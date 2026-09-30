Giá vàng hôm nay 30/9 tăng trở lại, vàng miếng SJC cao hơn thế giới gần 12 triệu đồng

Giá vàng thế giới sáng 30/9 tăng 50 USD/ounce, lên 4.173 USD/ounce, quy đổi 131,6 triệu đồng/lượng. Trong nước, vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng so với 29/9, lên 143,5 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới 11,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng

Sáng 30/9, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại SJC và DOJI ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4 triệu đồng/lượng.

So với sáng 29/9, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

So với chiều 29/9, giá vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140-143 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 29/9, vàng nhẫn SJC tăng 2 triệu đồng/lượng, DOJI tăng 1,6 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

So với chiều 29/9, vàng nhẫn SJC tăng 1 triệu đồng/lượng, DOJI tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 3 triệu đồng/lượng, còn giá bán tăng 1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143,8 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 300.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 800.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng trở lại

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 30/9 giao dịch ở mức 4.173 USD/ounce, tăng khoảng 50 USD/ounce so với mức 4.123 USD/ounce của sáng 29/9.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.160 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 131,6 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với mức 130 triệu đồng/lượng của sáng 29/9.

Giá vàng thế giới sáng 30/9 tăng lên 4.173 USD/ounce, cao hơn khoảng 50 USD/ounce so với sáng 29/9. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.363 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 190 USD/ounce, tương đương 4,4%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 213,7 USD/ounce, tương đương 4,9%.

Giá vàng phục hồi sau khi rơi xuống mức thấp nhất hơn 7 tuần. Theo Reuters, đà tăng xuất hiện trong bối cảnh Chủ tịch Fed New York John Williams cho rằng chưa cần vội tiếp tục nâng lãi suất, qua đó khiến kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất của Fed trong tháng 10 giảm bớt.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn chịu sức ép từ mặt bằng lợi suất trái phiếu Mỹ cao và đồng USD mạnh. Thị trường đang theo dõi các số liệu kinh tế Mỹ, trong đó có lạm phát và việc làm, để đánh giá thêm triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.