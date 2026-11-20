Gần 620 triệu cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận trong các phiên từ ngày 3/11 đến 19/11, với tổng giá trị hơn 20.852 tỷ đồng.

Phiên giao dịch ngày 19/11 ghi nhận hơn 109,5 triệu cổ phiếu LPB được giao dịch, với tổng giá trị gần 3.575 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong khi khối lượng khớp lệnh chỉ đạt hơn 2,23 triệu cổ phiếu, có tới 107,28 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận, tương ứng giá trị hơn 3.497 tỷ đồng. Mức giá thỏa thuận bình quân trong phiên đạt khoảng 32.600 đồng/cổ phiếu.

Đây tiếp tục là một phiên có khối lượng giao dịch thỏa thuận lớn tại cổ phiếu LPB. Trước đó, ngày 18/11, mã này ghi nhận 80 triệu cổ phiếu được thỏa thuận, trị giá hơn 2.736 tỷ đồng. Phiên 17/11 cũng có 74,39 triệu cổ phiếu được giao dịch theo phương thức này, với giá trị gần 2.574 tỷ đồng.

Tính chung 13 phiên giao dịch từ ngày 3/11-19/11, tổng khối lượng cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận đạt gần 620 triệu đơn vị, với giá trị hơn 20.852 tỷ đồng. Khối lượng này tương đương khoảng 20,75% lượng cổ phiếu đang lưu hành của LPBank, với mức giá giao dịch bình quân khoảng 33.634 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, quy mô giao dịch đã tăng gần gấp đôi so với thống kê trong 9 phiên đầu tháng 11. Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 3/11 đến 13/11, hơn 306 triệu cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận, với tổng giá trị khoảng 10.285 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tỷ lệ 20,75% nói trên được tính trên tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận cộng dồn, không đồng nghĩa với việc từng ấy cổ phiếu đã thực sự chuyển sang các chủ sở hữu mới. Một lượng cổ phiếu có thể được giao dịch nhiều lần trong cùng giai đoạn thống kê. Đến nay, danh tính các bên mua, bán trong loạt giao dịch này vẫn chưa được xác nhận.

Ai đang nắm giữ cổ phần LPBank?

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên được LPBank cập nhật ngày 27/7/2026, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) nắm giữ hơn 195,28 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 6,537% vốn điều lệ.

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, sở hữu khoảng 146,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,894% vốn điều lệ. Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup và là vợ ông Vượng, nắm giữ hơn 148,3 triệu cổ phiếu, tương đương 4,965%.

Như vậy, tại thời điểm công bố danh sách nói trên, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp sở hữu tổng cộng hơn 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương khoảng 9,86% vốn điều lệ ngân hàng.

Sự xuất hiện của các giao dịch thỏa thuận quy mô hàng trăm triệu cổ phiếu trong tháng 11 vì vậy tiếp tục thu hút sự chú ý về khả năng dịch chuyển cơ cấu sở hữu tại LPBank. Tuy nhiên, dữ liệu giao dịch hiện có chưa đủ để xác định liệu các cổ đông hiện hữu có thực hiện cơ cấu lại danh mục hay ngân hàng có sự tham gia của nhà đầu tư mới.

Theo quy định về công bố thông tin cổ đông của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên phải cung cấp thông tin về tỷ lệ sở hữu của mình và người có liên quan. Những thay đổi về tỷ lệ sở hữu thuộc diện phải cập nhật sẽ được phản ánh qua các đợt công bố thông tin tiếp theo của ngân hàng.