Chuyện “Warren Buffett Trung Quốc”: Đầu tư 2,5 triệu tệ, sau 30 năm lãi hơn gấp 47 nghìn lần

Câu chuyện về khoản đầu tư 2,5 triệu NDT biến thành hơn 100 tỷ và sự lớn mạnh của đế chế lithium của Lữ Hướng Dương tại Trung Quốc.

30 năm trước, có một người đàn ông đã bỏ ra 2,5 triệu NDT để đầu tư cho Vương Truyền Phúc. 30 năm sau, khoản tiền ấy đã biến thành hơn 100 tỷ, mức sinh lời 47.000 lần.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời mang màu sắc huyền thoại của ông. Hiện nay, ông đang ở trung tâm của một “đế chế lithium”, triển khai một ván cờ còn vĩ đại hơn nhiều.

Mạnh dạn bỏ ra 2,5 triệu NDT đầu tư

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên nhờ anh chị nuôi dưỡng, Vương Truyền Phúc đã thay đổi số phận bằng con đường học vấn. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông vào làm việc tại Viện Nghiên cứu Kim loại màu Bắc Kinh, từng giữ chức Phó viện trưởng.

Sau đó, ông được cử đến Thâm Quyến làm Tổng giám đốc Công ty pin Bige. Trong thời gian này, Vương Truyền Phúc nhận ra tiềm năng khổng lồ của ngành pin.

Năm 1995, ông từ bỏ chức vụ, tự mình khởi nghiệp tại Thâm Quyến, sáng lập BYD và bắt đầu hành trình lập nghiệp đầy gian khổ. Giai đoạn đầu, công ty thiếu vốn trầm trọng. Vương Truyền Phúc tìm kiếm đầu tư khắp nơi nhưng đều thất bại, không ai tin tưởng BYD thành công.

Trong lúc đường cùng, ông phải cầu cứu người anh họ là Lữ Hướng Dương. Đối diện sự nhờ vả của cậu em họ, Lữ Hướng Dương đã nhìn ra tiềm năng của Vương Truyền Phúc “nghèo nhưng có chí”. Ông hào phóng rút ngay 2,5 triệu NDT tiền tiết kiệm đưa cho ông chủ BYD.

Ông Lữ Hướng Dương (giữa) và Vương Truyền Phúc (trái) thời kỳ BYD mới ra đời. Ảnh: Sohu.

Khi ấy, 2,5 triệu NDT có thể mua được nhiều căn nhà, thậm chí nửa con phố. Với Lữ Hướng Dương, đó chỉ là một phần tài sản; nhưng với Vương Truyền Phúc, đó là khoản tiền cứu mạng, quyết định sự sống còn của BYD.

Lữ Hướng Dương còn động viên: “Coi như đây là khoản đầu tư. Chú thành công thì nhớ tới ông anh họ này; không thành công thì chúng ta làm lại từ đầu”.

Khoản tiền đầu tư biến thành hơn 100 tỷ

Câu chuyện sau đó, nhiều người đã biết. Xuất thân kỹ sư, Vương Truyền Phúc dẫn dắt BYD đột phá công nghệ lõi về pin, nhanh chóng phát triển thành tập đoàn hàng đầu thế giới trong ngành pin.

Năm 2002, BYD niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, chỉ trong 2 tháng cổ phiếu đã tăng vọt 70%. Nhưng Vương Truyền Phúc không dừng lại ở đó. Năm 2003, bất chấp mọi hoài nghi, ông đưa BYD tiến vào ngành ô tô.

Năm 2022, BYD ngừng sản xuất xe động cơ đốt trong, tập trung hoàn toàn vào xe năng lượng mới. Năm 2024, BYD bán ra 4,27 triệu xe, trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 5 thế giới.

Ông Lữ Hướng Dương thời trẻ. Ảnh: Baidu.

Năm nay, doanh số BYD nhiều khả năng tiếp tục tăng lên khoảng 4,6 triệu xe. Tính đến ngày 25/11, giá trị vốn hóa thị trường của BYD đã đạt 864,7 tỷ NDT.

Cá nhân Lữ Hướng Dương thông qua Tập đoàn đầu tư Dung Tiệp (Youngy Group) nắm giữ tổng cộng khoảng 13,55% cổ phần BYD, hiện ông là Phó chủ tịch HĐQT của BYD. Số cổ phần này hiện có giá trị lên tới 117,1 tỷ NDT. So với khoản đầu tư ban đầu 2,5 triệu NDT, mức tăng giá trị vào khoảng 47.000 lần.

“Thần chứng khoán” Warren Buffett cũng từng đầu tư vào BYD, trong 14 năm thu về mức lợi nhuận hơn 30 lần, từng được coi là một ca đầu tư kinh điển. Thế nhưng, xét riêng tỷ suất sinh lời từ BYD, thì trước Lữ Hướng Dương, có lẽ ngay cả Buffett cũng phải gọi là “đại ca”.

Ông Lữ Hướng Dương cùng hai tỷ phú Warren Buffett(trái) và Bill Gates. Ảnh: Sohu.

Đế chế lithium của Lữ Hướng Dương

Danh sách Hurun Global Rich List 2025 cho thấy, tài sản của Lữ Hướng Dương hiện đạt 155 tỷ NDT, tăng thêm 15 tỷ so với năm trước. Ông xếp thứ 93 thế giới và vững vàng giữ ngôi vị người giàu nhất Quảng Châu. Kể từ khi vượt qua Hứa Gia Ấn vào năm 2022, Lữ Hướng Dương đã liên tục 4 năm liền giữ danh hiệu này.

Nếu cho rằng Lữ Hướng Dương chỉ là “người đàn ông đứng sau Vương Truyền Phúc”, chỉ nhờ đầu tư vào BYD mà ung dung sở hữu khối tài sản hơn trăm tỷ NDT, thì rõ ràng đã đánh giá thấp tầm vóc của vị phú hào Quảng Châu này.

Huyền thoại kinh doanh của Lữ Hướng Dương không chỉ gói gọn trong một khoản đầu tư BYD. Giống như Vương Truyền Phúc, Lữ Hướng Dương cũng sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại vùng nông thôn An Huy năm 1962.

Năm 16 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, ông được giới thiệu vào làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tỉnh An Huy. Chưa đến 30 tuổi, ông đã được giao chức Giám đốc chi nhánh.

Năm 1993, Lữ Hướng Dương cũng chủ động từ bỏ chức vụ “béo bở”, tới Quảng Châu lập nghiệp, sáng lập Tập đoàn đầu tư Dung Tiệp, kiếm được “thùng vàng đầu tiên” nhờ kinh doanh bất động sản và sản xuất dệt may.

Sau đó, Dung Tiệp niêm yết thành công, rồi chuyển hướng tập trung vào lĩnh vực năng lượng mới và pin lithium. Với tầm nhìn chiến lược vượt thời đại, Lữ Hướng Dương đã đưa Dung Tiệp giành được quyền khai thác mỏ Spodumene (LiAlSi₂O₆) tại Giáp Cơ Ka, vùng núi Tứ Xuyên. Vì hàm lượng lithium cao và dễ tinh luyện, spodumene là nguồn lithium quan trọng nhất để sản xuất pin lithium-ion hiện nay.

Ông Lữ Hướng Dương tại một showroom BYD. Ảnh: Sohu.

Đây là mỏ lithium spodumene dạng pegmatit (giàu quặng, dễ tinh luyện) lớn nhất châu Á, đồng thời là một trong số ít mỏ lộ thiên chất lượng cao tại Trung Quốc. Trong kỷ nguyên năng lượng mới, điều này chẳng khác nào trong nhà có một cái giếng, nhưng thứ múc lên không phải nước mà là “vàng lỏng”.

Cưỡi trên làn sóng bùng nổ năng lượng mới toàn cầu, Lữ Hướng Dương đang từng bước xây dựng một đế chế lithium khổng lồ. Theo dữ liệu do website chính thức của Tập đoàn Dung Tiệp công bố, tính đến đầu năm 2025, tổng giá trị thị trường các doanh nghiệp mà tập đoàn đầu tư đã vượt 900 tỷ NDT; quy mô tài sản trên 700 tỷ; doanh thu trên 800 tỷ; số lượng nhân viên tới hơn 900.000 người.

Lữ Hướng Dương là một doanh nhân giàu có sống kín tiếng và thờ ơ với danh lợi. Sự khiêm tốn đến mức lặng lẽ của ông thậm chí khiến người ta quên mất rằng, tại Trung Quốc – và ngay trên mảnh đất An Huy – lại “tàng long ngọa hổ”, xuất hiện một nhà đầu tư có thực lực đáng kinh ngạc đến như vậy.

Theo Sohu