Một tòa án tại Hà Lan phán quyết mẫu SUV cỡ lớn Ti7 của hãng xe điện Trung Quốc BYD đã xâm phạm bản quyền thiết kế của dòng xe Defender thuộc thương hiệu Land Rover, qua đó ra lệnh cấm bán mẫu xe này tại 27 quốc gia châu Âu.

BYD bị cấm bán SUV Ti7 tại 27 nước châu Âu

Theo Bloomberg và Reuters, ngày 20/11, Tòa án The Hague (Hà Lan) kết luận mẫu SUV plug-in hybrid cỡ lớn Ti7 của hãng xe Trung Quốc BYD vi phạm quyền thiết kế được bảo hộ tại châu Âu của Jaguar Land Rover (JLR), chủ sở hữu thương hiệu xe sang Defender.

Vụ kiện diễn ra sau khi BYD thông báo trên website tại Anh rằng hãng sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng mẫu Ti7 phiên bản 7 chỗ, dự kiến giao xe từ tháng 1/2027. Trước đó, JLR đã khởi kiện, cáo buộc mẫu SUV của BYD sao chép thiết kế Defender.

JLR cho rằng Defender sở hữu nhiều quyền thiết kế được đăng ký và bảo hộ tại Liên minh châu Âu. Mẫu xe này bắt đầu được bán từ năm 2019, trong khi BYD mới ra mắt Fangchengbao Titanium 7 (còn gọi là BYD Ti7) tại thị trường Trung Quốc vào năm ngoái.

Defender hiện là một trong những dòng xe ăn khách nhất của JLR, với doanh số toàn cầu vượt 100.000 chiếc trong năm ngoái.

Trong phán quyết, tòa án nhận định thiết kế BYD Ti7 đã xâm phạm quyền thiết kế châu Âu của JLR. Theo các thẩm phán, mẫu xe của BYD có những chi tiết đặc trưng và dễ nhận diện gắn liền với thiết kế Defender.

Văn phòng hãng BYD tại Hoofddorp, Hà Lan. Ảnh: ANP.

Tòa án The Hague (Hà Lan) ra lệnh cấm hãng xe Trung Quốc BYD bán mẫu SUV Ti7 tại toàn bộ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng tại Anh, do thị trường này nằm ngoài phạm vi thẩm quyền của tòa án Hà Lan.

Lệnh cấm bán sẽ có hiệu lực sau một tuần kể từ khi phán quyết được ban hành. Tòa án giải thích thời gian chuyển tiếp này là phù hợp vì BYD hiện chưa có kế hoạch cụ thể đưa Ti7 vào thị trường châu Âu.

Không chỉ dừng ở việc cấm kinh doanh, tòa án còn yêu cầu BYD không được sản xuất mẫu xe SUV Ti7 tại nhà máy mới ở Hungary trong thời gian vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ chưa được giải quyết. Nhà máy này dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào đầu năm 2027.

Tuy nhiên, thẩm phán tại The Hague từ chối đưa ra phán quyết đối với những cáo buộc của JLR liên quan đến thị trường Anh, với lý do tòa không có thẩm quyền tài phán đối với phần tranh chấp này.

Một phiên xét xử khác dự kiến sẽ diễn ra ngày 25/11 tại Rotterdam. Trong vụ kiện riêng này, JLR cáo buộc BYD vi phạm bản quyền thiết kế.

Trong tuyên bố sau phán quyết, JLR khẳng định: “Chúng tôi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình và sẽ tiến hành các hành động pháp lý khi cần thiết”.

Vụ kiện này được Jaguar Land Rover (JLR) khởi xướng theo thủ tục tố tụng khẩn cấp, với cáo buộc BYD xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. JLR cho rằng thiết kế Ti7 có mức độ tương đồng rất cao với mẫu Land Rover Defender L663, dòng xe được hãng đưa ra thị trường từ tháng 9/2019 và đã đăng ký nhiều quyền thiết kế tại EU.

Thẩm phán phụ trách biện pháp khẩn cấp đã chấp thuận một phần yêu cầu của JLR, quyết định ngăn BYD đưa Ti7 vào thị trường EU.

Xe Land Rover Defender L663, dòng xe được hãng JLR đưa ra thị trường từ tháng 9/2019. Ảnh: Wiki.

Bối cảnh tranh chấp

BYD ra mắt mẫu SUV Ti7 tại thị trường Trung Quốc trong năm 2025. Hãng dự định mở rộng kinh doanh mẫu xe này sang châu Âu và từng công bố kế hoạch bắt đầu giao xe cho khách hàng tại Anh từ tháng 1/2027.

JLR phản đối kế hoạch trên, cho rằng Ti7 là sản phẩm sao chép thiết kế Defender, qua đó xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ mà hãng đã đăng ký và được bảo hộ tại EU.

Theo phán quyết, BYD bị cấm nhập khẩu, sản xuất, chào bán, bán, lưu kho, giao hàng hoặc phân phối Ti7 dưới bất kỳ hình thức nào tại EU.

Do mẫu xe này chưa chính thức được bán tại thị trường EU, mục đích của lệnh cấm là ngăn Ti7 thâm nhập thị trường ngay từ đầu. Vì vậy, thẩm phán cho rằng không cần xem xét thêm một số yêu cầu khác của JLR và bác bỏ các yêu cầu đó.

Đối với những yêu cầu nhằm vào pháp nhân liên kết của BYD tại Anh, tòa án cũng từ chối xem xét vì không có thẩm quyền tài phán đối với đơn vị này. Do đó, lệnh cấm không mở rộng sang thị trường Anh.

Biện pháp khẩn cấp sẽ chính thức có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ra phán quyết. Tòa án quyết định dành khoảng thời gian chuyển tiếp này sau khi BYD tuyên bố tại phiên xử rằng hãng chưa có kế hoạch cụ thể triển khai Ti7 tại thị trường EU.

Khoảng thời gian một tuần cũng tạo cơ hội để BYD tiến hành các thủ tục kháng cáo nếu muốn.

Chưa phải phán quyết cuối cùng về vi phạm sở hữu trí tuệ

Cần lưu ý, đây là biện pháp bảo vệ tạm thời được áp dụng theo thủ tục tố tụng khẩn cấp, chứ chưa phải phán quyết cuối cùng xác định BYD có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không.

Một phiên xét xử đầy đủ sẽ được tiến hành trong giai đoạn tiếp theo. Kết luận cuối cùng về việc thiết kế Ti7 có cấu thành hành vi xâm phạm quyền thiết kế của JLR hay không vẫn phải chờ quá trình tố tụng chính thức.

Theo Sina, Zaobao