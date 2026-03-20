Chứng khoán An Bình ‘thay máu’ thượng tầng, ái nữ của ông Vũ Văn Tiền vào HĐQT

Ngay trước khi ĐHĐCĐ thường niên của Chứng khoán An Bình diễn ra, 4/5 thành viên trong HĐQT đồng loạt nộp đơn từ nhiệm. Cùng lúc, Tập đoàn Geleximco cũng xả mạnh cổ phiếu để giảm tỷ lệ từ gần 46% xuống 4,9%, chính thức không còn là cổ đông lớn.

Thay máu dàn quản trị sau khi cổ đông lớn rút lui

Ngày 18/3, Chứng khoán An Bình (ABS - Mã: ABW) tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Đáng chú ý về mặt nhân sự, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 4/5 thành viên HĐQT.

Trong đó, 3 thành viên trong HĐQT là ông Đỗ Trọng Cường, ông Khương Đức Tiệp và ông Lê Việt Hà vừa nộp đơn từ nhiệm trước khi đại hội diễn ra một tuần. Còn Chủ tịch Vũ Thị Hương (em gái của ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch Tập đoàn Geleximco) cũng nộp đơn từ nhiệm từ hôm 25/2.

ĐHĐCĐ ngay lập tức đã thông qua bầu 4 thành viên mới gia nhập vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Đây tiếp tục đều là những cá nhân mang dấu ấn của hệ sinh thái Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) và Tập đoàn Geleximco.

4 ứng viên trúng cử vào HĐQT Chứng khoán An Bình lần lượt là ông Trần Việt Dũng, bà Vũ Khánh Linh, ông Nguyễn Quang Đạt và bà Vũ Thị Hải Nga. Trong đó, ông Dũng là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Chứng khoán An Bình. Còn bà Vũ Khánh Linh (sinh năm 1993) là con gái của ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch Tập đoàn Geleximco.

Về nền tảng học vấn, bà Linh sở hữu bằng Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính tại Đại học Bath (Vương quốc Anh) và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Calgary (Canada).

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bà Linh từng đảm nhiệm vai trò Trưởng nhóm Tư vấn Tài chính và Ngân hàng tại Ernst & Young Vietnam cùng vị trí Chuyên gia IFRS tại ABBank.

Bà hiện là Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình, đồng thời giữ vai trò trợ lý Chủ tịch HĐQT ABBank.

Ba tân thành viên HĐQT còn lại cũng đang nắm giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị liên quan.

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Đạt là Tổng giám đốc Chứng khoán An Bình, bà Vũ Thị Hải Nga là Kế toán trưởng Tập đoàn Geleximco và ông Trần Việt Dũng là Phó giám đốc Khối Khách hàng cá nhân của ABBank.

Sự thay đổi ở thượng tầng diễn ra đồng thời với các biến động trong cơ cấu cổ đông của Chứng khoán An Bình.

Từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2/202, Tập đoàn Geleximco đã bán thỏa thuận tới hơn 41,4 triệu cổ phiếu ABW, giảm tỉ lệ sở hữu từ 45,85% xuống còn 4,9% và chính thức không còn là cổ đông lớn của công ty chứng khoán này. Danh tính bên nhận chuyển nhượng số cổ phần này hiện chưa được công bố.

Tại cuối năm 2025, ngoài Geleximco, cổ đông lớn của Chứng khoán An Bình còn có ông Vũ Đức Chính (10,73%), bà Vũ Thị Minh Trang (7,45%), và ông Nguyễn Văn Anh (6,69%).

Cơ cấu cổ đông của Chứng khoán An Bình tại cuối năm 2025, trong đó Geleximco nắm 45,85%. Nguồn: Báo cáo tài chính 2025.

Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc rút bớt vốn của Geleximco, đại diện phía An Bình cho biết: “việc thoái vốn của Geleximco không ảnh hưởng đến hoạt động và định hướng kinh doanh của công ty chứng khoán, thể hiện bằng việc công ty vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận tham vọng cho năm 2026 (tăng gần 3 lần so với năm 2025) và tiếp tục triển khai hoạt động hợp tác với Tập đoàn Geleximco”.

Tuy nhiên giới quan sát lại nhìn nhận việc Geleximco thoái phần lớn vốn tại Chứng khoán An Bình theo nhiều góc độ. Một mặt, đây có thể là bước đi tái cấu trúc danh mục đầu tư của tập đoàn trong bối cảnh thị trường chứng khoán bước vào chu kỳ mới.

Mặt khác, sự xuất hiện của các cổ đông mới có thể mở ra những thay đổi về chiến lược, nguồn lực và định hướng phát triển của Chứng khoán An Bình trong tương lai.

Song đừng quên rằng hiện đa số các thành viên trong HĐQT của An Bình đều là người của ABBank và Geleximco.

Muốn huy động 2.000 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ

Động thái thay đổi cơ cấu cổ đông diễn ra trong bối cảnh An Bình đang triển khai kế hoạch tăng vốn quy mô lớn nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh.

Năm 2026, công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu 1.175 tỷ đồng, tăng 118% so với năm 2025. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng 600 tỷ đồng, tăng 173%.

Lãnh đạo An Bình xác định mảng môi giới và quản lý tài sản là động lực tăng trưởng chính. Đây sẽ là nền tảng để công ty mở rộng thị phần và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.

Ở mảng nguồn vốn và cho vay ký quỹ (margin), công ty xác định đây là “xương sống lợi nhuận”. An Bình sẽ hoàn thành kế hoạch tăng vốn trong quý II/2026, đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn thông qua sản phẩm tài chính linh hoạt. Theo công ty, mở rộng quy mô vốn là tiền đề để đẩy mạnh hoạt động cho vay margin và tự doanh.

ĐHĐCĐ thường niên Chứng khoán An Bình (ABS) diễn ra ngày 18/3. Ảnh: ABS.

Đối với mảng trái phiếu và công cụ nợ, An Bình sẽ tập trung vào danh mục sản phẩm ưu tiên trái phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành.

Năm nay, An Bình đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên mức 3.000 tỷ đồng (gấp 3 lần hiện tại), bao gồm hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Thứ nhất, An Bình sẽ chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 100 nhà đầu tư. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu (hiện ABW đang giao dịch tại 10.500 đồng/cp kết phiên sáng 20/3).

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp và 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến quý II/2026.

Với 2.000 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán, công ty sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Thứ hai, Chứng khoán An Bình cũng dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Thời gian thực hiện trong quý II - III/2026. Với 50 tỷ đồng dự kiến thu về, công ty sẽ bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Cùng với đó là chủ trương phát hành, đăng ký và niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng trong năm 2026. Theo nghị quyết, tổng mệnh giá trái phiếu phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn từ 2 đến 5 năm do Hội đồng quản trị quyết định.

Một nội dung đáng chú ý khác là thông qua phương án niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).