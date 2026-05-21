Tiến sĩ AI U40 đảm nhiệm Giám đốc Chuyển đổi AI FPT sau gần 3 tháng làm CTO

Ngày 21/5, Tập đoàn FPT bổ nhiệm Tiến sĩ AI Nguyễn Xuân Phong giữ vị trí Giám đốc Chuyển đổi AI Tập đoàn sau chưa đầy 3 tháng giao ông giữ chức Giám đốc Công nghệ (CTO).

Lần đầu bổ nhiệm Giám đốc Chuyển đổi AI

Ngày 21/5, Tập đoàn FPT công bố bổ nhiệm Tiến sĩ AI Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Công nghệ làm Giám đốc Chuyển đổi AI Tập đoàn (CAIXO), đồng thời ra mắt CASAN - khung năng lực chuyển đổi AI nhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp xây dựng lộ trình ứng dụng AI.

Tiến sĩ AI Nguyễn Xuân Phong.

Theo quyết định mới, ông Nguyễn Xuân Phong sẽ phụ trách Ban Chuyển đổi AI của FPT với nhiệm vụ quản trị và thúc đẩy chiến lược công nghệ, trọng tâm là AI; nghiên cứu phát triển phương pháp luận, nền tảng và giải pháp chuyển đổi AI; quản trị các sản phẩm AI của tập đoàn và mở rộng hợp tác quốc tế.

Ban Chuyển đổi AI cũng đảm nhận vai trò đào tạo đội ngũ chuyên gia, thúc đẩy sáng kiến và mở rộng ứng dụng AI trong toàn hệ thống.

Tập đoàn dẫn số liệu cho thấy quy mô thị trường AI toàn cầu có thể đạt gần 2.000 tỷ USD vào năm 2030. Tại Việt Nam, khoảng 85% doanh nghiệp xem chuyển đổi AI là ưu tiên cấp thiết, nhưng nhiều đơn vị gặp khó do thiếu khung quản trị phù hợp và dữ liệu chưa sẵn sàng triển khai.

Theo FPT, tập đoàn đã đầu tư phát triển năng lực AI hơn một thập kỷ, xây dựng hệ sinh thái từ nghiên cứu, nền tảng, giải pháp đến đào tạo nhân lực. Nền tảng AI của doanh nghiệp hiện đạt hơn 200 triệu lượt sử dụng mỗi tháng.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT cho biết hơn 30.000 kỹ sư của FPT đã được đào tạo và nâng cao kỹ năng AI, hướng tới đưa trí tuệ nhân tạo trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của tập đoàn.

Tiến sĩ AI người Việt vào bảng xếp hạng AI150 toàn cầu

Sinh năm 1989, ông Nguyễn Xuân Phong thuộc thế hệ lãnh đạo trẻ của FPT. Ông có bằng tiến sĩ chuyên ngành AI tại Đại học Tokyo và bằng thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon.

Khi mới 24 tuổi, ông nằm trong Top 50 nhà khoa học trẻ xuất sắc của Hitachi. Năm 2024, ông trở thành người Việt Nam đầu tiên và duy nhất được xếp hạng trong danh sách AI150 toàn cầu của Constellation Research cùng nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực AI như Yann LeCun.

Ông Nguyễn Xuân Phong và "Bố già AI" Yoshua Bengio. Ảnh: FPT.

Trước khi giữ vai trò lãnh đạo cấp tập đoàn, ông Nguyễn Xuân Phong từng phụ trách chiến lược AI tại FPT Software, tham gia xây dựng hợp tác với nhiều tổ chức AI quốc tế như NVIDIA, IBM và các đối tác nghiên cứu khác.

Ông cũng đóng vai trò trong việc đưa FPT trở thành thành viên sáng lập Liên minh AI do IBM và Meta khởi xướng. Dưới sự dẫn dắt chuyên môn của ông, FPT được cấp 5 bằng sáng chế AI quốc tế và được xếp trong Top 50 AI Lab hàng đầu thế giới theo đánh giá của IDC.

Các giải pháp AI do ông và cộng sự phát triển đã được triển khai tại nhiều thị trường như Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Trong đó, sản phẩm IvyChat được IDC xếp hạng Leader trong nhóm phần mềm AI giao tiếp khách hàng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025.

Động thái bổ nhiệm mới của FPT diễn ra trong bối cảnh AI đang được xác định là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia, mở ra dư địa lớn cho doanh nghiệp công nghệ tăng tốc đầu tư vào hạ tầng, nhân lực và các giải pháp phục vụ chuyển đổi số.