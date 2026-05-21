Giá vàng hôm nay tăng 1 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC sáng 21/5 niêm yết ở mức 160,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 163,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Sáng 21/5, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 163,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm 20/5.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 160 - 163 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng/lượng so với sáng 20/5.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với ngày 20/5.

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 21/5 giao dịch ở mức 4.567 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.391 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 145,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (20/5).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, thị trường kim loại quý đang được nâng đỡ mạnh mẽ bởi làn sóng lạc quan khi xuất hiện các tín hiệu cho thấy một thỏa thuận hòa bình mang tính bước ngoặt giữa Mỹ và Iran đã cận kề, mở ra cơ hội giải tỏa áp lực lạm phát toàn cầu và hạ nhiệt cuộc đua thắt chặt tiền tệ.

Xung lực giải tỏa tâm lý bùng phát sau tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định Washington và Tehran đã bước vào "những công đoạn đàm phán cuối cùng". Thông tin này lập tức thổi bùng kỳ vọng eo biển huyết mạch Hormuz sẽ sớm được gỡ bỏ phong tỏa để mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải hàng hải quốc tế. Viễn cảnh các dòng chảy giao thương năng lượng được khơi thông đã kích hoạt một cú lao dốc ngoạn mục của giá dầu thô trên thị trường thế giới. Sự hạ nhiệt của giá dầu đóng vai trò như một chiếc van xả áp cho bong bóng lạm phát chi phí đẩy, giảm bớt áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải mạnh tay siết chặt chính sách tiền tệ.

Mặc dù rủi ro địa chính trị tạm thời lắng dịu, mặt bằng giá vàng vẫn chưa thể bứt tốc mạnh do rào cản diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vừa công bố cho thấy, phần lớn các quan chức Fed vẫn đồng thuận rằng việc tung ra thêm một đợt tăng lãi suất dự phòng trong năm 2026 là hoàn toàn có cơ sở nếu chỉ số lạm phát lõi tiếp tục chệch hướng xa khỏi mục tiêu 2%. Cục diện này đang đẩy giới đầu tư quốc tế vào thế phân hóa sâu sắc khi một nửa đặt cược Fed sẽ buộc phải tăng lãi suất vào tháng 12 tới, trong khi nửa còn lại tin rằng chi phí vay sẽ được giữ nguyên cho đến hết năm.

Giá Bitcoin tăng 1,4%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, trong phiên giao dịch sáng nay (21/05), giá Bitcoin lội ngược dòng đầy ấn tượng, giao dịch quanh ngưỡng 77.817 USD/BTC, ghi nhận mức tăng 1,4% trong 24 giờ qua. Xung lực đảo chiều bùng phát ngay sau tuyên bố mang tính bước ngoặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định Mỹ và Iran đã bước vào "giai đoạn cuối cùng" của cuộc đàm phán hòa bình.

So với mức giá của 7 ngày trước (79.004 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn ghi nhận mức sụt giảm nhẹ 1,5%. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất tăng trưởng đạt ngưỡng 1,8% so với mức ghi nhận một tháng trước (76.469 USD/BTC).

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 159 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.558 tỷ USD chiếm 50,2% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.

