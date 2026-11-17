Principal Global Investors, LLC không còn sở hữu cổ phần tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) sau khi từng nắm gần 51,5 triệu cổ phiếu.

Theo thông tin cập nhật ngày 11/11 về danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, Principal Global Investors, LLC hiện không còn sở hữu cổ phần ACB.

Trước đó, tại bản công bố ngày 12/6/2026, Principal Global Investors, LLC sở hữu 51,5 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 1,002% vốn điều lệ ngân hàng.

Đáng chú ý, thời điểm ACB công bố thông tin về cổ đông này cũng là giai đoạn cổ phiếu ngân hàng ghi nhận thanh khoản đột biến. Riêng phiên giao dịch ngày 12/6, ACB có hơn 62 triệu cổ phiếu được sang tay, với giá trị giao dịch hơn 1.600 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản cao nhất trong vòng 1 năm trở lại vào thời điểm đó.

Một phiên giao dịch đáng chú ý khác diễn ra ngày 23/10, khi hơn 52,3 triệu cổ phiếu ACB được sang tay, gần tương đương lượng cổ phần mà Principal Global Investors từng nắm giữ. Trong phiên này, thị giá ACB tăng 3,9%, lên 21.300 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu ACB trong 1 năm qua. Nguồn: tradingview

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACB chốt phiên 16/11 ở mức 20.450 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 10,4% so với mức giá 22.830 đồng/cổ phiếu tại phiên 12/6.

Bên cạnh sự thay đổi của cổ đông ngoại, cơ cấu cổ đông ACB trong năm 2026 cũng có sự biến động từ nhóm nhà đầu tư liên quan đến CTCP Âu Lạc, do bà Ngô Thu Thúy làm Chủ tịch HĐQT.

Nhóm cổ đông này lần đầu trở thành cổ đông lớn tại ACB vào ngày 26/3/2026, với hơn 257,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,01% vốn điều lệ ngân hàng.

Sau đó, các thành viên trong nhóm liên tục thực hiện giao dịch mua vào. Đầu tháng 5, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny - con gái bà Ngô Thị Thuý - mua thêm hơn 8,35 triệu cổ phiếu ACB. Đến ngày 19/5, bà Ngô Thu Thúy tiếp tục mua thêm 6,3 triệu cổ phiếu.

Đầu tháng 6, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny - con trai bà Ngô Thị Thuý - cũng mua thêm gần 1,96 triệu cổ phiếu ACB. Chưa dừng lại ở đó, ngày 12/6, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny tiếp tục mua thêm 15,746 triệu cổ phiếu ACB.

Tính cả những người có liên quan, nhóm cổ đông Âu Lạc khi đó sở hữu gần 492,7 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 9,59% vốn điều lệ. So với thời điểm cuối tháng 3, lượng cổ phần của nhóm này đã tăng thêm hơn 235 triệu đơn vị chỉ sau chưa đầy 3 tháng.

Ngoài nhóm cổ đông liên quan đến bà Ngô Thu Thúy, ACB còn có nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy. Theo dữ liệu công bố đến ngày 13/2/2026, nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông Huy nắm khoảng 651,5 triệu cổ phiếu, tương đương 12,68% vốn điều lệ ngân hàng.

Những diễn biến trên cho thấy cơ cấu cổ đông ACB trong năm 2026 có sự thay đổi đáng chú ý, với sự gia tăng hiện diện của nhóm cổ đông trong nước liên quan đến Âu Lạc và việc Principal Global Investors không còn được ghi nhận sở hữu cổ phần chỉ sau khoảng 5 tháng.

Về kết quả kinh doanh, tổng thu nhập hoạt động của ACB trong 9 tháng đạt gần 27.946 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 22.969 tỷ đồng, tăng 16%. Ngược lại, thu nhập ngoài lãi giảm 14%, còn gần 4.976 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng tới 95% so với cùng kỳ, lên 2.680 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế chỉ tăng nhẹ 3%, đạt hơn 16.600 tỷ đồng, thực hiện khoảng 74% kế hoạch cả năm.

Tính đến cuối tháng 9, dư nợ cho vay khách hàng của ACB đạt khoảng 766.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm. Tổng huy động đạt hơn 807.000 tỷ đồng, tăng 12,3%.

Về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu cuối quý III tăng lên mức 1,2%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm về 91%.