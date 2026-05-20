“Đường Sự Sống” ở Ukraine: Drone Nga săn đuổi suốt 5 giờ, binh lính chạy bộ giữa hành lang tử thần

Drone Nga đang biến “Đường Sự Sống” ở miền Đông Ukraine thành hành lang tử thần. Lính Ukraine phải đi bộ, ẩn trong rừng và dùng robot tiếp tế để sống sót giữa cuộc chiến drone khốc liệt nhất thế giới.

Con đường mà binh sĩ Ukraine gọi là “Đường Sự Sống” thực chất giống một hành lang tử thần hơn là lối cứu mạng.

Mặt đường đầy ổ gà, xác xe cháy đen nằm la liệt, phía trên phủ kín lưới chống drone như mạng nhện khổng lồ. Đây là tuyến tiếp tế sống còn nối Druzhkivka với Kostyantynivka – một trong những mặt trận khốc liệt nhất miền Đông Ukraine, nơi hàng hóa, đạn dược, nước uống và thậm chí cả thực phẩm giờ đôi khi phải được vận chuyển bằng robot để tránh hỏa lực Nga.

Ở đây, chiến tranh không còn là cảnh xe tăng lao lên hay pháo binh dội lửa như trong các cuộc chiến truyền thống.

Kẻ thống trị bầu trời giờ là drone.

Binh sĩ Ukraine gần như không dám đi xe. Những người vừa rút khỏi chiến hào sau nhiều tháng bị ghim ở tiền tuyến lê bước bộ hành qua những bộ khung sắt cháy đen – tàn tích của những chiếc xe từng cố tăng tốc để thoát drone Nga nhưng thất bại.

“Đi nhanh không còn an toàn nữa,” một binh sĩ nói ngắn gọn. “Giờ phải nhỏ, phải ẩn mình, phải biến mất.”

Phóng viên CNN cùng nhóm lính thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 24 của Ukraine – gồm Kosta, Sasha và Bohdan – chỉ đi bộ một đoạn đường được cho là “an toàn hơn” giữa hai vị trí phòng thủ. Quãng đường lẽ ra chỉ mất khoảng một giờ mỗi chiều cuối cùng biến thành hành trình kéo dài 5 tiếng đồng hồ, giữa ít nhất 14 lần drone Nga xuất hiện hoặc lao xuống tấn công.

Đợt tập kích đầu tiên đến gần như ngay lập tức.

Tiếng vo ve đặc trưng vang lên trên đầu ngay sau khi hai xe tăng Ukraine vừa chạy qua. Rồi súng nổ dồn dập. Từ những căn nhà đổ nát và các cụm cây ven đường, binh sĩ Ukraine đồng loạt chĩa súng lên trời.

Tất cả lao vội vào sân một ngôi nhà bỏ hoang.

Ngoài mặt đường, Sasha và Kosta gan lì hơn. Họ đứng giữa khoảng trống, nã đạn lên bầu trời xám chì. Một tiếng nổ lớn vang lên cách đó vài trăm mét: chiếc drone bị bắn hạ, khối thuốc nổ phát nổ ngay trên mặt đường.

Nhưng không ai kịp thở phào. Drone khác có thể đến bất cứ lúc nào.

Chiến tranh drone đang đảo lộn toàn bộ logic chiến trường hiện đại.

Xe bọc thép giờ là mục tiêu hấp dẫn nhất. Tập trung đông người đồng nghĩa với tự sát. Ngay cả hệ thống lưới chống drone giăng kín trên nhiều tuyến đường ở Donbass – vốn được tạo ra để chặn UAV Nga – đôi khi cũng trở thành cái bẫy khiến lính Ukraine khó lao vào rừng ẩn nấp khi drone xuất hiện.

Quy tắc sống sót giờ rất đơn giản: nghe thấy tiếng drone là phải chạy vào cây cối càng nhanh càng tốt.

Một điều nghịch lý khác cũng xuất hiện: trong chiến tranh drone, đi cùng nhau lại nguy hiểm hơn đi một mình.

Binh sĩ Ukraine buộc phải tách đội hình khi di chuyển, bởi một người lẻ loi ít hấp dẫn hơn với phi công drone Nga so với một nhóm đông.

Sau khoảng một giờ, âm thanh drone trở nên ám ảnh đến mức khó phân biệt đâu là thật, đâu là tiếng ù trong tai hay trí tưởng tượng.

Không ai còn đủ sức giật mình với mọi tiếng vo ve nữa, nhưng thần kinh thì chưa lúc nào được phép thả lỏng.

Nhiều lần, các cuộc chạm trán kết thúc bằng tiếng nổ khi drone rơi xuống đâu đó gần bên. Không ai biết nó định đánh ai, có bao nhiêu chiếc đang bay quanh khu vực hay liệu chiếc vừa rơi có chỉ là mồi nhử.

Điều duy nhất chắc chắn là phải tiếp tục di chuyển.

Có lúc một chiếc drone bay thẳng qua đầu nhóm phóng viên. Sasha và Bohdan lập tức bắn trả: súng trường khi mục tiêu còn xa, shotgun khi drone lao xuống thấp.

Chiếc UAV quay cuồng rồi đâm mạnh xuống mặt đường. Cánh quạt méo mó vẫn quay tít trong tiếng rè rè ghê người. Không có vụ nổ nào xảy ra – có thể đó là drone trinh sát, nhưng cách nó bay vòng phía trên cho thấy rất có thể nó đang săn mục tiêu.

Sasha nhặt xác drone còn bốc khói, quẳng vào bụi cây để dọn đường cho bất kỳ chiếc xe nào còn dám chạy qua nơi này.

Trên đường đi, nhóm đi ngang qua xác cháy đen của một xe bán tải bị drone Nga đánh trúng hai ngày trước. Một sĩ quan tên Roman đã chết trong vụ tập kích đó.

Không lâu sau, họ gặp một nhóm lính vừa rút khỏi tiền tuyến. Những người đàn ông gầy rộc, bước đi loạng choạng sau nhiều tuần sống giữa “địa ngục drone”.

Một robot chở hàng nhỏ chạy theo phía sau, mang đạn dược và nhu yếu phẩm.

Nhiều người dùng cánh tay bẩn phủ kín mặt để tránh máy quay.

Trong một boong-ke ở cuối tuyến đường, phóng viên gặp Afina – nữ kỹ thuật viên điều khiển drone mới 25 tuổi. Cô gia nhập quân đội trước chiến tranh và chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ biến thành cuộc chiến robot như hiện tại.

“Tôi không tưởng tượng nổi chiến tranh lại như thế này,” cô nói. “Nó rất mệt mỏi. Theo thời gian, bạn bị bào mòn dần. Nhưng rồi cũng quen thôi, vì bạn hiểu mình không còn lựa chọn nào khác.”

Khi nhóm bắt đầu quay trở lại, tiếng súng lại nổ dữ dội. Drone Nga tiếp tục rình rập dọc con đường.

Nhiều chiếc lao thẳng xuống mặt đường ngay gần nhóm phóng viên, mảnh đạn văng loảng xoảng trong lúc chúng cố đánh trúng xe quân sự và xe bọc thép đang tăng tốc.

Tất cả diễn ra liên tục, không nghỉ.

Nhưng chính trong cuộc chiến khắc nghiệt ấy, Ukraine đang cho thấy khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.

Họ bỏ bớt xe cộ, chuyển sang đi bộ. Dùng robot để vận chuyển hàng hóa. Dồn toàn lực cho công nghệ drone. Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục ném từng đợt lính vào các cuộc tấn công bộ binh đẫm máu.

Ukraine có thể chưa thắng. Nhưng ít nhất, họ đã ngừng thua.

Và trên “Đường Sự Sống” đầy drone kia, việc còn trụ được có lẽ đã là một chiến thắng.

Theo CNN, ISW, Reuters