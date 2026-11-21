Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty TNHH Chứng khoán Maybank 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Theo quyết định xử phạt ban hành ngày 16/11/2026, Chứng khoán Maybank bị phạt tiền 137,5 triệu đồng do có hành vi nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin nhận biết khách hàng và xác minh thông tin nhận biết khách hàng không đúng quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cụ thể, hồ sơ nhận biết của một số khách hàng tổ chức không có thông tin về kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.

Bên cạnh đó, tài liệu pháp lý của người đại diện theo pháp luật của một khách hàng tổ chức đã hết thời hạn hiệu lực nhưng công ty không thực hiện thu thập, cập nhật và xác minh lại thông tin theo quy định.

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank là thành viên của Tập đoàn Maybank - ngân hàng lớn nhất Malaysia. Doanh nghiệp hiện đặt trụ sở chính tại tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2026, Chứng khoán Maybank ghi nhận doanh thu hoạt động gần 282 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động tăng 9%, lên hơn 121 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 7%, đạt gần 54 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lãi trước thuế gần 109 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 87 tỷ đồng, cùng tăng 13% so với quý III/2025.

Động lực tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động cho vay và phải thu, với khoản lãi ghi nhận hơn 151 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm mạnh gần 54%, xuống còn khoảng 44 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán Maybank đạt hơn 817 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng gần 26%. Lợi nhuận trước thuế đạt 233 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 186 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của công ty đạt hơn 8.866 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 6.407 tỷ đồng, bao gồm dư nợ cho vay ký quỹ hơn 6.317 tỷ đồng (tăng 20% so với đầu năm).