Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 17/11 giao dịch ở mức 3.855 USD/ounce, giảm 19 USD/ounce so với mức 3.874 USD/ounce của sáng 16/11.

Quy đổi theo tỷ giá 25.950 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 120,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 400.000 đồng/lượng so với mức 121 triệu đồng/lượng của sáng 16/11.

Giá vàng thế giới sáng 17/11 giảm xuống 3.855 USD/ounce, thấp hơn khoảng 19 USD/ounce so với sáng 16/11. Ảnh: Bloomberg.

Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm khoảng 273 USD/ounce, tương đương 6,6%. So với vùng giá trên 4.100 USD/ounce được ghi nhận trong tuần trước, kim loại quý hiện đã giảm hơn 245 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá trên thị trường vàng thế giới vẫn chưa chấm dứt. Sau khi mất ngưỡng 3.900 USD/ounce, giá vàng tiếp tục lùi về gần mốc 3.850 USD/ounce.

Mức giảm kéo dài trong những phiên gần đây cho thấy xu hướng ngắn hạn còn yếu, trong khi khả năng phục hồi của kim loại quý vẫn chưa rõ ràng.

Giá vàng trong nước sáng 17/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 17/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 133,3-137,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 133,3-137,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 133,5-137,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 133,3-137,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 137,5 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC và Bảo Tín Minh Châu 200.000 đồng/lượng.