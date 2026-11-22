Novaland hạ dự báo doanh thu năm 2027 của 4 cụm dự án từ hơn 221.000 tỷ đồng xuống gần 50.000 tỷ đồng, giảm hơn 171.000 tỷ đồng (77,5%).

Dự kiến bàn giao hơn 14.000 sản phẩm năm 2027

Ngày 12/2/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) đăng tài liệu cập nhật tình hình hoạt động Tập đoàn.

Trong phần kế hoạch bàn giao và ghi nhận doanh thu các dự án đang phát triển, doanh nghiệp dự kiến ghi nhận 519.469 tỷ đồng doanh thu và 195.782 tỷ đồng lợi nhuận dự án trong giai đoạn 2026–2030.

Kế hoạch gồm 4 cụm dự án do Novaland làm chủ đầu tư hoặc đơn vị phát triển, gồm trung tâm TP.HCM, Aqua City, NovaWorld Hồ Tràm và NovaWorld Phan Thiết.

Năm 2026, Novaland dự kiến ghi nhận 45.803 tỷ đồng doanh thu và bàn giao 5.241 sản phẩm. Aqua City dự kiến đóng góp lớn nhất với 21.630 tỷ đồng, tiếp đến là cụm trung tâm TP.HCM với 19.379 tỷ đồng, NovaWorld Phan Thiết với 3.312 tỷ đồng và NovaWorld Hồ Tràm với 1.481 tỷ đồng.

Năm 2027 là cao điểm theo kế hoạch đầu năm, với doanh thu dự kiến 221.046 tỷ đồng và 14.141 sản phẩm bàn giao. Riêng Aqua City dự kiến ghi nhận 154.751 tỷ đồng, chiếm 70% doanh thu của bốn cụm trong năm này. NovaWorld Hồ Tràm, NovaWorld Phan Thiết và cụm trung tâm TP.HCM lần lượt dự kiến đóng góp 30.794 tỷ đồng, 24.241 tỷ đồng và 11.260 tỷ đồng.

Năm 2028, Novaland dự kiến ghi nhận 126.918 tỷ đồng doanh thu và bàn giao 8.957 sản phẩm. Năm 2029, doanh thu dự kiến giảm còn 84.868 tỷ đồng, với kế hoạch bàn giao 4.846 sản phẩm.

Năm 2030, năm cuối của kế hoạch, Novaland dự kiến ghi nhận 40.835 tỷ đồng doanh thu và bàn giao 3.312 sản phẩm.

Hạ dự báo 2 năm đầu, chuyển cao điểm sang năm 2029

Tại buổi gặp nhà đầu tư ngày 7/11, Novaland đã hạ dự báo doanh thu năm 2026 của 4 cụm dự án xuống còn 12.277 tỷ đồng, giảm 33.526 tỷ đồng so với kế hoạch tháng 2. Aqua City giảm mạnh nhất, còn 3.582 tỷ đồng.

Cụm trung tâm TP.HCM dẫn đầu với 8.013 tỷ đồng, trong khi NovaWorld Hồ Tràm và NovaWorld Phan Thiết lần lượt 496 tỷ đồng và 185 tỷ đồng.

Dự án Aqua City.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 ghi nhận 5.120 tỷ đồng doanh thu thuần, đưa doanh thu thuần lũy kế 9 tháng lên 10.216 tỷ đồng, tăng 89,7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thuần từ chuyển nhượng bất động sản đạt 9.831 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo số liệu tại buổi gặp nhà đầu tư ngày 7/11, đến cuối tháng 9, doanh thu thực hiện của 4 cụm dự án đạt 9.922 tỷ đồng, tương đương 21,7% dự báo đầu năm.

Để đạt doanh thu dự báo năm 2026 sau điều chỉnh, 4 cụm dự án cần ghi nhận thêm 2.355 tỷ đồng trong quý IV/2026. Novaland dự kiến The Grand Manhattan và The Park Avenue thuộc cụm dự án trung tâm TP.HCM có giấy phép bán hàng trong quý này.

Trong khi đó tại Aqua City, cả 5 phân khu đã có giấy phép bán hàng cho một phần sản phẩm mà đã mở bán trở lại từ ngày 31/10. Novaland dự kiến hoàn tất thủ tục bán hàng tại Aqua Waterfront City, Aqua Riverside City, Aqua City và Aqua Marina City trong quý IV/2026, riêng Phoenix Island trong quý I/2027.

Tại 2 cụm dự án còn lại, Novaland dự kiến 2 phân khu Bình Châu Onsen và Long Island tại NovaWorld Hồ Tràm nhận thông báo đóng tiền sử dụng đất một lần trong quý IV/2026.

NovaWorld Phan Thiết cũng có mốc dự kiến nhận thông báo đóng tiền sử dụng đất một lần trong quý IV/2026 và mốc giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh trong quý II/2027.

Với năm 2027, doanh thu dự kiến của Novaland với 4 cụm dự án giảm 171.316 tỷ đồng, từ 221.046 tỷ đồng còn 49.730 tỷ đồng. Số sản phẩm dự kiến bàn giao giảm từ 14.141 xuống 4.014. Aqua City chiếm hơn 75% mức giảm doanh thu, từ 154.751 tỷ đồng xuống 23.418 tỷ đồng. Kế hoạch bàn giao tại đây giảm từ 7.596 xuống 2.167 sản phẩm.

Doanh thu dự kiến năm 2027 tại NovaWorld Hồ Tràm giảm còn 940 tỷ đồng, với số sản phẩm bàn giao giảm từ 2.252 xuống 80. NovaWorld Phan Thiết giảm còn 1.796 tỷ đồng. Riêng cụm trung tâm TP.HCM tăng từ 11.260 tỷ đồng lên 23.575 tỷ đồng, đứng đầu 4 cụm theo kế hoạch mới cho năm 2027.

Cao điểm ghi nhận doanh thu chuyển sang năm 2029, với 205.241 tỷ đồng. Dự báo năm 2030 cũng tăng từ 40.835 tỷ đồng lên 130.922 tỷ đồng. Với năm 2028, Novaland hạ dự báo doanh thu của 4 cụm dự án từ 126.918 tỷ đồng xuống 118.659 tỷ đồng, giảm 8.259 tỷ đồng

Tính cả giai đoạn 2026–2030, doanh thu dự kiến giảm 2.640 tỷ đồng, còn 516.829 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm. Đáng chú ý, NovaWorld Hồ Tràm có mức giảm lớn nhất trong cả giai đoạn, từ 52.019 tỷ đồng xuống 28.259 tỷ đồng, tương đương 45,7%.