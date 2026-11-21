Giá vàng thế giới giảm sâu, xuống gần 3.500 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 21/11 giao dịch ở mức 3.524 USD/ounce, giảm 78 USD/ounce so với mức 3.602 USD/ounce của sáng 20/11. Kim loại quý tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh sau khi lần lượt đánh mất các mốc từ 3.900 USD/ounce đến 3.600 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.980 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 110,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,3 triệu đồng/lượng so với mức 112,7 triệu đồng/lượng của sáng 20/11.

Giá vàng thế giới sáng 21/11 giảm xuống 3.524 USD/ounce, thấp hơn 78 USD/ounce so với sáng 20/11. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 3.878 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 354 USD/ounce, tương đương 9,1%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm khoảng 360 USD/ounce, tương đương 8,9%.

Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá trên thị trường vàng thế giới vẫn đang gia tăng. Chỉ trong 3 ngày, giá vàng đã giảm từ mức 3.848 USD/ounce của sáng 18/11 xuống còn 3.524 USD/ounce, tương đương mức giảm 324 USD/ounce.

Việc liên tục đánh mất các ngưỡng giá quan trọng cho thấy xu hướng ngắn hạn đang suy yếu rõ rệt. Trong bối cảnh giá vàng tiến sát mốc 3.500 USD/ounce, thị trường có thể tiếp tục ghi nhận những biến động mạnh, trong khi khả năng phục hồi vẫn chưa rõ ràng.

Giá vàng trong nước sáng 21/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 21/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 129,2-134,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 128,3-134,2 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 5 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 5,9 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 128-134 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 129,3-133,3 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 128,3-133,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 6 triệu đồng/lượng, DOJI ở mức 4 triệu đồng/lượng và Bảo Tín Minh Châu ở mức 5 triệu đồng/lượng. SJC có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 134 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI và Bảo Tín Minh Châu 700.000 đồng/lượng.