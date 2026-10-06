Giá vàng thế giới hôm nay 6/10 quay đầu giảm nhẹ

Giá vàng thế giới sáng 6/10 giảm khoảng 4 USD/ounce, xuống 4.141 USD/ounce, quy đổi khoảng 130,8 triệu đồng/lượng, đảo chiều sau nhịp tăng nhẹ trước đó.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 6/10 giao dịch ở mức 4.141 USD/ounce, giảm khoảng 4 USD/ounce so với mức 4.145 USD/ounce ghi nhận sáng 5/10.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.190 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng, gần như không thay đổi so với mức 130,8 triệu đồng/lượng của sáng 5/10.

Giá vàng thế giới giảm nhưng tỷ giá USD/VND tăng so với phiên trước đã khiến giá vàng quy đổi sang tiền Việt gần như đi ngang.

Giá vàng thế giới sáng 6/10 giảm xuống 4.141 USD/ounce, thấp hơn khoảng 4 USD/ounce so với sáng 5/10. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.123 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 18 USD/ounce, tương đương 0,4%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 272 USD/ounce, tương đương 6,2%.

Giá vàng chịu sức ép khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm sau khi tăng trưởng việc làm của Mỹ tháng 9 thấp hơn dự báo, qua đó phần nào hạn chế đà giảm của kim loại quý.

Theo Reuters, thị trường đang chờ biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ. Diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước chiều 5/10

Chiều 5/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,3-143,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140-143 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 139,3-143,3 triệu đồng/lượng.

DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 200.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 500.000 đồng/lượng.