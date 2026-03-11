Thế giới năm 2026 có 3.428 tỷ phú, Mỹ dẫn đầu, Việt Nam có thêm 3 tỷ phú

Nhiều tỷ phú mới xuất hiện, số người sở hữu trên 100 tỷ USD tăng, trong khi Elon Musk vẫn giữ vị trí số một thế giới.

Tạp chí Forbes hôm 10/3 (theo giờ Mỹ) đã công bố bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu (Forbes World’s Billionaires List) lần thứ 40 (năm 2026). Trong năm qua, tài sản của giới siêu giàu tăng vọt với tốc độ chưa từng có.

Tổng tài sản của các tỷ phú trên thế giới đạt mức kỷ lục 20,1 nghìn tỷ USD. Trong đó, CEO của Tesla là Elon Musk tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ hai liên tiếp, trở thành người giàu nhất trong lịch sử.

Elon Musk năm thứ hai liên tiếp đứng đầu

Theo Forbes, bảng xếp hạng năm nay có 3.428 tỷ phú, tăng thêm gần 400 người so với kỷ lục năm ngoái, đồng thời cũng là con số nhiều nhất kể từ khi bảng xếp hạng được lập năm 1987. Trên toàn cầu hiện có 20 người sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD.

Elon Musk đứng đầu danh sách năm thứ hai liên tiếp với tài sản ước tính 839 tỷ USD, trở thành người giàu nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Nhờ việc SpaceX chuẩn bị niêm yết và giá trị thị trường của Tesla tăng mạnh, tài sản ròng của Elon Musk tăng thêm khoảng 500 tỷ USD so với năm ngoái. Ông cũng là tỷ phú đầu tiên vượt mốc 800 tỷ USD, và đang tiến gần mục tiêu trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới.

Ông chủ Tesla Elon Musk năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới. Ảnh: Getty.

Chase Peterson-Withorn, biên tập viên cấp cao của Forbes, cho biết năm nay có thể gọi là “năm của các tỷ phú”. Trong 12 tháng qua, nhờ cơn bùng nổ thị trường chứng khoán do AI thúc đẩy, tài sản của giới siêu giàu đã đạt mức “chưa từng có”, và trung bình mỗi ngày thế giới có thêm một tỷ phú mới.

Tỷ phú giàu thứ hai đứng sau Elon Musk là đồng sáng lập Google, Larry Page với tài sản ước tính 257 tỷ USD, tuy nhiên vẫn kém rất xa so với Musk.

Đứng thứ ba là đồng sáng lập Google khác, Sergey Brin với 237 tỷ USD.

Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos đứng thứ tư danh sách với khoảng 224 tỷ USD.

CEO của Meta Platforms, Mark Zuckerberg đứng thứ năm với 222 tỷ USD.

Larry Ellison, Đồng sáng lập Oracle Corporation đứng thứ sáu với khoảng 192 tỷ USD.

Đứng thứ bảy là Bernard Arnault, chủ Tập đoàn xa xỉ LVMH với khoảng 156–178 tỷ USD.

Xếp thứ tám là ông chủ Nvidia Jensen Huang với khoảng 160 tỷ USD.

Đứng thứ chín là Warren Buffett, ông chủ Berkshire Hathaway, khoảng 146-154 tỷ USD.

Người khóa top 10 là Amancio Ortega, nhà sáng lập Zara với tài sản khoảng 124–140 tỷ USD.

Hai người đồng sáng lập Google giữ vị trí thứ hai và thứ ba trong Top 10. Ảnh: Google.

Một số điểm đáng chú ý

Đáng lưu ý, phần lớn những người trong Top 10 đều là tỷ phú công nghệ (Google, Tesla, Nvidia, Oracle…); gần như tất cả đều là người Mỹ, chỉ có hai người ngoài Mỹ là Bernard Arnault (Pháp) và Amancio Ortega (Tây Ban Nha). CEO Nvidia Jensen Huang là người tăng tài sản nhanh nhất nhờ làn sóng AI toàn cầu.

Nhờ giao dịch tiền điện tử cùng với việc bang New York hủy bỏ các cáo buộc gian lận, tài sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm qua tăng 27%, đạt khoảng 6,5 tỷ USD, xếp thứ 645 trong danh sách các tỷ phú toàn cầu.

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes năm 2026, có 390 người lần đầu tiên lọt vào danh sách, trong đó bao gồm một số nhân vật nổi tiếng như: huyền thoại hip-hop kiêm doanh nhân Dr. Dre, ca sĩ nổi tiếng Beyoncé, tân CEO của Berkshire Hathaway là Greg Abel, huyền thoại quần vợt Roger Federer…

Xét theo khu vực, Mỹ có số tỷ phú nhiều nhất, với 989 người, tổng tài sản khoảng 8,4 nghìn tỷ USD; Trung Quốc đứng thứ hai với 539 tỷ phú, Ấn Độ đứng thứ ba với 229 tỷ phú.

Số người có tài sản trên 100 tỷ USD (câu lạc bộ “trăm tỷ”) đạt mức cao kỷ lục 20 người, nhiều hơn 5 so với 15 người của năm ngoái. Tổng tài sản của nhóm này đạt 3,8 nghìn tỷ USD. Điều đó có nghĩa là chỉ khoảng 0,5% trong số 3.428 tỷ phú trên thế giới đang nắm gần 1/5 tổng tài sản của toàn bộ nhóm tỷ phú.

Ông chủ Amazon vững vàng ở vị trí người giàu thứ 4 thế giới. Ảnh: Getty.

Ngoài ra, có 89 người đã rơi khỏi bảng xếp hạng do tài sản sụt giảm, và 39 tỷ phú đã qua đời trong vòng một năm qua.

Bảng xếp hạng “Forbes World’s Billionaires List” hàng năm của Forbes đánh giá tài sản ròng (net worth) của các cá nhân có từ 1 tỷ USD trở lên trên thế giới. Tài sản được Forbes ước tính dựa trên giá cổ phiếu, doanh nghiệp, bất động sản và các tài sản khác tại thời điểm chốt dữ liệu.

Việt Nam có thêm 3 tỷ phú mới

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới 2026 của Forbes, Việt Nam có 8 tỷ phú USD có mặt trong danh sách cập nhật của Forbes, tăng thêm 3 người so với năm 2025.

Ba tỷ phú mới gồm: Phạm Thu Hương – Phó chủ tịch Vingroup (vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng), Phạm Thúy Hằng – Phó chủ tịch Vingroup và Ngô Chí Dũng – Chủ tịch VPBank.

Như vậy danh sách 8 tỷ phú USD Việt Nam bao gồm: 1. Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup; 2. Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch VietJet Air; 3. Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup; 4. Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát Group, 5. Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank; 6. Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Vingroup, 7. Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank; 8. Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group.

Theo Creaders, Sina