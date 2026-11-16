Diễn biến giá vàng hôm nay 16/11

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 16/11 giao dịch ở mức 3.881 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với mức 3.878 USD/ounce của sáng 14/11. Kim loại quý nhích tăng sau chuỗi phiên giảm mạnh trước đó nhưng vẫn duy trì dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.910 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,2 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với mức quy đổi của sáng 14/11.

Giá vàng thế giới sáng 16/11 giao dịch ở mức 3.881 USD/ounce, tăng nhẹ so với sáng 14/11. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.066 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 185 USD/ounce, tương đương 4,5%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm khoảng 258 USD/ounce, tương đương 6,2%.

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng thế giới vẫn chịu áp lực sau đợt điều chỉnh mạnh trong tuần trước. Dù giá đã nhích tăng trở lại, mức phục hồi khoảng 3 USD/ounce vẫn khá khiêm tốn so với mức giảm hơn 200 USD/ounce từ vùng giá trên 4.100 USD/ounce. Việc tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce cho thấy xu hướng ngắn hạn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng.

Giá vàng trong nước sáng 16/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 16/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với sáng 14/11, giá vàng miếng tại SJC và DOJI cùng không thay đổi ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 133,3-137,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, trong khi DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 133,5-137,5 triệu đồng/lượng.

So với sáng 14/11, giá vàng nhẫn tại SJC và DOJI cùng không thay đổi ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC và DOJI cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao hơn SJC 200.000 đồng/lượng, ở mức 137,5 triệu đồng/lượng.