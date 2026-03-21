Cổ đông doanh nghiệp chuyên bán mứt Tết, sản xuất bánh trứng Tipo sắp nhận “mưa” tiền mặt

Thực phẩm Hữu Nghị sẽ chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt vào tuần tới. Công ty này hiện sở hữu nhiều sản phẩm quen thuộc như bánh Tipo, bánh Staff, bánh Gold Daisy, mứt Tết…

Trong tuần từ 23/3 – 29/3, có 5 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt.

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (Mã: HNF) thông báo 24/3 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/3.

Với 30 triệu cổ phiếu lưu hành, công ty cần chi 45 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 7/4.

Trong đợt chia cổ tức này, Chủ tịch HĐQT Trịnh Trung Hiếu nắm 39,09% vốn dự kiến nhận 18 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV DNA Holding, doanh nghiệp do ông Hiếu làm Chủ tịch, sở hữu 56,77% vốn tại Hữu Nghị nhận gần 26 tỷ đồng.

Thực phẩm Hữu Nghị tiền thân là Nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị, được thành lập từ năm 1997. Doanh nghiệp hiện sở hữu nhiều dòng sản phẩm quen thuộc như bánh Tipo, bánh Staff, bánh Gold Daisy, mứt Tết…

Các sản phẩm của Thực phẩm Hữu Nghị.

Cổ đông CTCP Khử trùng Việt Nam (Mã: VFG) sắp nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 26/3, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/3.

Với hơn 41,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức hơn 41,7 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 16/4.

Công ty mẹ của Khử trùng Việt Nam là CTCP Pan Farm, thành viên của Tập đoàn PAN (Mã: PAN) sẽ bỏ túi hơn 21 tỷ đồng cổ tức nhờ nắm 51,25% vốn.

Tháng 8 năm ngoái, công ty tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức đến thời điểm hiện tại của Khử trùng Việt Nam là 20%, hoàn thành kế hoạch cổ đông giao.

Trên thị trường, cổ phiếu VFG đang trải qua giai đoạn giao dịch khó khăn khi liên tục “dò đáy” quanh ngưỡng 50.000 đồng/đơn vị. Cổ phiếu này từng chạm đến vùng giá gần 85.000 đồng/đơn vị vào tháng 11/2024 nhưng nhanh chóng rơi vào “downtrend” (xu hướng giảm) và đến hiện tại đã điều chỉnh khoảng 40%.

Tuần tới, CTCP Thủy điện Nậm Mu (Mã: HJS) sẽ chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu nhận 800 đồng).

Công ty thông báo 25/3 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/3. Thời gian thực hiện dự kiến 3/4.

Với hơn 20,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty bỏ ra trả cổ tức hơn 16,7 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ - CTCP Sông Đà 9 sở hữu 51% vốn dự kiến nhận 8,5 tỷ đồng. CTCP Đầu tư ICAPITAL nắm 18,29% vốn, CTCP Dây Điện Và Phích Cắm Trần Phú nắm 17,82% vốn, mỗi đơn vị nhận khoảng 3 tỷ đồng.

Thuỷ điện Nậm Mu là đơn vị sở hữu nhà máy Thuỷ điện Nậm Mu nằm trên địa bàn xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, do tổng công ty Sông Đà làm tổng đầu tư với mục tiêu khai thác nguồn thuỷ năng của suối Nậm Mu ( Nhánh cấp I, bờ phải Sông Lô).

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới. Nguồn: Thông tin các công ty công bố.

CTCP Cầu Đuống (Mã: CDG) chốt 25/3 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 6%, tương ứng 600 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/3 và dự kiến thanh toán vào 2/4.

Với hơn 3,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước khoảng 2 tỷ đồng. Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV nắm 42,68% vốn, dự kiến thu về gần 871 triệu đồng.

CTCP Sông Đà 9 (Mã: SD9) sắp trả cổ tức cho các năm 2019 và 2021 bằng tiền với tổng tỷ lệ 5,5% (1 cổ phiếu nhận 550 đồng), trong đó năm 2019 là 4% và năm 2021 là 1,5%.

Với hơn 34 triệu cổ phiếu lưu hành, tổng số tiền chi trả khoảng 18,7 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/3, ngày giao dịch không hưởng quyền 27/3, thanh toán dự kiến 22/4.