Giá vàng hôm nay 2/10: SJC giảm, thế giới tăng 29 USD

Giá vàng thế giới sáng 2/10 tăng khoảng 29 USD/ounce, lên 4.183 USD/ounce, quy đổi khoảng 132 triệu đồng/lượng. Trong nước, vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng so với chiều 1/10, xuống 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đi xuống

Sáng 2/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại SJC và DOJI ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4 triệu đồng/lượng.

So với sáng 1/10, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán.

So với chiều 1/10, SJC và DOJI cùng giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140-143 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 1/10, vàng nhẫn SJC giảm 300.000 đồng/lượng, DOJI giảm 200.000 đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

So với chiều 1/10, vàng nhẫn SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. DOJI giữ nguyên giá mua vào và bán ra, trong khi Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143,8 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 300.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 2/10 giao dịch ở mức 4.183 USD/ounce, tăng khoảng 29 USD/ounce so với mức 4.154 USD/ounce của sáng 1/10.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.180 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với mức 131 triệu đồng/lượng của sáng 1/10.

Giá vàng thế giới sáng 2/10 tăng lên 4.183 USD/ounce, cao hơn khoảng 29 USD/ounce so với sáng 1/10. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.274 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 91 USD/ounce, tương đương 2,1%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 213 USD/ounce, tương đương 4,9%.

Giá vàng được hỗ trợ khi dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10. Theo Reuters, thị trường đã hạ đáng kể khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng này, trong khi nhà đầu tư chờ thêm dữ liệu việc làm Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng vẫn đối mặt sức ép từ lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên mức cao nhất kể từ năm 2002, trong khi đồng USD mạnh cũng hạn chế sức hấp dẫn của kim loại quý.