Các “ông lớn” bất động sản chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ 2026

Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản như Vingroup, Vinhomes, Novaland, Đất Xanh Group hay Khang Điền đồng loạt công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, với thời điểm chốt danh sách cổ đông chủ yếu vào tháng 3.

Vingroup (HoSE: VIC) cho biết 23/3/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm nay. Các cổ đông có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày này sẽ được quyền tham dự đại hội. Thời gian và địa điểm họp sẽ được doanh nghiệp thông báo sau.

Cùng thời điểm, nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup cũng đã ấn định ngày chốt quyền tham dự đại hội. Cụ thể, Vincom Retail (HoSE: VRE) chốt danh sách cổ đông vào 20/3, Vinhomes (HoSE: VHM) vào 18/3, trong khi Vinpearl (HoSE: VPL) cũng lựa chọn 23/3 là ngày đăng ký cuối cùng. Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm tổ chức cũng như nội dung họp sẽ được các doanh nghiệp công bố sau.

Những năm trước, các kỳ họp ĐHĐCĐ của nhóm doanh nghiệp thuộc Vingroup thường được tổ chức tại trụ sở chính ở khu đô thị Vinhomes Riverside (Hà Nội) vào khoảng cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

Ngoài nhóm Vingroup, nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn khác cũng đang triển khai kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026. DIC Corp (HoSE: DIG) cho biết 23/3/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội, dự kiến tổ chức trong tháng 4/2026 theo hình thức trực tuyến. Tại đại hội, ban lãnh đạo sẽ trình cổ đông thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 cùng các nội dung liên quan đến quản trị và tài chính.

Đất Xanh Group (HoSE: DXG) thông báo 6/3/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên. Đại hội dự kiến diễn ra trước 30/6/2026, với các nội dung như báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ủy ban kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Phát Đạt (HoSE: PDR) chốt danh sách cổ đông vào 9/3/2026 và dự kiến tổ chức đại hội vào 16/4/2026.

Tương tự, Hodeco (mã: HDC) chọn 18/3/2026 làm ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến họp ĐHĐCĐ vào 24/4/2026 tại TP.HCM.

CEO Group (HNX: CEO) đã chốt danh sách cổ đông dự họp từ 25/2/2026, trong khi Khang Điền (HoSE: KDH) xác định 25/3/2026 là ngày đăng ký cuối cùng. Theo kế hoạch, đại hội của Khang Điền dự kiến tổ chức vào tháng 6/2026, nhiều khả năng tại TP.HCM – nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Một số doanh nghiệp khác cũng đã công bố lịch chốt quyền tham dự đại hội.

Nam Long Group (HoSE: NLG) dự kiến chốt danh sách cổ đông vào 24/3/2026, trong khi Sunshine Group (HNX: KSF) ấn định 13/3/2026 là ngày đăng ký cuối cùng, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/3/2026.

Đại hội của Sunshine Group dự kiến tổ chức trong tháng 4/2026 tại tòa nhà Sunshine Center (Hà Nội).

Cùng ngày 23/3/2026, Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) cũng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên, dự kiến tổ chức từ 8h30 ngày 24/4/2026 tại trụ sở doanh nghiệp ở Hải Phòng.

Trong khi đó, Novaland (HoSE: NVL) dự kiến 19/3/2026 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên với tỷ lệ thực hiện quyền 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết. Cuộc họp dự kiến diễn ra 23/4/2026, còn địa điểm và nội dung chi tiết sẽ được doanh nghiệp thông báo trong thư mời gửi tới cổ đông.