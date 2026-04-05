Warren Buffett "đoạn tuyệt" với Bill Gates sau bê bối Jeffrey Epstein?

Những tiết lộ trong hồ sơ Jeffrey Epstein về mối quan hệ của kẻ phạm tội tình dục khét tiếng này với tỷ phú Bill Gates đã gây áp lực nặng nề, và có lẽ đã chấm dứt tình bạn lâu năm của người đồng sáng lập Microsoft với Warren Buffett. Điều này cũng có thể thúc đẩy Buffett cắt bỏ các khoản quyên góp hàng tỷ USD mỗi năm cho Quỹ Gates.

Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp kéo dài hơn một giờ trên chương trình "Squawk Box" phát sóng trong tuần này, Buffett nói với phóng viên Becky Quick rằng ông đã không nói chuyện với Gates "một chút nào kể từ khi toàn bộ sự việc được tiết lộ".

Khi được hỏi liệu ông có còn là "bạn tốt" với Gates hay không, Buffett trả lời rằng họ đã có "những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau", nhưng "cho đến khi mọi chuyện được làm rõ... tôi chỉ nghĩ rằng việc nói chuyện nhiều không có ý nghĩa gì cả". Lưu ý rằng "trí nhớ của mình không còn tốt nữa", Buffett nói thêm: "Tôi không muốn phải cố nhớ lại mọi thứ trong suốt 30 năm hay 20 năm qua về những gì quỹ đã làm, hay bất cứ điều gì tương tự".

"Tôi không liên quan gì đến việc đó, ngoại trừ việc tôi bỏ tiền vào đó", ông nói.

Trả lời câu hỏi của Quick về việc liệu ông có tiếp tục rót tiền vào Quỹ Gates hay không, Buffett cho biết: "Tôi sẽ chờ xem điều gì xảy ra... Tôi không nhất thiết phải đưa ra quyết định đó ngay hôm nay. Và tôi vẫn chưa quyết định".

"Tôi đã nắm được những điều mà tôi không hề biết về một sự việc suốt ngần ấy năm", ông nói.

Buffett nói ông không nghĩ "Bill có liên quan gì đến các cô gái hay hòn đảo hay bất cứ điều gì tương tự", nhưng ông vẫn muốn tìm hiểu thêm khi các tình tiết tiếp tục lộ diện. Buffett cảm thấy nhẹ nhõm vì mình "chưa bao giờ đến gần" Epstein, gọi hắn là một "kẻ lừa đảo gây chấn động", kẻ đã lợi dụng điểm yếu của người khác, mặc dù điều đó "không bào chữa được cho những người ở phía bên kia".

Năm 2006, Buffett từng viết thư cho Bill và Melinda Gates rằng ông "cam kết không hủy ngang" việc tặng cổ phiếu Berkshire hàng năm cho quỹ của họ "trong suốt cuộc đời tôi", miễn là ít nhất một trong hai người còn hoạt động tích cực, các món quà không bị đánh thuế và quỹ phải chi tiêu các khoản đóng góp cho hoạt động từ thiện. Bức thư cũng nói rằng di chúc của Buffett sẽ "chuẩn bị cho việc tiếp tục cam kết này... sau khi tôi qua đời".

Tuy nhiên, 2 năm trước, Buffett đã xác nhận với tờ Wall Street Journal rằng Quỹ Gates "sẽ không nhận được tiền sau khi tôi chết". Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, ông đã thông báo rằng ba người con của ông sẽ cùng chịu trách nhiệm cho đi gần như toàn bộ tài sản của ông sau khi ông qua đời.

Buffett thừa nhận bán cổ phiếu Apple "quá sớm"

Trong cuộc phỏng vấn, Buffett thừa nhận ông đã bắt đầu cắt giảm cổ phần khổng lồ của Berkshire tại Apple "quá sớm", nhưng ông cười và nói thêm: "Tôi đã mua nó còn sớm hơn thế nhiều. Vì vậy, mọi chuyện vẫn ổn".

Tính đến cuối tháng 12 năm ngoái, vị thế này đã bị cắt giảm 75% kể từ khi các đợt bán ra bắt đầu vào quý 4 năm 2023. Tuy nhiên, ngay cả sau khi bán, Apple vẫn là vị thế cổ phiếu lớn nhất của Berkshire với giá trị thị trường là 58,3 tỷ USD, chiếm khoảng 18% danh mục đầu tư. Nếu Berkshire giữ lại 915,6 triệu cổ phiếu mà họ nắm giữ tính đến ngày 30/9/2023, số cổ phần này sẽ trị giá hơn 234 tỷ USD (chiếm gần 48% danh mục).

Buffett nói: "Tôi rất hạnh phúc khi Apple là khoản đầu tư lớn nhất của chúng tôi. Nhưng tôi không hạnh phúc khi nó lớn đến mức gần bằng tất cả những thứ khác cộng lại". Ông nói thêm: "Không loại trừ khả năng Apple sẽ xuống đến mức giá mà chúng tôi sẽ mua lại rất nhiều. Nhưng không phải ở thị trường này. Ý tôi là, điều đó đơn giản là sẽ không xảy ra ở thị trường này".

Buffett vẫn tham gia vào các quyết định đầu tư của Berkshire

Buffett cho biết mặc dù ông đã từ chức CEO vào cuối năm ngoái, ông vẫn đến văn phòng của Berkshire mỗi ngày với tư cách là Chủ tịch và tham gia vào một số quyết định đầu tư. Nhưng ông nói thêm: "Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào mà CEO mới Greg Abel cho là sai".

Buffett cho biết ông đã thực hiện "một thương vụ mua nhỏ", nhưng ông không tìm thấy nhiều cơ hội mua tiềm năng dù thị trường chứng khoán sụt giảm gần đây, điều mà ông cho là không đáng kể và "không có gì khiến bạn phải hào hứng".

Bom nguyên tử Iran sẽ làm tăng nguy cơ thảm họa hạt nhân

Từ lâu, Buffett đã lo ngại về phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi đó là "vấn đề cuối cùng của nhân loại" vào năm 2006.

Mặc dù không biết cách giải quyết vấn đề, ông biết rằng "mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nếu Iran có bom so với việc họ không có". Tuy nhiên, Buffett từ chối cho biết liệu ông có nghĩ Mỹ nên cố gắng thu giữ lượng uranium đã làm giàu của Iran hay không.

Theo CNBC