Mỹ bất ngờ cân nhắc rút hệ thống phòng không tối tân khỏi Hàn Quốc để đối phó Iran

Mỹ đang xem xét rút các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và Patriot khỏi Hàn Quốc để tăng cường năng lực đánh chặn tại Trung Đông sau khi xung đột với Iran leo thang

Các nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết quân đội Mỹ đang xem xét các kịch bản rút những hệ thống phòng không tầm xa có giá trị cao khỏi nước này để tái triển khai sang Trung Đông, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2.

Động thái như vậy không phải là chưa từng có tiền lệ. Từ tháng 3 đến tháng 10/2025, Quân đội Mỹ đã điều chuyển 2 hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot cùng khoảng 500 binh sĩ từ Hàn Quốc sang Trung Đông, nhằm tăng cường phòng thủ cho căn cứ Al Udeid – căn cứ không quân ở nước ngoài lớn nhất của Mỹ tại Qatar.

Các nhà phân tích Hàn Quốc trao đổi với truyền thông địa phương cho rằng khả năng tái triển khai như vậy là khá cao. Một số nguồn tin phương Tây chưa được xác nhận cũng cho biết các tên lửa đánh chặn chống đạn đạo từ hệ thống Patriot và THAAD có thể đã được rút khỏi Hàn Quốc để bổ sung kho dự trữ tại các căn cứ ở Trung Đông.

Các bệ phóng từ hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: MW.

Hàn Quốc là quốc gia duy nhất có sự triển khai thường trực hệ thống THAAD của quân đội Mỹ. Việc triển khai bắt đầu từ năm 2016 và được Washington đánh giá là mang lại lợi ích chiến lược lớn, dù nó làm suy giảm đáng kể quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh vào thời điểm đó.

Radar AN/TPY-2 của THAAD cho phép theo dõi sâu gần 3.000 km vào lãnh thổ Trung Quốc. Nhà bình luận an ninh Hàn Quốc và cựu đại tá hải quân Yoon Suk-joon vì vậy đã gọi hệ thống này là “một phần của mặt trận nhắm vào Trung Quốc toàn cầu do Mỹ dẫn dắt… một công cụ chiến lược để kiềm chế Trung Quốc từ một trong những đồng minh thân cận và đáng tin cậy nhất của Mỹ”.

Dù nhiều khả năng quân đội Mỹ chỉ rút các tên lửa đánh chặn của THAAD để bổ sung kho dự trữ ở Trung Đông, nhưng nếu các radar, sở chỉ huy hoặc bệ phóng bị lực lượng Iran phá hủy trong chiến sự, Washington cũng có thể cân nhắc rút thêm thiết bị từ Hàn Quốc.

Radar AN/TPY-2. Ảnh: MW.

Các hệ thống THAAD của Mỹ hiện đã được triển khai tại Israel và Jordan nhằm tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa trước các cuộc tấn công từ Iran. Hệ thống này lần đầu tiên trải qua thử thách chiến đấu cường độ cao trong giai đoạn 13–25/6/2025, khi được sử dụng để đối phó các đòn trả đũa của Iran nhằm vào Israel, sau khi Israel mở chiến dịch không kích quy mô lớn vào Iran ngày 13/6/2025.

Trong cuộc xung đột đó, quân đội Mỹ đã phóng hơn 150 tên lửa đánh chặn từ THAAD, tương đương hơn 25% tổng số kho dự trữ loại vũ khí này của quân đội Mỹ trên toàn cầu. Mỗi lần phóng tên lửa đánh chặn có chi phí khoảng 15,5 triệu USD. Chỉ riêng việc bảo vệ không phận Israel bằng THAAD trong 11 ngày đã tiêu tốn ít nhất 2,35 tỷ USD.

Sự cạn kiệt nhanh chóng kho tên lửa đánh chặn trong tháng 6/2025 khiến khả năng duy trì phòng thủ tên lửa lâu dài trở nên khó khăn, đồng thời làm gia tăng khả năng Washington sẽ rút bớt số tên lửa đánh chặn đang triển khai tại Hàn Quốc.

Tên lửa đạn đạo của Iran bay qua không phận Israel trong các cuộc tấn công trả đũa tháng 6/2025. Ảnh: MW.

Ngoài THAAD, quân đội Mỹ cũng có khả năng điều chuyển thêm tên lửa đánh chặn từ hệ thống Patriot sang Trung Đông. Tháng 7/2025, lực lượng vũ trang Mỹ được xác nhận rằng lượng tên lửa Patriot dự trữ chỉ còn khoảng 25% so với mức mà United States Department of Defense cho là cần thiết.

Patriot có chi phí rẻ hơn đáng kể so với THAAD. Các thế hệ tên lửa đánh chặn mới có giá khoảng 3,8 triệu USD mỗi quả – chỉ bằng khoảng một phần tư so với tên lửa THAAD. Hệ thống này được tối ưu hóa để đánh chặn tên lửa tầm ngắn và tầm trung, trong khi THAAD hoạt động ở độ cao lớn hơn và có khả năng đối phó với tên lửa chiến lược tầm trung.

Tuy nhiên, hiệu quả của Patriot vẫn là chủ đề gây tranh cãi, cả trong cuộc xung đột hiện nay với Iran lẫn trong nhiều cuộc chiến trước đây nơi hệ thống này từng được sử dụng. Việc rút THAAD hoặc Patriot – hay chỉ riêng các tên lửa đánh chặn của chúng – nhiều khả năng sẽ không làm thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh trên bán đảo Triều Tiên, bởi lực lượng Hàn Quốc hiện cũng sở hữu các năng lực phòng không được đánh giá là vượt trội.

Các bệ phóng mang theo 1.000 tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-24 của Triều Tiên được triển khai gần khu phi quân sự liên Triều. Ảnh: MW.

Trên thực tế, cả hệ thống của Mỹ và Hàn Quốc đều được cho là khó có thể ngăn chặn hiệu quả một cuộc tấn công quy mô lớn từ Triều Tiên hoặc Trung Quốc do quy mô và mức độ tinh vi của kho vũ khí của họ.

Không chỉ sở hữu kho tên lửa lớn và hiện đại hơn Iran, khoảng cách địa lý rất ngắn giữa lãnh thổ Triều Tiên và các căn cứ đối phương cho phép Bình Nhưỡng dễ dàng “áp đảo” hệ thống phòng thủ bằng loạt tên lửa tầm ngắn giá rẻ. Triều Tiên cũng được cho là quốc gia tiên phong trong việc triển khai phương tiện lướt siêu vượt âm trên tên lửa, bao gồm cả các loại tên lửa chiến thuật tầm ngắn từ năm 2025.

Giới phân tích tin rằng Bình Nhưỡng đã chia sẻ một phần công nghệ này với Tehran, và Iran đã sử dụng chúng khá hiệu quả để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Israel.

