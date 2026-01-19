Tướng Ukraine hé lộ chiến dịch tấn công mới, giữa lúc Nga huy động 400.000 quân

Ông Syrsky khẳng định Kiev sẽ tiếp tục các chiến dịch tấn công vì không thể giành chiến thắng chỉ bằng phòng thủ

Ukraine sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch quân sự mang tính tấn công, bởi chiến thắng không thể đạt được chỉ bằng phòng thủ. Trong khi đó, Nga đang lên kế hoạch huy động hơn 400.000 binh sĩ trong năm 2026, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với LB.ua hôm 19/1, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), ông Oleksandr Syrsky, nói rằng Nga vẫn kiên định với các mục tiêu chiến lược dài hạn của mình, chỉ điều chỉnh về thời gian, quy mô lực lượng và nguồn cung vũ khí.

“Tất cả các hướng tấn công của họ vẫn giữ nguyên”, ông Syrsky nói. “Chỉ có thời điểm, số lượng vũ khí và nhân lực là thay đổi. Mọi thứ khác vẫn như cũ. Họ đang đi theo kế hoạch của mình”.

Ông Syrsky cho biết Ukraine sẽ tiếp tục triển khai một chiến dịch phòng thủ chiến lược, đồng thời tiến hành các đợt tấn công nhằm duy trì thế chủ động tác chiến.

“Chúng tôi hiểu rằng không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến chỉ bằng phòng thủ”, ông nói. “Đó là lý do chúng tôi sẽ tiến hành các chiến dịch tấn công và chiến đấu để giữ quyền chủ động”.

Theo ông, cách tiếp cận này buộc các lực lượng Nga phải phân tán đáng kể nhân lực, vũ khí và đạn dược để đối phó với các hoạt động của Ukraine.

Ông Syrsky cũng cho biết Nga dự kiến sẽ huy động hơn 400.000 quân trong năm 2026 và thành lập ít nhất 11 sư đoàn mới, tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mà Moscow chưa đạt được trong năm ngoái.

“Tất nhiên họ có kế hoạch gia tăng lực lượng”, ông nói. “Họ dự định thành lập không dưới 11 sư đoàn và gọi nhập ngũ khoảng 409.000 binh sĩ”.

Theo Tổng tư lệnh Ukraine, quy mô dân số lớn hơn mang lại cho Nga lợi thế về nhân lực, với tiềm năng huy động ước tính hơn 20 triệu người, cùng một lực lượng dự bị đã được huấn luyện khoảng 4,5 triệu người có thể được triển khai để tăng cường cho các đơn vị chiến đấu.

Theo Kyiv Post