Chiết xuất 191 gram vàng từ SIM cũ, “nhà giả kim” Trung Quốc gây sốt và kéo theo làn sóng săn SIM

Một người đàn ông ở Trung Quốc chiết xuất thành công 191 gram vàng từ SIM và rác điện tử, gây sốt mạng xã hội, kích hoạt cơn sốt mua SIM cũ nhưng cũng đối mặt cảnh báo pháp lý nghiêm khắc.

Một người tinh luyện kim loại phế liệu ở đông nam Trung Quốc – được cư dân mạng gọi là “nhà giả kim” – khẳng định anh chỉ đang phô diễn kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời cảnh báo người không chuyên tuyệt đối không nên thử làm theo.

Người đàn ông này đã gây ra một cơn sốt mua bán khi chiết xuất được 191 gram vàng từ các thẻ SIM đã qua sử dụng. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh những rủi ro an toàn nghiêm trọng liên quan đến quy trình này.

Được biết đến trên mạng với tên “Qiao”, người đàn ông đến từ thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, chuyên tinh luyện kim loại quý từ phế liệu điện tử. Ngày 20/1, anh đăng tải một đoạn video giới thiệu quy trình tinh luyện vàng, thu hút hơn 5 triệu lượt xem.

Một phần của quy trình bao gồm việc nung nóng vàng đã chiết xuất đến nhiệt độ cực cao. Ảnh: Weibo.

Trong video, Qiao đổ các thẻ SIM đã qua sử dụng vào những thùng chứa đầy hóa chất, sau đó trải qua hàng loạt phản ứng như ăn mòn, phản ứng thế và gia nhiệt để thu được bùn vàng. Sau khi lọc và nung nóng, anh thu về 191 gram vàng, trị giá gần 200.000 nhân dân tệ (khoảng 29.000 USD).

Trả lời báo Xiaoxiang Morning Post, Qiao cho biết anh đã sử dụng gần 2 tấn phế liệu để tinh luyện số vàng này, không chỉ riêng từ SIM mà còn từ hỗn hợp rác thải chip trong ngành điện tử viễn thông.

Các thẻ SIM phế thải, như hình trên, đóng vai trò trung tâm trong quá trình chiết xuất vàng. Ảnh: Weibo.

“Để đảm bảo độ ổn định và khả năng chống ăn mòn, các bộ phận quan trọng của thẻ SIM thường được mạ vàng”, anh nói.

Truyền thông Trung Quốc đại lục cho biết một thẻ SIM tiêu chuẩn thường chỉ chứa chưa tới 0,001 gram vàng. Ngoài SIM, các loại rác thải khác có chứa vàng như chip thẻ ngân hàng hay linh kiện tiếp xúc trong thiết bị viễn thông cũng có thể được tái chế.

Hóa chất và quá trình ngâm tẩm là một phần trong việc biến "chất thải" thành vàng. Ảnh: Weibo.

Nhiều cư dân mạng đã gọi Qiao là “nhà giả kim”. Một người bình luận: “Ngày trước tôi mở quán Internet, vứt đi rất nhiều rác thải chip máy tính. Giờ nghĩ lại thấy tiếc vì đã bỏ lỡ cả đống vàng”.

Một người khác nhận xét: “Qiao là dân chuyên nghiệp. ‘Giả kim thuật’ đòi hỏi trình độ hóa học rất cao”.

Cuối cùng, người đàn ông được mệnh danh là "nhà giả kim" đã thu về kim loại quý. Ảnh: Weibo.

Đoạn video đã châm ngòi cho cơn sốt săn lùng thẻ SIM cũ trên các nền tảng đồ cũ ở Trung Quốc đại lục. Một người bán rao các gói SIM, quảng cáo có thể dùng cho “giả kim”, liên kết này được xem hơn 10.000 lần với hơn 100 đơn hàng. Một cửa hàng khác bán bộ dụng cụ tinh luyện vàng kèm video hướng dẫn với giá 485 nhân dân tệ (khoảng 70 USD), đã bán gần 2.000 bộ.

Qiao khẳng định video của anh không nhằm cổ xúy “giả kim thuật”, mà chỉ đơn thuần chia sẻ công việc của mình.

“Tôi tinh luyện hợp pháp các loại rác thải điện tử cụ thể và có đầy đủ chứng nhận. Mục đích của tôi là chia sẻ kỹ năng”, anh nói.

Qiao cảnh báo người không chuyên không nên tự ý thử nghiệm, vì quá trình này có thể gây nguy hiểm và thậm chí vi phạm pháp luật.

Một người trong ngành nói với trang Xinwenfang rằng phương pháp phổ biến nhất để cá nhân chiết xuất vàng là ngâm vật liệu trong nước cường toan. Nước cường toan (aqua regia – “nước hoàng gia”) là hỗn hợp axit đậm đặc, bốc khói và có tính ăn mòn cực mạnh.

“Quy trình này cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ, thời gian và độ pH. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể giải phóng khí độc hoặc gây ra phản ứng ăn mòn dữ dội”, người này giải thích.

Người dân mua thẻ SIM tại một cửa hàng ở quận Sham Shum Po, Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Tại Trung Quốc, hoạt động tinh luyện và lưu thông vàng được quản lý rất chặt chẽ. Việc tinh luyện phế liệu kim loại quý cần có chứng nhận, còn SIM cũ được xếp vào chất thải nguy hại. Những người tự ý thực hiện có thể bị phạt tới 500.000 nhân dân tệ (khoảng 72.000 USD) và đối mặt với án tù vì gây ô nhiễm môi trường.

Năm 2021, 7 người tại tỉnh Giang Tây (đông nam Trung Quốc) đã bị kết án tới 3,5 năm tù và buộc nộp tổng cộng 930.000 nhân dân tệ (134.000 USD) vì tinh luyện chì trái phép từ pin cũ.

Một luật sư cũng cảnh báo rằng việc bán bộ dụng cụ “giả kim” trực tuyến đồng nghĩa với việc buôn bán hóa chất nguy hiểm, khiến cả người bán lẫn người mua đều có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Theo SCMP