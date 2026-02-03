Cảnh sát Pháp đột kích trụ sở mạng xã hội X của Elon Musk vì nghi vấn thao túng thuật toán

Cảnh sát Pháp đã tiến hành khám xét các văn phòng của mạng xã hội X do tỷ phú Elon Musk sở hữu, đồng thời các công tố viên yêu cầu vị tỷ phú công nghệ này phải ra hầu tòa thẩm vấn vào tháng 4, liên quan đến một cuộc điều tra đang mở rộng đối với nền tảng này, Văn phòng Công tố Paris cho biết hôm 3/2.

Cuộc đột kích và việc triệu tập Elon Musk – động thái có thể làm gia tăng thêm căng thẳng giữa châu Âu và Mỹ xoay quanh các tập đoàn công nghệ lớn và vấn đề tự do ngôn luận – xuất phát từ một cuộc điều tra kéo dài một năm về nghi vấn lạm dụng thuật toán và khai thác dữ liệu gian lận bởi X hoặc các lãnh đạo của nền tảng này.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Công tố Paris cho biết họ đang mở rộng phạm vi điều tra sau khi nhận được các khiếu nại liên quan đến cách thức hoạt động của chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) Grok của X.

Điều tra bao gồm deepfake khiêu dâm và hình ảnh trẻ em

Cuộc điều tra hiện cũng sẽ xem xét các cáo buộc đồng lõa trong việc “lưu giữ và phát tán” hình ảnh mang tính khiêu dâm trẻ em, cũng như hành vi xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân thông qua các sản phẩm deepfake mang nội dung tình dục, cùng nhiều hành vi phạm pháp tiềm ẩn khác.

Ông Elon Musk và bà Linda Yaccarino, cựu giám đốc điều hành của X, đã bị triệu tập tham dự phiên điều trần vào ngày 20/4. Một số nhân viên khác của X cũng được triệu tập với tư cách nhân chứng.

Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ phía X. Trước đó, vào tháng 7/2025, Musk đã bác bỏ các cáo buộc ban đầu và cho rằng các công tố viên Pháp đang tiến hành một “cuộc điều tra hình sự mang động cơ chính trị”.

“Ở giai đoạn này, việc tiến hành cuộc điều tra là một phần của cách tiếp cận mang tính xây dựng, nhằm cuối cùng bảo đảm rằng nền tảng X tuân thủ luật pháp của Pháp, trong phạm vi hoạt động trên lãnh thổ quốc gia”, Văn phòng Công tố Paris cho biết.

Các lệnh triệu tập như vậy là bắt buộc, dù việc thực thi sẽ khó khăn hơn đối với những người không cư trú tại Pháp.

Sau phiên điều trần, giới chức có thể quyết định khép lại hoặc tiếp tục điều tra, và thậm chí có thể đưa các nghi phạm vào diện tạm giam.

Văn phòng công tố rời bỏ nền tảng X

Cuộc điều tra đang được tiến hành bởi đơn vị tội phạm mạng của Văn phòng Công tố Paris, phối hợp với đơn vị tội phạm mạng của cảnh sát Pháp và Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol).

Văn phòng Công tố Paris cho biết họ khởi động cuộc điều tra sau khi nhận được phản ánh từ một nghị sĩ, cáo buộc rằng các thuật toán thiên lệch trên X có khả năng đã làm sai lệch hoạt động của một hệ thống xử lý dữ liệu tự động.

“Rất vui khi thấy đơn khiếu nại của tôi từ tháng 1/2025 đang mang lại kết quả!”, nghị sĩ Eric Bothorel viết trên X. “Tại châu Âu, và đặc biệt là ở Pháp, Nhà nước pháp quyền có nghĩa là không ai đứng trên pháp luật”.

Văn phòng Công tố Paris cũng cho biết họ sẽ rời khỏi nền tảng mạng xã hội X và từ nay sẽ truyền thông thông qua LinkedIn và Instagram. LinkedIn thuộc sở hữu của Microsoft, trong khi Instagram thuộc Meta.

Theo Reuters