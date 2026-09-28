Giá vàng hôm nay 28/9 đảo chiều giảm

Giá vàng thế giới sáng 28/9 giảm khoảng 22 USD/ounce, xuống 4.263 USD/ounce, quy đổi khoảng 134,5 triệu đồng/lượng. Trong nước, vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng so với chiều 26/9, xuống 143,4 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 8,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

Sáng 28/9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 140,4-143,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với ngày 26/9, giá vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 139,9-142,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng.

So với ngày 26/9, vàng nhẫn SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, DOJI giảm 1,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, cùng ở mức 144,2 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 1,3 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới đảo chiều

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 28/9 giao dịch ở mức 4.263 USD/ounce, giảm khoảng 22 USD/ounce so với mức 4.285 USD/ounce của sáng 26/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.170 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 700.000 đồng/lượng so với mức 135,2 triệu đồng/lượng của sáng 26/9.

Giá vàng thế giới sáng 28/9 giảm xuống 4.263 USD/ounce, thấp hơn khoảng 22 USD/ounce so với lần ghi nhận trước. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.373 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 110 USD/ounce, tương đương 2,5%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 143,4 USD/ounce, tương đương 3,2%.

Diễn biến của vàng vẫn chịu sức ép từ triển vọng lãi suất tại Mỹ. Đồng USD gần đây lên mức cao nhất khoảng 2 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ được củng cố, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng.

Trong ngắn hạn, thị trường được dự báo tiếp tục nhạy cảm với diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và tín hiệu chính sách từ Fed. Giá vàng đã giảm khoảng 2% trong tuần trước dù có nhịp hồi vào cuối tuần, cho thấy áp lực từ kỳ vọng lãi suất cao vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.