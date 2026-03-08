Ứng viên lãnh tụ tối cao Iran bị thương, vợ thiệt mạng trong đòn không kích của Israel

Con trai của cố lãnh tụ tối cao Iran bị ám sát hụt trong cuộc không kích của Israel, theo các báo cáo mới nhất.

Ông Mojtaba Khamenei — người được cho là sẽ trở thành lãnh tụ tối cao tiếp theo của Iran — đã bị thương trong một cuộc không kích của Israel, theo các báo cáo của phương Tây.

Con trai của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei được cho là đã sống sót sau một nỗ lực ám sát do Israel thực hiện trong đợt phát động chiến dịch quân sự “Tiếng gầm của Sư tử” (Lion’s Roar) vào ngày 28/2. Chiến dịch này diễn ra đồng thời với chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi” (Epic Fury) của Mỹ, theo tờ The Times of Israel hôm 7/3.

Các cuộc không kích khác trong chiến dịch quân sự phối hợp này đã khiến cha của ông thiệt mạng cùng khoảng 40 lãnh đạo cấp cao khác của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công là vợ của ông Mojtaba, bà Zahra Haddad Adel, người xuất thân từ một gia đình từ lâu gắn bó với nền thần quyền của Iran.

Hiện vẫn chưa rõ ông Mojtaba, 56 tuổi, có ở cùng cha trong khu phức hợp của giáo chủ khi nơi này bị các cuộc không kích phá hủy hay không, hay ông bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công riêng nhằm vào giới lãnh đạo chế độ.

Các chi tiết và mức độ thương tích của ông cũng chưa được làm rõ.

Nhiều khả năng ông đã phải lẩn trốn khi cả Mỹ và Israel tiếp tục dội tên lửa vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Mojtaba được IRGC — Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran — hậu thuẫn mạnh mẽ để kế nhiệm cha mình. Tuy nhiên, một số thành viên trong Hội đồng Chuyên gia gồm 88 người — cơ quan có nhiệm vụ lựa chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo — được cho là đã bày tỏ lo ngại về việc trao quyền lực cho con trai của vị giáo chủ lâu năm.

Con trai của cố lãnh tụ tối cao được biết đến với lập trường kiên định theo đường lối bảo thủ cứng rắn của cha mình, cùng quan điểm chống phương Tây vốn là đặc trưng của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án khả năng ông Mojtaba được bổ nhiệm là “không thể chấp nhận được” đối với Mỹ và tuyên bố điều đó sẽ không mang lại hồi kết cho cuộc chiến.

“Họ đang lãng phí thời gian. Con trai của ông Khamenei chỉ là nhân vật hạng nhẹ”, ông Trump nói trong tuần này. “Chúng tôi muốn một người có thể mang lại sự hòa hợp và hòa bình cho Iran”.

Theo các báo cáo, Hội đồng Chuyên gia dự kiến sẽ họp trong vòng 24 giờ tới và có thể lựa chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo.

Cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức trực tuyến sau khi tòa nhà nơi Hội đồng Chuyên gia làm việc bị phá hủy trong các cuộc không kích của Israel hồi đầu tuần.

Theo NYPost