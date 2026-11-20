THACO của ông Trần Bá Dương vừa hút về 3.000 tỷ đồng trái phiếu. Số tiền này nhằm góp vốn vào công ty con để hợp tác đầu tư thực hiện dự án trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò tại tỉnh Kratie, Campuchia.

CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO Group) vừa công bố kết quả chào bán 30.000 trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng.

Kết quả gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy lô trái phiếu này được hoàn tất phát hành vào hôm 11/11, kỳ hạn 3 năm và đáo hạn vào năm 2029. Lãi suất 12,5%/năm.

Với mức lãi suất này, chi phí lãi vay của lô trái phiếu trên ước tính khoảng 375 tỷ đồng mỗi năm.

Thông tin lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng của THACO vừa được phát hành hôm 11/11. Nguồn: HNX.

Trước đó, theo báo cáo của CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) công bố ngày 29/10, lô trái phiếu 3.000 tỷ đồng của THACO là loạt có tài sản bảo đảm, không phải nợ thứ cấp.

Trái phiếu được bảo đảm bằng hơn 256 triệu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Đại Quang Minh) thuộc sở hữu của THACO và các quyền tài sản của Đại Quang Minh liên quan đến hai lô đất ký hiệu V4-02 và V3-07 thuộc Dự án Khu nhà thấp tầng (Khu III), Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh).

Theo các điều kiện, điều khoản trái phiếu, THACO có thể bổ sung hoặc thay thế tài sản bảo đảm sau phát hành nhằm duy trì tỷ lệ bảo đảm bằng tài sản tối thiểu 100% trên dư nợ gốc trái phiếu.

THACO dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đầu tư góp vốn vào THACO AGRI – một thành viên của tập đoàn trong mảng nông nghiệp.

THACO AGRI sẽ sử dụng toàn bộ số vốn này để đầu tư góp vốn đầu tư và hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao Su Đông Dương, nhằm thực hiện dự án Công ty TNHH Eastern Rubber (Cambodia) – dự án trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò tại tỉnh Kratie, Campuchia.

Trang trại bò được THACO đầu tư tại Ia Puch, Campuchia. Ảnh minh họa: THACO.

VIS Ratings cũng cho biết THACO đã chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) làm đơn vị tư vấn phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu và đại lý quản lý tài sản bảo đảm ban đầu. TCBS sẽ giám sát việc THACO tuân thủ các điều kiện, điều khoản của trái phiếu, thông báo cho người sở hữu trái phiếu về bất kỳ vi phạm nào và phối hợp với người sở hữu trái phiếu trong việc xử lý tài sản bảo đảm

Về tình hình kinh doanh, báo cáo mới nhất của THACO cho thấy, năm 2025, lợi nhuận trước thuế tập đoàn đạt hơn 7.020 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 3.445 tỷ đồng của năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.486 tỷ đồng, tăng 81%.

Tại ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu THACO đạt 69.922 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2024 (55.827 tỷ đồng).

Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 30.510 tỷ đồng lên 40.519 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị thu hẹp từ 16.762 tỷ đồng xuống 12.808 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng nợ phải trả của THACO tăng mạnh từ 139.754 tỷ đồng lên 164.813 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ vay ngân hàng tăng 18% lên 107.635 tỷ đồng.

Nợ vay từ phát hành trái phiếu 16.703 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước hơn 15.474 tỷ đồng, số còn lại (1.228 tỷ đồng) là trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế.

Các khoản nợ phải trả khác đạt hơn 40.474 tỷ đồng, tăng 5.172 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Nguồn: Báo cáo của THACO.

So với năm trước, khả năng thanh toán của THACO trong năm 2025 được cải thiện rõ rệt. Hệ số thanh toán ngắn hạn đạt 1,03 trong khi năm 2024 ở mức 0,87. Hệ số thanh toán lãi vay đạt 2,48, tăng so với mức 1,93 của năm 2024.

Hiện tại, THACO có 6 tập đoàn thành viên: THACO Auto (ôtô), THACO Industries (Cơ khí & Công nghiệp hỗ trợ), THACO Agri (Nông nghiệp), THADICO (Đầu tư & Xây dựng), THISO (Thương mại & Dịch vụ) và THILOGI (Logistics).

Ông Trần Bá Dương và người thân nắm tổng cộng 73% vốn tại THACO, trong khi đó cổ đông chiến lược Tập đoàn Jardine Matheson (Hongkong) duy trì tỷ lệ sở hữu 27%.

Năm 2026, THACO xác định là thời điểm "tăng tốc, bứt phá" sau giai đoạn tái cấu trúc. Theo kế hoạch, tập đoàn dự kiến chi đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD trong năm 2026 cho toàn bộ các mảng hoạt động.