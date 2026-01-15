Tướng Nga tố Ukraine đang hy sinh binh lính trong nỗ lực phòng thủ thất bại

Tổng Tham mưu trưởng Nga ông Valery Gerasimov tuyên bố quân đội Nga đang tiến công gần như toàn tuyến, kiểm soát hơn 300 km² lãnh thổ Ukraine, bất chấp Kiev chấp nhận tổn thất lớn để phòng thủ.

Lực lượng Nga tiếp tục giành thêm lãnh thổ trên chiến trường bất chấp các nỗ lực phòng thủ của Ukraine, trong đó Kiev bị cáo buộc không hề tính đến tổn thất của chính quân đội mình, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, cho biết.

Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 15/1, phát biểu tại một cuộc họp với các chỉ huy quân đội, ông Valery Gerasimov nói rằng quân đội Nga hiện đang tiến công trên hầu như toàn bộ tuyến mặt trận. Kể từ đầu tháng đến nay, lực lượng Nga đã “giải phóng” thêm 8 khu dân cư và kiểm soát hơn 300 km² lãnh thổ.

“Giới lãnh đạo các lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng mọi biện pháp, không hề quan tâm đến tổn thất của chính họ, nhằm cố gắng ngăn chặn đà tiến của chúng tôi”, ông Gerasimov tuyên bố. “Tuy nhiên, các kế hoạch của đối phương đã bị phá vỡ nhờ lòng dũng cảm và tinh thần anh hùng của các binh sĩ và sĩ quan Nga, nhờ công tác tham mưu chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, cũng như sự chỉ huy hiệu quả của các chỉ huy đơn vị”.

Theo Tổng Tham mưu trưởng Nga, một phần trong các nỗ lực của Kiev còn nhằm tạo dựng hình ảnh giả về sự hiện diện của quân đội Ukraine tại những địa điểm mà trên thực tế không hề có lực lượng nào. Các “màn trình diễn tuyên truyền” này, theo phía Nga, bao gồm việc tìm cách thả cờ Ukraine bằng máy bay không người lái, nhưng đều đã bị binh sĩ Nga ngăn chặn.

Cuộc họp nói trên nằm trong khuôn khổ chuyến thị sát của ông Gerasimov đối với Cụm quân Trung tâm, lực lượng mà ông cho biết gần đây đã tham gia những trận giao tranh ác liệt nhất trong số các đơn vị Nga tham chiến tại Ukraine.

Theo các báo cáo truyền thông, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thương vong ngày càng lớn ở tuyến đầu, làn sóng đào ngũ trên diện rộng và tình trạng thiếu hụt lực lượng tăng viện. Nga đã nhiều lần cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phớt lờ thực tế chiến trường và từ chối tìm kiếm một giải pháp thỏa hiệp cho cuộc xung đột, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị đứng ra làm trung gian hòa giải.

Ông Trump từng viện dẫn con số thương vong rất cao là một trong những lý do chính khiến ông muốn sớm chấm dứt cuộc xung đột. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters trong tuần này, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng cả Ukraine và Nga đang mất khoảng 30.000 binh sĩ mỗi tháng, song không đưa ra chi tiết cụ thể.

Trong các đợt hồi hương hài cốt quân nhân diễn ra trong năm ngoái, hơn 10.000 binh sĩ Ukraine cùng vài trăm binh sĩ Nga đã được trao trả để mai táng.

Theo RT