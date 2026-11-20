Giá vàng miếng SJC bán ra 134,2 triệu đồng/lượng

Sáng 20/11, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 129,2-134,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 19/11, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào giảm 2,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 128-134 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 129,8-133,8 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 130,2-134,2 triệu đồng/lượng.

So với sáng 19/11, giá vàng nhẫn tại SJC giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại DOJI, giá vàng nhẫn giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 6 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 134,2 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 200.000 đồng/lượng và cao hơn DOJI 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 20/11 giao dịch ở mức 3.602 USD/ounce, giảm khoảng 135 USD/ounce so với mức 3.737 USD/ounce của sáng 19/11. Kim loại quý tiếp tục giảm mạnh, đánh mất các mốc 3.900 USD/ounce, 3.800 USD/ounce trong những phiên trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá 25.940 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng so với mức 116,7 triệu đồng/lượng của sáng 19/11.

Giá vàng thế giới sáng 20/11 giảm xuống 3.602 USD/ounce, thấp hơn khoảng 135 USD/ounce so với sáng 19/11. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 3.880 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 278 USD/ounce, tương đương 7,2%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm khoảng 394 USD/ounce, tương đương 9,5%.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán trên thị trường vàng thế giới đang gia tăng. Chỉ trong hai ngày, giá vàng đã giảm từ mức 3.848 USD/ounce của sáng 18/11 xuống còn 3.602 USD/ounce, tương đương mức giảm khoảng 246 USD/ounce.

Việc liên tục đánh mất các ngưỡng giá quan trọng cho thấy xu hướng ngắn hạn đang suy yếu rõ rệt. Khi giá vàng tiến sát mốc 3.600 USD/ounce, thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh, trong khi khả năng phục hồi vẫn chưa rõ ràng.