Đất Xanh hoàn tất phát hành 93,5 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ

Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa thông báo đã phát hành thành công toàn bộ 93,5 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược củng cố năng lực tài chính và tái cơ cấu danh mục dự án.

Toàn bộ số cổ phiếu trên được phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nước ngoài, với mức giá bình quân 18.600 đồng/cổ phiếu, mang về cho DXG 1.739 tỷ đồng vốn mới.

Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của DXG). Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Sơn, nhằm triển khai dự án DatXanhHomes Parkview, khu dân cư cao tầng - thương mại dịch vụ đang được kỳ vọng trở thành điểm nhấn tăng trưởng mới.

Danh sách và tỷ lệ các nhà đầu tư vừa mua cổ phiếu DXG

Sau phát hành, vốn điều lệ của Đất Xanh tăng từ 10.206 tỷ đồng lên hơn 11.141 tỷ đồng, tạo dư địa lớn cho tập đoàn gia tăng quỹ đất, đẩy mạnh các dự án trọng điểm.

Song song với hoạt động huy động vốn, kết quả kinh doanh của Đất Xanh tiếp tục cho thấy sự phục hồi rõ nét. Quý III/2025, tập đoàn ghi nhận 1.068 tỷ đồng doanh thu, tăng 5,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 164 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu Đất Xanh đạt 2.727 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 511 tỷ đồng, tăng hơn 109%, phản ánh hiệu quả tái cấu trúc và sức bật của thị trường trong giai đoạn mới.

Với tiến độ huy động vốn tích cực và kết quả kinh doanh cải thiện, Đất Xanh đang cho thấy nỗ lực lấy lại đà tăng trưởng, củng cố vị thế trong nhóm các doanh nghiệp phát triển bất động sản.

Mở cửa phiên giao dịch chứng khoán sáng nay (10/12), cổ phiếu DXG đang giao dịch ở mức 18.200 đồng, tăng 1%. Diễn biến giá khá ổn định khi biên độ dao động trong ngày hẹp, xoay quanh 18.100-18.350 đồng. Thanh khoản đạt gần 2 triệu cổ phiếu, tương đương mức trung bình, cho thấy dòng tiền duy trì sự quan tâm ổn định. Lực cung - cầu nhìn chung cân bằng, với dư mua hơn 322 nghìn đơn vị và dư bán khoảng 380 nghìn đơn vị.