Giá vàng hôm nay 14/11 tiếp tục giảm

Giá vàng thế giới vẫn dưới mốc 3.900 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 14/11 giao dịch ở mức 3.878 USD/ounce, giảm nhẹ 2 USD/ounce so với mức 3.880 USD/ounce ghi nhận sáng 13/11. Kim loại quý tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce sau chuỗi phiên giảm mạnh trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá 25.910 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,2 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 200.000 đồng/lượng so với mức 121 triệu đồng/lượng ghi nhận sáng 13/11. Mức tăng này chủ yếu do tỷ giá USD thay đổi.

Giá vàng thế giới sáng 14/11 giao dịch quanh 3.879 USD/ounce, tiếp tục ở dưới mốc 3.900 USD/ounce. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.066 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 187 USD/ounce, tương đương 4,6%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm khoảng 267 USD/ounce, tương đương 6,4%.

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng thế giới vẫn chịu áp lực điều chỉnh sau những phiên biến động mạnh. Từ vùng giá trên 4.100 USD/ounce hồi đầu tuần, kim loại quý đã giảm hơn 220 USD/ounce và chưa thể quay trở lại ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Mặc dù tốc độ giảm đã chậm lại so với các phiên trước, giá vàng vẫn chưa ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ ràng. Việc giảm hơn 6% trong vòng 30 ngày cho thấy xu hướng ngắn hạn còn yếu, trong khi thị trường cần thêm thời gian để xác lập vùng giá ổn định.

Giá vàng trong nước sáng 14/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 14/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 135-138 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 134-138 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 133,5-137,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 134-138 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 138 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 200.000 đồng/lượng và cao hơn DOJI 500.000 đồng/lượng.