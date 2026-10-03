Giá vàng thế giới hôm nay 3/10 giảm mạnh, SJC mất 600.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng 3/10 giảm khoảng 42 USD/ounce, xuống 4.141 USD/ounce, quy đổi khoảng 130,6 triệu đồng/lượng. Trong nước, vàng miếng SJC giảm 600.000 đồng/lượng so với chiều 2/10, xuống 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm

Sáng 3/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,6-143,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại SJC và DOJI ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 3,9 triệu đồng/lượng.

So với sáng 2/10, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng đi ngang ở cả 2 chiều. Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua, trong khi giá bán không thay đổi.

So với chiều 2/10, SJC và DOJI cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140-143 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 139,6-143,6 triệu đồng/lượng.

So với sáng 2/10, vàng nhẫn SJC đi ngang ở cả 2 chiều. DOJI giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, trong khi Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

So với chiều 2/10, vàng nhẫn SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, DOJI giảm 500.000 đồng/lượng và Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143,6 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI 100.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 3/10 giao dịch ở mức 4.141 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce so với mức 4.183 USD/ounce ghi nhận sáng 2/10.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.170 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1,4 triệu đồng/lượng so với mức 132 triệu đồng/lượng của sáng 2/10.

Giá vàng thế giới sáng 3/10 giảm xuống 4.141 USD/ounce, thấp hơn khoảng 42 USD/ounce so với sáng 2/10. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.285 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 144 USD/ounce, tương đương 3,4%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 320 USD/ounce, tương đương 7,1%.

Giá vàng chịu áp lực khi đồng USD duy trì đà tăng và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao. Reuters cho biết giá vàng giao ngay giảm khoảng 0,9% trong phiên 2/10, trong bối cảnh đồng USD hướng tới một tuần tăng giá và lợi suất trái phiếu Mỹ dài hạn vẫn ở vùng cao.