Câu hỏi Warren Buffett từng hỏi sinh viên đại học giúp "mở khóa" sự giàu có và thành công

Warren Buffett chia sẻ câu hỏi từng dùng để dự đoán ai sẽ giàu nhất trong đời và những lời khuyên cốt lõi về tiền bạc, nợ nần, kỷ luật cá nhân và tự hoàn thiện bản thân.

Warren Buffett vốn đã quen với việc đưa ra lời khuyên. Suốt nhiều thập kỷ, vị Chủ tịch của Berkshire Hathaway ngồi trước khán phòng chật kín người tại các kỳ đại hội cổ đông thường niên của tập đoàn, trả lời đủ mọi câu hỏi của nhà đầu tư – từ trí tuệ nhân tạo (AI), những góc khuất của ngành bảo hiểm cho tới cả lời khuyên về hôn nhân.

Trong bộ phim tài liệu “Warren Buffett: A Life and Legacy”, phát sóng lúc 3 giờ chiều ngày 18/1 (giờ Mỹ) trên CNBC, nhà báo Becky Quick hỏi “Nhà hiền triết xứ Omaha” về những câu hỏi khó nhất và những lời khuyên tốt nhất mà ông từng đưa ra. Cuối cùng, Buffett nhắc tới một thử thách mà ông từng thường xuyên đặt ra cho sinh viên đại học.

Buffett yêu cầu các sinh viên tưởng tượng một kịch bản: trong một lớp học khoảng 300 người cùng trang lứa, họ được quyền nhận 10% tổng thu nhập cả đời của 5 người bất kỳ. Họ sẽ chọn ai, và vì lý do gì? Ngược lại, họ sẽ “bán khống” ai? Những người được chọn, theo Buffett, không nhất thiết phải là người đẹp nhất, thông minh nhất hay giỏi thể thao nhất.

“Dĩ nhiên, đến cuối tôi luôn giải thích rằng, bạn hoàn toàn có thể trở thành chính người mà bạn sẽ mua”, ông nói. “Không có gì là không thể. Bởi vì chuyện này không liên quan đến việc bạn có thể ném bóng bầu dục xa 60 yard hay không, và cũng không phải ai có IQ cao nhất. Bạn có thể trở thành một trong năm người đó”.

Vậy điều gì giúp một người có tên trong danh sách những người được kỳ vọng sẽ có thu nhập trọn đời cao nhất?

“Đó là may mắn, và rất nhiều may mắn”, Buffett nói. “Nếu bạn chọn đúng cha mẹ, bạn đã giàu ngay từ khi chào đời. Bạn đã trúng xổ số”.

Tuy nhiên, Buffett nhấn mạnh rằng sinh viên vẫn có thể trở thành người mà các bạn cùng lớp nên “đặt cược”.

“Bạn có thể làm được điều đó bằng cách trở thành một người tử tế, đọc thật nhiều và chi tiêu ít hơn số tiền bạn kiếm được”, ông nói. “Tôi nói với họ rằng, bạn chỉ có thể tiêu 110% thu nhập của mình đúng một lần – sau đó là hết. Phần đời còn lại, bạn sẽ luôn chìm trong nợ nần”.

Buffett đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Dù một số khoản vay nhất định, như vay mua nhà, đôi khi có thể hợp lý, nhưng nhìn chung, ông cho rằng mọi người nên tránh mắc nợ.

“Vượt qua một ngưỡng nào đó, khi bạn đã rơi xuống hố, việc leo lên lại là rất khó”, ông nói. “Không phải là không thể – tôi ghi nhận những người làm được điều đó – nhưng hãy chọn con đường dễ hơn”.

Tất nhiên, Buffett cho rằng không ai có thể trở thành người kiếm được nhiều tiền nhất trong nhóm nếu không làm việc chăm chỉ và tập trung vào việc hoàn thiện bản thân. Ông nhắc lại thói quen của cộng sự lâu năm Charlie Munger: mỗi ngày “bán cho chính mình” một giờ làm việc hiệu quả nhất – dành trọn một giờ mỗi sáng chỉ để trau dồi trí tuệ, rồi “bán” phần thời gian còn lại trong ngày làm việc cho khách hàng.

“Điều đó không hề điên rồ”, Buffett nói. “Tương lai của bạn là tương lai của bạn, và bạn không thể trông đợi người khác làm thay điều đó”.

Theo CNBC