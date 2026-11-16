Thiết bị Y tế Thành An và những gói thầu tiết kiệm vài chục nghìn đồng

Công ty Thiết bị Y tế Thành An trúng hơn 1.000 gói thầu thiết bị, vật tư y tế. Nhiều gói trong số này tiết kiệm cho ngân sách vài chục nghìn đồng.

Trúng hơn 1.000 gói thầu nhưng kín tiếng

Công ty CP Thiết bị Y tế Thành An hoạt động lâu năm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và vật tư y tế tại Việt Nam. Không giống các “trùm thầu” khác đang đẩy mạnh truyền thông qua website và fanpage, Thành An chưa có website chính thức. Kết quả tìm kiếm qua các nền tảng cho thấy hình ảnh liên quan công ty cũng rất khiêm tốn.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Thiết bị Y tế Thành An thành lập tháng 8/2014, trụ sở tại số 98 đường Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật ban đầu của doanh nghiệp là bà Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1991, trú tại Nghệ An). Đến tháng 6/2024, công ty thay đổi người đại diện pháp luật, đồng thời giao vị trí giám đốc cho ông Vũ Văn Trung (sinh năm 1990, trú tại Ninh Bình).

Thông tin trong công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Thiết bị Y tế Thành An hồi tháng 9/2026.

Hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị y tế, Thành An có vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Đến tháng 7/2022, doanh nghiệp nâng vốn lên 15 tỷ đồng và tiếp tục tăng gấp đôi, lên 30 tỷ đồng vào tháng 10/2026. Cơ cấu cổ đông của công ty không được công bố.

Theo dữ liệu từ DauThau.info, Thành An đã tham gia tổng cộng 1.213 gói thầu, trong đó trúng 1.030 gói, tương ứng tỷ lệ trúng thầu gần 85%.

Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp, bao gồm cả các gói thực hiện theo hình thức liên danh, vượt 2.400 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò nhà thầu độc lập, Thành An trúng gần 1.750 tỷ đồng, tương đương khoảng 73% tổng giá trị trúng thầu.

Phạm vi hoạt động đấu thầu của Thành An trải rộng tại nhiều tỉnh, thành phố, với sự hiện diện đáng kể tại các bệnh viện và cơ sở y tế. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh là địa phương có số lượng gói thầu doanh nghiệp tham gia nhiều nhất, với 266 gói, bỏ xa các địa phương khác.

Dữ liệu thống kê cũng cho thấy bình quân mỗi năm Thành An trúng hơn 100 gói thầu. Hoạt động trúng thầu bắt đầu tăng mạnh từ năm 2020 với 33 gói trúng và đạt đỉnh vào năm 2023 khi đạt 281 gói được chọn. Sau đó, số gói được phê duyệt cho Thành An dao động 137 – 195 gói.

Đây cũng là giai đoạn hệ thống y tế cả nước chịu áp lực lớn bởi đại dịch COVID-19, kéo theo nhu cầu mua sắm thiết bị, vật tư và hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch. Trong giai đoạn 2020–2022, ngân sách dành cho lĩnh vực y tế, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch, được tăng cường phân bổ.

Có gói thầu tiết kiệm 6.000 đồng

Theo thống kê của VietTimes trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong khoảng 3 năm gần đây, hoạt động đấu thầu của Thành An có một đặc điểm đáng chú ý: doanh nghiệp thường xuyên được lựa chọn tại các gói mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm ở nhiều bệnh viện và trung tâm y tế.

Không ít gói thầu có giá trúng gần như bằng giá dự toán, mức tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất thấp. Nhiều trường hợp được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi, Thành An vẫn là nhà thầu duy nhất tham dự.

Những dữ liệu dưới đây cho thấy dấu ấn của Thành An với tư cách nhà thầu độc lập lẫn thành viên liên danh tại Quảng Ninh – địa phương có số lượng gói thầu doanh nghiệp tham gia thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Bệnh viện Bãi Cháy

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Thành An đã được “xướng tên” trúng 33 trong tổng số 34 gói thầu tham dự tại bệnh viện này. Tổng giá trị trúng thầu đạt gần 137 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều gói thầu cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm cho các hệ thống máy của Roche có giá trúng gần như sát giá dự toán.

Tháng 1/2023, tại gói thầu Mua sắm hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E601/E602 – Roche, Thành An là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và được lựa chọn với giá 9,658 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với giá gói thầu, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,01%.

Đến tháng 10/2023, tại Gói 4: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa C701/C702 – Roche, Thành An tiếp tục được lựa chọn với giá trúng 3,469 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 17.000 đồng so với giá gói thầu. Tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng 0%.

Đáng chú ý, gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng Thành An là nhà thầu duy nhất tham dự.

Hệ thống máy xét nghiệm thương hiệu Cobas tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy.

Cũng trong tháng 10/2023, doanh nghiệp tiếp tục được Bệnh viện Bãi Cháy phê duyệt trúng gói Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm sử dụng cho hệ thống máy Roche, với giá trị gói thầu 8,828 tỷ đồng. Giá trúng của Thành An thấp hơn giá gói thầu 6.000 đồng.

Cách đó ít ngày, Thành An cũng một mình tham dự và được công bố trúng Gói 1: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất sử dụng cho xét nghiệm sinh hóa phục vụ khám sức khỏe, dành cho hệ thống máy Cobas C501/C502 – Roche. Giá trúng thầu đạt 2,271 tỷ đồng, chênh lệch vài chục nghìn đồng so với mức giá do chủ đầu tư đưa ra.

Không dừng lại ở năm 2023, Thành An tiếp tục được gọi tên tại nhiều gói thầu liên quan đến cung cấp vật tư, hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện Bãi Cháy trong các năm 2024, 2025 và 2026. Trong đó, năm 2024 ghi nhận tần suất xuất hiện dày đặc hơn.

Giá trị các gói thầu dao động từ vài tỷ đồng đến hơn chục tỷ đồng, điểm chung là giá trúng thường sát giá dự toán.

Nguồn: Tổng hợp từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

Đây cũng là một địa chỉ khác ghi nhận sự hiện diện thường xuyên của Thành An. Theo dữ liệu đấu thầu, doanh nghiệp đã tham gia 26 gói thầu tại bệnh viện này và được phê duyệt trúng toàn bộ. Tổng giá trị trúng thầu vượt 92 tỷ đồng.

Hồi tháng 7/2023, tại gói Mua sắm hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E được tổ chức đấu thầu rộng rãi, Thành An là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu. Doanh nghiệp được lựa chọn với giá 11,37 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 0,3% so với giá gói thầu.

Đến tháng 4/2024, tại Gói Mua sắm hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E601, Thành An một lần nữa là nhà thầu duy nhất tham dự và được phê duyệt trúng thầu với giá 14,84 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 13 triệu đồng so với giá dự toán (tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,09%).

Trong đó, tháng 3/2025, tại Gói mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ dịch vụ xét nghiệm miễn dịch tự động các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện tổ chức đấu thầu rộng rãi. Tuy nhiên, chỉ có Thành An chào thầu và được lựa chọn với giá 7,599 tỷ đồng.

Mức giá này thấp hơn khoảng 60.000 đồng so với giá gói thầu, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng 0%.

Sang tháng 4/2025, Thành An tiếp tục được bệnh viện phê duyệt trúng gói Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E601, với giá trị 11,987 tỷ đồng. So với giá gói thầu, mức giá trúng giảm khoảng 1 triệu đồng. Ở gói thầu này, Thành An cũng là nhà thầu duy nhất tham dự.

Tuy nhiên, không phải tất cả các gói thầu Thành An trúng tại bệnh viện đều có mức tiết kiệm thấp. Theo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói cung cấp dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm Realtime-PCR được công bố tháng 9/2025, Thành An được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh lựa chọn ký hợp đồng với giá trúng 10,16 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 13% so với giá gói thầu do bên mời thầu đưa ra.

Theo hồ sơ, Thành An cung cấp máy tách chiết và hệ thống Real Time PCR tự động, xuất xứ Thụy Sỹ, nhãn hiệu Cobas® 5800 Instrument. Ngoài Thành An, 2 nhà thầu khác tham dự gói thầu này là Công ty TNHH Vạn Niên và Công ty TNHH Y tế Hải Nam. Tuy nhiên, 2 doanh nghiệp không được lựa chọn với lý do lần lượt là “Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Hồ sơ mời thầu” và “Xếp hạng thứ 2”.

Nguồn: Tổng hợp từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Dữ liệu cũng ghi nhận Công ty Thiết bị Y tế Thành An trúng thầu với giá trị đáng kể tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Theo thống kê từ Dauthau.info, doanh nghiệp được phê duyệt trúng 13 gói thầu tại bệnh viện này, với tổng giá trị khoảng 121 tỷ đồng.

Xét về quy mô giá trị được tổng hợp, đây là một trong những chủ đầu tư có mức trúng thầu lớn nhất của Thành An tại Quảng Ninh, chỉ đứng sau Bệnh viện Bãi Cháy.

Cụ thể, tháng 11/2022, tại Gói thầu số 35: Cung cấp vật tư, hóa chất thực hiện kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch hóa sinh do Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí mời thầu, Thành An được lựa chọn với giá 7,67 tỷ đồng. So với giá gói thầu, mức giá trúng thấp hơn khoảng 11 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,13%.

Đến tháng 1/2024, tại gói Cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm virus sử dụng cho máy xét nghiệm Cobas E411, Thành An là nhà thầu duy nhất tham dự và được lựa chọn với giá 4,945 tỷ đồng, giảm khoảng 1 triệu đồng so với giá dự toán.

Cũng trong tháng 1/2024, với gói Cung cấp vật tư, hóa chất thực hiện xét nghiệm miễn dịch cho khoa Hóa sinh, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiếp tục lựa chọn Thành An là nhà thầu duy nhất tham dự. Giá trúng thầu là 2,57 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 3 triệu đồng so với giá gói thầu, tương ứng mức tiết kiệm khoảng 0,1%.

Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Thành An không chỉ trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập mà còn tham gia liên danh với các doanh nghiệp khác để thực hiện những gói thầu có giá trị lớn hơn.

Kết quả công bố tháng 4/2024 với gói Cung cấp vật tư, hóa chất xét nghiệm miễn dịch hóa sinh cho thấy Liên danh Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm - Công ty CP Thiết bị Y tế Thành An được phê duyệt trúng thầu với giá 24,121 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách bệnh viện khoảng 0,05%.

Nguồn: Tổng hợp từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ngoài các bệnh viện nêu trên, cũng tại tỉnh Quảng Ninh, Thành An còn trúng thầu tại nhiều cơ sở y tế khác như: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (26 gói, tổng giá trị 31 tỷ đồng), Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái (trúng 21 gói, tổng giá trị 22 tỷ), Trung tâm y tế thành phố Móng Cái (12 gói, 1,5 tỷ), Trung tâm y tế huyện Vân Đồn (5 gói, tổng 14 tỷ), CDC tỉnh Quảng Ninh (trúng 21 gói, tổng giá trị 9 tỷ),…

Còn tại các tỉnh thành khác, Thành An trúng ít nhất 3 gói thầu với tổng giá trị hơn chục tỷ đồng tại Bệnh viện E (Hà Nội).

Cụ thể, tại Gói thầu TB 04 - 2025: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế chuyên khoa của Bệnh viện E năm 2025 (bao gồm 14 danh mục chia thành 12 phần) công bố kết quả tháng 2/2026, Thành An trúng hạng mục Cung cấp lắp đặt thiết bị chuyên khoa Giải phẫu bệnh với giá trúng 5,8 tỷ đồng, cùng hạng mục Cung cấp lắp đặt thiết bị chuyên khoa Vi sinh 1,3 tỷ. Tổng giá trị trúng thầu 7,1 tỷ.

Gần đây, với Gói Gói thầu TB 01 - 2026: Cung cấp, lắp đặt Thiết bị chuyên khoa của Bệnh viện E năm 2026 (Bao gồm 13 danh mục chia thành 7 phần) công bố tháng 9/2026 có tổng giá gói là 29,4 tỷ, Thành An trúng hạng mục Phần 4: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống quét tiêu bản kỹ thuật số với giá 8,35 tỷ đồng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, kết quả công bố tháng 5/2025 với Gói thầu số 3: Mua Hoá chất, vật tư xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh sử dụng đến tháng 6 năm 2025 cho thấy Thành An trúng nhiều hạng mục: Hoá chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy miễn dịch COBAS 6000 hoặc tương đương, Hoá chất dùng cho máy nước tiểu AUTO-100 hoặc tương đương và Hoá chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích điện giải ISE500 hoặc tương đương, Hóa chất máy huyết học 29 thông số AUTO START DIFF 5 hãng MTI - ĐỨC hoặc tương đương, Sinh phẩm test nhanh chẩn đoán, Sinh phẩm Y tế. Tổng giá trị trúng thầu của Thành An là 6,1 tỷ đồng trong tổng gói thầu 21,3 tỷ.