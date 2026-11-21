Ông Trần Đăng Khoa được biết đến với biệt danh là “Khoa Khàn” vừa đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri).

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 20/11, CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) ghi nhận ông Trần Đăng Khoa (sinh năm 1970) được biết đến với biệt danh là “Khoa Khàn” đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT. Trước đó, vị trí này do ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Thaco đảm nhiệm.

Một thay đổi đáng chú ý khác là Thaco Agri hiện có 2 người đại diện theo pháp luật gồm ông Trần Đăng Khoa và ông Trần Bảo Sơn. Theo bản công bố, ông Sơn sinh năm 1973, chức vụ tổng giám đốc.

Việc thay đổi “ghế nóng” diễn ra sau khi công ty nâng vốn điều lệ, từ 17.200 tỷ đồng lên 21.200 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 4.000 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn góp đến từ nguồn vốn tư nhân và bằng đồng Việt Nam.

Thaco Agri liên tục bơm vốn

Thaco Agri thành lập vào tháng 3/2019 với tên ban đầu là CTCP Sản xuất Chế biến và Phân phối nông nghiệp Thadi (Thadi).

Ban đầu, công ty có vốn điều lệ 900 tỷ đồng, trong đó CTCP Ô tô Trường Hải góp 70% vốn, ông Trần Bá Dương góp 19% vốn. Cá nhân Đỗ Xuân Diện sở hữu 11% vốn, thời điểm đó, ông Diện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

Tới tháng 10/2019, công ty điều chỉnh vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng. Sau đó hai tháng, đơn vị tiếp tục rót thêm 2.000 tỷ đồng, nâng vốn lên 3.500 tỷ đồng.

Tháng 6/2026, vốn điều lệ được nâng từ 3.500 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng và cán mốc 4.800 tỷ đồng vào tháng 7 cùng năm.

Bước ngoặt lớn nhất của công ty diễn ra vào tháng 9/2020, công ty chính thức đổi tên thành CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) như hiện tại. Người đại diện pháp luật được chuyển từ Đỗ Xuân Diện sang ông Trần Bá Dương.

Theo giới thiệu trên website, Thaco Agri hiện là thành viên của Tập đoàn Trường Hải (Thaco), hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

Thaco Agri đang thực hiện chiến lược sản xuất nông nghiệp quy mô lớn tích hợp và tuần hoàn trên nền tảng hữu cơ, công nghiệp và số hóa trên toàn bộ diện tích 95.000 hecta tại 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Sau khi thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cuối năm 2020 (12/2020), Thaco Agri nâng vốn từ 4.800 tỷ đồng lên 5.600 tỷ đồng. Vốn điều lệ cán mốc 10.000 tỷ đồng vào tháng 12/2021.

Quá trình tăng vốn chưa dừng lại, cuối năm 2022, vốn của Thaco Agri cán mốc 12.500 tỷ đồng và đạt 15.000 tỷ đồng vào tháng 2/2023. Tới năm 2025, công ty điều chỉnh vốn lên 17.200 tỷ đồng.