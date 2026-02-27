Bé gái bị xô ngã ở Shibuya: Clip 9 triệu view gây bão, tranh cãi về an toàn và văn hóa ứng xử

Video bé gái bị xô ngã khi chụp ảnh tại ngã tư Shibuya (Tokyo) đạt hơn 9 triệu lượt xem, dấy lên tranh cãi về an toàn và văn hóa ứng xử.

Một đoạn video ghi lại cảnh một bé gái bị xô ngã khi đang tạo dáng chụp ảnh tại ngã tư Shibuya nổi tiếng ở Tokyo đã thu hút hơn 9 triệu lượt xem chỉ trong một ngày, làm bùng lên cuộc tranh cãi trực tuyến về an toàn, phép lịch sự và hành vi của du khách.

Đoạn clip được đăng hôm 25/2 bởi một người dùng mạng xã hội Đài Loan (Trung Quốc) có tên peipeilin527. Cô cho biết sự việc xảy ra vào đêm cuối cùng gia đình cô ở Nhật Bản. “Tôi định chụp ảnh tại ngã tư Shibuya nổi tiếng vào đêm cuối ở đó, nhưng một người thiếu thiện chí đã đẩy mạnh con tôi”, cô viết.

Trong video, con gái cô chạy về phía dòng người đông đúc tại ngã tư và mỉm cười rạng rỡ khi tạo dáng chụp ảnh.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang sau đó bước nhanh từ phía sau, dường như hất một đứa trẻ khác cũng đang tạo dáng sang bên, rồi xô bé gái ngã xuống đất.

Theo tờ Japan Daily, đoạn video ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích rộng rãi trên mạng, trong đó nhiều người kêu gọi cảnh sát điều tra.

“Người phụ nữ này cũng đã tấn công đứa trẻ bằng cả đầu gối phải. Nếu họ đứng gần dòng xe hơn, chuyện khủng khiếp có thể xảy ra. Người phụ nữ này cần được xác định danh tính”, một người dùng viết. Người khác cho rằng việc cố tình va chạm như vậy có thể bị xem là hành vi hành hung.

Tuy nhiên, một số ý kiến lại lập luận rằng ngã tư Shibuya – một trong những địa danh nổi tiếng nhất Tokyo – không phải là nơi để dừng lại chụp ảnh.

“Tôi không ủng hộ bạo lực với trẻ em, nhưng ngã tư Shibuya là lối sang đường cho người đi bộ, không phải điểm chụp ảnh. Xin lỗi, nhưng đó là sự thật”, người dùng mạng xã hội Andrew Dinsmoor viết. “Có nhiều ngã tư tương tự khắp Tokyo”.

Một người khác bình luận: “Bạn không nên dừng lại để chụp ảnh ở ngã tư Shibuya. Thậm chí nên thúc cả bà mẹ đi. Đó là giờ cao điểm ở Nhật… người ta có thể bị giẫm đạp”.

Nút giao thông tại quận Shibuya từng được mô tả là “ngã tư dành cho người đi bộ bận rộn nhất thế giới”, với tới 3.000 người băng qua trong một lần đèn xanh và khoảng 500.000 lượt người qua lại vào những ngày đông nhất, theo một báo cáo của báo Asahi.

Một luồng phản ứng ngầm trên mạng bày tỏ sự ngạc nhiên rằng sự việc như vậy có thể xảy ra ở Nhật Bản – nơi người dân thường được gắn với hình ảnh lịch thiệp và chuẩn mực.

“Văn hóa lịch sự với cú thúc khuỷu tay lịch sự”, một người dùng mỉa mai.

Một số bình luận cũng nhắc đến thuật ngữ “butsukari otoko”, nghĩa đen là “người đàn ông va chạm”, dùng để chỉ những người đàn ông cố tình đâm sầm vào người khác – chủ yếu là phụ nữ – tại các không gian công cộng đông đúc như nhà ga hay ngã tư.

Hiện tượng này thường xuất hiện tại các ga trung chuyển lớn như Shinjuku và Shimbashi, theo Tokyo Weekender.

Thuật ngữ này lần đầu thu hút sự chú ý rộng rãi vào năm 2018, sau khi một video YouTube làm mờ hình ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục va chạm vào nhiều phụ nữ tại ga Shinjuku lan truyền mạnh mẽ.

Trong một cuộc khảo sát toàn quốc với 20.000 nam và nữ vào năm 2024, 14% cho biết họ từng bị tấn công bởi “butsukari otoko”, 6% nói đã chứng kiến hiện tượng này và 5% cho biết họ vừa từng thấy vừa từng là nạn nhân, theo tạp chí này.

Theo SCMP