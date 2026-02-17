Xu hướng nuôi ngựa lùn làm thú cưng bùng nổ ở Trung Quốc dịp Tết

Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, mua và nuôi ngựa lùn (miniature pony) đã trở thành trào lưu hot trên mạng Trung Quốc thu hút sự chú ý lớn. Những người bán quảng cáo là dễ nuôi, giá khoảng 6.000–10.000 nhân dân tệ (khoảng 22,5 –37,5 triệu đồng), làm nhiều người muốn mua về làm thú cưng.

Loại ngựa thấp chưa đến 1 mét này có ngoại hình ngộ nghĩnh, vì trông giống nhân vật hoạt hình “My Little Pony” nên liên tục “chiếm sóng” mạng xã hội, trở thành thú cưng “hot” mới nổi. Nhiều cư dân mạng bình luận: “Dễ thương quá”, “Muốn mua nuôi quá”, “thấy là muốn mua”...

Với ngoại hình nhỏ nhắn, hiền lành, ngựa lùn được giới trẻ yêu động vật ưa thích, muốn nuôi làm thú cưng. Ảnh: Creaders.



Tăng trưởng mạnh về nhu cầu và doanh số

Xu hướng nuôi thú cưng ở Trung Quốc ngày càng đa dạng — ngoài chó, mèo truyền thống, người dân còn đón nhận nhiều loại thú lạ hơn theo hướng “thú cưng phong cách cá nhân hoá”. Điều này là một phần của sự phát triển mạnh mẽ của ngành thú cưng Trung Quốc, với số lượng chủ nuôi ngày càng đông và chi tiêu cho thú cưng tăng cao.

Điều này giải thích vì sao một loại thú cưng bất thường như ngựa lùn cũng có thể trở thành trào lưu. Báo cáo cho thấy giá trị tìm kiếm và doanh số bán ngựa lùn trên các nền tảng thương mại điện tử ở Trung Quốc tăng mạnh trong thời gian gần đây, tiêu biểu là mức tăng doanh số khoảng 70% do nhu cầu tăng.

Quảng cáo bán ngựa trên JD.com nhấn mạnh "tiêm chủng đầy đủ, bao thuần chủng, bao khỏe mạnh, chọn qua video, cưỡi thử miễn phí"...Ảnh: Zhihu.



Ngựa lùn được “thị trường hóa” thành thú cưng, khác với truyền thống ngựa chỉ dùng trong nông nghiệp hay cưỡi. Trên các sàn thương mại điện tử, người bán ngựa lùn xuất hiện rất đông. Trong phần giới thiệu sản phẩm, các cụm từ như “Rất dễ nuôi”, “Tính tình hiền lành, phù hợp cho trẻ em cưỡi và bầu bạn”…là điểm được nhấn mạnh để bán hàng. Còn về độ khó trong việc nuôi dưỡng, những người bán đều nhấn mạnh là “rất đơn giản”.

Về thức ăn, nhiều cửa hàng quảng cáo rằng ngựa lùn “mỗi ngày chỉ tốn 2–3 tệ tiền cỏ, chỉ cần không gian 3–5m², không cần dắt đi dạo, dễ nuôi”, thậm chí cam kết “nếu không nuôi nổi có thể mua lại với giá 70–80%”.

Có người bán nói: “Nuôi chó còn phải dắt đi dạo, ngựa lùn chỉ cần thả trong sân, dắt hay không cũng được”.

Ngựa lùn đẹp, dễ nuôi nên được ưa chuộng dù giá khá đắt. Ảnh: Sina.



Những chi phí tiềm ẩn và cảnh báo với việc nuôi ngựa lùn

Liệu thực tế có nhẹ nhàng như vậy? Một chủ ngựa giàu kinh nghiệm thẳng thắn: “Dễ nuôi” chỉ có nghĩa là không dễ chết, hoàn toàn không đồng nghĩa với nhàn nhã hay chi ít tiền.

Nhiều cư dân mạng cũng nhắc nhở: “Hãy cân nhắc kỹ trước khi mua, đã mua thì phải yêu thương, đừng nhất thời hứng lên bỏ tiền mua”. Hơn nữa, quy định quản lý đô thị tại nhiều nơi nêu rõ khu vực nội thành cấm nuôi gia súc như ngựa, bò, dê, lợn…

Bà Chu Kỳ Nhiên, người có nhiều năm tiếp xúc với bộ môn cưỡi ngựa, hiện cũng nuôi một con và ký gửi tại câu lạc bộ. Bà cho rằng dù ngựa lùn nhỏ con, nhưng “đa số tính cách khá nhạy cảm”. Cái gọi là “dễ nuôi” theo bà chỉ mang hàm nghĩa là “không dễ chết”.

“Nếu nuôi trong môi trường không phù hợp, cơ thể hoặc tâm trạng của nó có thể xuất hiện vấn đề mãn tính từ rất sớm, chỉ là trong thời gian ngắn chưa phát hiện thấy. Khi vấn đề bộc lộ thì thường đã rất nghiêm trọng, thậm chí không cứu kịp”.

Chi phí để nuôi ngựa lùn khá nhiều tiền, yêu cầu về chuồng trại khắt khe. Ảnh: Sina.



Ngựa lùn cần ăn liên tục 14–16 giờ mỗi ngày; chỉ cần nhịn ăn vài giờ là có thể bị bệnh dạ dày. Không thể cho chúng ăn cỏ tạp ven đường mà phải là loại cỏ chất lượng cao như cỏ linh lăng hoặc các loại cỏ chuyên dụng. Chi phí trung bình mỗi tháng khoảng 1.500–2.000 tệ. Ngoài ra còn cần bổ sung thêm thức ăn tinh, vitamin và khoáng chất, tổng chi phí thức ăn mỗi năm khoảng 3.000–5.000 tệ.

Ngoài ăn uống còn nhiều khoản khác, trong đó có chăm sóc móng. Móng ngựa giống như móng tay người, liên tục mọc dài, phải được thợ chuyên nghiệp cắt tỉa hoặc đóng móng, nếu không sẽ biến dạng, lật móng, khiến nó đi tập tễnh. Mỗi lần cắt tỉa hoặc đóng móng tốn 400–2.000 tệ, chi phí trung bình mỗi năm khoảng 4.800–24.000 tệ.

Trại nuôi ngựa giống ở Ninh Cường, Thiểm Tây. Ảnh: NDNB.



Xử lý chất thải cũng là vấn đề lớn. Theo bà Chu Kỳ Nhiên, một chuồng ngựa lùn đạt chuẩn thường cần không gian riêng 4m x 4m, nền lót khoảng 15 cm vật liệu như rơm khô, mùn cưa, vỏ trấu… để tạo môi trường đứng nằm thoải mái, chống trượt và thấm hút chất thải. Ngựa có đặc tính trao đổi chất mạnh, mỗi ngày bài tiết hơn chục lần; chuồng nuôi chuyên nghiệp thường mỗi hai giờ phải dọn phân một lần — điều này rõ ràng khó thực hiện trong môi trường nhà ở đô thị. Đấy là chưa kể tác động môi trường của chất thải của chúng.

Vì vậy, đa số chủ nuôi chọn gửi ngựa tại các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Theo giới thiệu, phí gửi nuôi tại các câu lạc bộ hiện thấp nhất khoảng 3.000 tệ/tháng, cao nhất có thể tới 15.000 tệ, bao gồm chuồng, vật liệu lót, cỏ và chăm sóc cơ bản.

Từ góc độ chuyên môn, bà Chu Kỳ Nhiên không khuyến nghị cá nhân hoặc gia đình nuôi ngựa trong môi trường thành phố. Bà giải thích rằng ngựa là động vật sống theo bầy đàn, nhu cầu giao tiếp là thiết yếu. Trong điều kiện lý tưởng nên nuôi ít nhất hai con; nếu nuôi đơn lẻ chúng rất dễ phát sinh vấn đề tâm lý.

Giống ngựa lùn Ninh Cường đã được Trung Quốc đưa vào diện bảo tồn gene. Ảnh: NDNB .



Là đất nước có nhiều giống ngựa bản địa, Trung Quốc cũng từng nuôi những dòng ngựa lùn truyền thống như Ningqiang pony (Ninh Cường ải mã) – một giống ngựa lùn ở vùng Ninh Cường, huyện Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây. Đây là một giống ngựa nhỏ truyền thống từng được người dân địa phương sử dụng để vận chuyển ở vùng núi, hiện nay số lượng có không nhiều và đã được Trung Quốc đưa vào diện bảo tồn nguồn gene.

Tuy nhiên, xu hướng mua ngựa lùn làm thú cưng ở Trung Quốc hiện nay không dựa trên các giống bản địa mà phần lớn là nguồn nhập khẩu hoặc nhân giống theo kiểu thú cưng, khác biệt rõ với ngựa truyền thống từng dùng cho nông nghiệp.

Tóm lại, trào lưu nuôi ngựa lùn mini ở Trung Quốc đang bùng nổ trên mạng xã hội như một hình thức thú cưng “độc – lạ” dịp Tết Bính Ngọ, do quảng cáo bắt mắt và nhu cầu mới của giới trẻ. Nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều chi phí và yêu cầu chăm sóc cao hơn nhiều so với quảng cáo.

Theo Creaders, Sina