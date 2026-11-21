ACV dừng ghi nhận doanh thu dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý từ quý III/2026 sau khi bàn giao hoạt động này cho Bộ Công an.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) ghi nhận nhiều sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu.

Cụ thể, doanh thu dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý ghi nhận ở mức 0 đồng do ACV dừng thực hiện thu giá dịch vụ này kể từ ngày 1/7, trong khi quý III/2025 đạt gần 450 tỷ đồng.

Gộp chung 9 tháng đầu năm nay, mảng này mang về cho doanh nghiệp hơn 909 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ (1.335 tỷ đồng).

Nhìn lại những năm qua, dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý từng mang lại nguồn thu lớn cho ACV. Giai đoạn 2018 – 2019, mỗi năm, doanh nghiệp bỏ túi từ 1.300 – 1.500 tỷ đồng.

Mảng này từng tụt xuống 662 tỷ đồng vào năm 2019 và 267 tỷ đồng vào năm 2020 do dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều quốc gia “đóng cửa” bầu trời. Cùng với đó, việc đi lại ở trong nước bằng đường hàng không cũng rất hạn chế.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, doanh thu từ dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý của ACV dần được khôi phục, đạt hơn 1.000 tỷ đồng vào năm 2022. Giai đoạn 2023 – 2025, ACV thu 1.400 – 1.800 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, khi dừng dịch vụ trên, lợi nhuận ròng của ACV dường như không bị tác động do tỷ trọng mảng này đóng góp không cao. Trong năm 2025, mảng này đem về hơn 252 tỷ đồng lãi sau thuế, đóng góp 2% vào tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 12.465 tỷ đồng của ACV.

Còn trong 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận sau thuế của dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý chỉ đạt hơn 379 tỷ đồng, chỉ chiếm gần 6% tổng lợi nhuận doanh nghiệp (6.658 tỷ đồng).

Vì sao ACV “chia tay” mảng kinh doanh nghìn tỷ?

ACV cho biết thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không (ANHK) đã được chuyển giao cho Bộ Công an kể từ ngày 1/3/2025.

Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ Công an chính thức tiếp nhận và điều hành công tác bảo đảm ANHK tại các cảng hàng không trực thuộc ACV từ thời điểm này.

ACV và các đơn vị thuộc Bộ Công an đã thống nhất để doanh nghiệp tiếp tục hạch toán doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động bảo đảm ANHK theo cơ chế hiện hành đến hết ngày 30/6/2026.

Từ ngày 1/7/2026, dịch vụ bảo đảm ANHK chính thức chuyển từ cơ chế thu giá dịch vụ doanh nghiệp sang cơ chế thu phí theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15 và Nghị định 215/2026/NĐ-CP ngày 18/6/2026 của Chính phủ.

Theo đó, ACV không thực hiện thu giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không. Việc thu phí bảo đảm an ninh hàng không do Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cảng hàng không, sân bay được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tổ chức thu theo quy định.

Kể từ khi bàn giao nhiệm vụ bảo đảm ANHK cho Bộ Công an cũng giúp ACV giảm gánh nặng chi phí vận hành, đồng thời tinh gọn bộ máy nhân sự.

Số liệu năm 2025 cho thấy chi phí nhân viên an ninh của ACV lên tới 1.196 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong tổng chi phí vận hành mảng này. Trong 6 tháng đầu năm 2026, chi phí nhân viên an ninh hơn 500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, số lượng lao động của toàn hệ thống ACV cũng được tinh gọn đáng kể, tại ngày 30/9 là 7.113 người, giảm 3.698 người so với mức 10.811 người tại thời điểm đầu năm.