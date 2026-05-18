Giá vàng SJC hôm nay tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 159,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày 16/5.

Sáng 18/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 159,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 162,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 16/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 159,3 - 162,3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng 16/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 159,5 - 162,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 159,5 – 162,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày 16/5.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 18/5 giao dịch ở mức 4.530 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.387 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 144,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (17/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực đè nặng, giao dịch dưới ngưỡng 4.550 USD/ounce sau khi hứng chịu cú lao dốc gần 4% vào tuần trước. Xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương lớn đang ngày một hiện hữu khi các bằng chứng cho thấy cú sốc giá năng lượng — hệ quả từ cuộc xung đột tại Trung Đông — bắt đầu ngấm sâu và tạo áp lực lạm phát trên diện rộng.

Đà suy yếu của kim loại quý đồng thời bị đẩy nhanh do sự bứt phá mạnh mẽ của chỉ số USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Loạt dữ liệu lạm phát "nóng" hơn dự kiến của Mỹ vừa qua đã buộc giới đầu tư phải xóa bỏ hoàn toàn kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong năm nay, ngược lại làm dấy lên làn sóng đồn đoán về khả năng cơ quan quản lý sẽ tung thêm một đợt tăng lãi suất dự phòng trước khi năm 2026 khép lại.

Cục diện địa chính trị vùng Vịnh cũng liên tục tăng nhiệt khi các nỗ lực ngoại giao rơi vào bế tắc. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng thời gian dành cho Tehran để đạt được một thỏa thuận với Washington đang cạn dần. Trong khi đó, truyền thông Iran phản ánh tiến trình đàm phán vẫn dậm chân tại chỗ do phía Mỹ "không đưa ra bất kỳ nhượng bộ thực chất nào".

Đặc biệt, trong hai ngày nghỉ cuối tuần, các cơ sở hạ tầng năng lượng tại Vịnh Ba Tư tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công trực diện. Nghiêm trọng nhất là vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào nhà máy điện hạt nhân Barakah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 17/05 gây cháy lớn tại khu vực máy phát điện ngoài rìa. Dù cơ quan chức năng UAE xác nhận hệ thống an toàn phóng xạ vẫn được bảo toàn, vụ việc đánh dấu nấc thang leo thang quân sự nguy hiểm mới, trực tiếp duy trì "ngòi nổ" bất ổn bao trùm thị trường tài chính toàn cầu.

Giá Bitcoin giảm 0,8%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (18/05), giá Bitcoin tiếp tục đà trượt dốc sâu, dao động quanh ngưỡng 77.067 USD/BTC, sụt giảm thêm 0,8% trong 24 giờ qua. Cú lao dốc này diễn ra trong bối cảnh tâm lý rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu bị xáo trộn mạnh mẽ.

So với mức giá của 7 ngày trước (80.805 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức sụt giảm mạnh 4,6%. Toàn bộ đà tích lũy trên vùng đỉnh 80.000 USD của tuần trước đã bị bẻ gãy hoàn toàn dưới tác động của gọng kìm "lạm phát và địa chính trị". Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng duy trì ở ngưỡng 1,57% so với mức ghi nhận một tháng trước (75.875 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 141 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.543 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.