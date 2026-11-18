Giá vàng thế giới sáng 18/11 giảm khoảng 7 USD/ounce so với sáng 17/11, xuống 3.848 USD/ounce (khoảng 120,2 triệu đồng/lượng). Kim loại quý tiếp tục giảm sau khi mất mốc 3.900 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 18/11 giao dịch ở mức 3.848 USD/ounce, giảm khoảng 7 USD/ounce so với mức 3.855 USD/ounce của sáng 17/11. Kim loại quý tiếp tục suy yếu và đã giảm xuống dưới ngưỡng 3.850 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.900 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 120,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 400.000 đồng/lượng so với mức 120,6 triệu đồng/lượng của sáng 17/11.

Giá vàng thế giới sáng 18/11 giảm xuống 3.848 USD/ounce, thấp hơn khoảng 7 USD/ounce so với sáng 17/11. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 3.990 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 142 USD/ounce, tương đương 3,6%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm khoảng 291 USD/ounce, tương đương 7%.

Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá trên thị trường vàng thế giới vẫn tiếp diễn. Sau khi mất ngưỡng 3.900 USD/ounce, kim loại quý tiếp tục giảm xuống dưới 3.850 USD/ounce, trong khi mức điều chỉnh hơn 7% trong vòng 30 ngày phản ánh xu hướng ngắn hạn đang suy yếu.

Giá vàng chưa cho thấy tín hiệu phục hồi rõ ràng khi liên tục giao dịch ở các vùng giá thấp hơn so với tuần trước.

Giá vàng trong nước sáng 18/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 18/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 134,7-137,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 133,5-137,7 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 133,5-137,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 133,5-137,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu cũng ở mức 133,5-137,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. Cả 3 doanh nghiệp đang có giá bán vàng nhẫn ngang nhau, ở mức 137,5 triệu đồng/lượng.