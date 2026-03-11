Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 57, Đà Nẵng đạt được gì?

Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng chia sẻ với VietTimes những kết quả nổi bật sau 1 năm thành phố triển khai Nghị quyết số 57, từ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao đến thúc đẩy mạnh mẽ KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 57 năm 2024 của Bộ Chính trị, 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06 TP Đà Nẵng diễn ra chiều 11/3, VietTimes đã phỏng vấn độc quyền ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng về những kết quả mà Đà Nẵng đã đạt được sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 57.

Hoàn thành 100% các nhiệm vụ của Nghị quyết 57

- Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 57, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả gì, thưa ông?

- Trong năm 2025, Sở KHCN TP đã tham mưu cho UBND TP triển khai và hoàn thành 100% (152/152) nhiệm vụ Trung ương giao (không có nhiệm vụ quá hạn, trễ hạn); hoàn thành các nhiệm vụ được UBND TP, HĐND TP giao; đồng thời phối hợp với các cơ quan Đảng, HĐND TP, UBMT Tổ quốc Việt Nam TP hoàn thành 25 nhiệm vụ khác.

Bên cạnh đó, Sở KHCN TP Đà Nẵng cũng đã chủ trì triển khai và hoàn thành 139 nhiệm vụ được Thành ủy, Ban Chỉ đạo 57 TP giao (đạt tỷ lệ: 94%, 9 nhiệm vụ đang thực hiện).

Riêng trong 2 tháng đầu năm 2026, Trung ương giao TP Đà Nẵng bổ sung 73 nhiệm vụ (nâng tổng số nhiệm vụ đến nay là 253 nhiệm vụ; thuộc top 3 địa phương được Trung ương giao nhiệm vụ nhiều nhất cả nước), Thành ủy, Ban Chỉ đạo 57 TP đã giao UBND TP chủ trì 73 nhiệm vụ.

Trong năm 2025, Đà Nẵng đã tổ chức triển khai hiệu quả 7 Nghị quyết của HĐND TP về khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) để triển khai các chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 136 năm 2024 của Quốc hội; phối hợp tham mưu ban hành 2 Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến Nghị quyết 57; trình HĐND TP ban hành bổ sung 6 Nghị quyết quy định các chính sách đặc thù của TP.

- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn những kết quả này?

- Để nói con số cụ thể thì rất khó, vì ngoài Nghị quyết 57, trước đó, Đà Nẵng đã đầu tư rất lớn cho KHCN, Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, Sở KHCN đã hoàn thành nhiều nghị quyết của HĐND TP ban hành về KHCN, CĐS.

Đặc biệt là Đà Nẵng đã triển khai 2 dự án lớn từ nguồn vốn Trung ương với tổng giá trị 660 tỷ đồng trong triển khai nền tảng, kết cấu hạ tầng số phục vụ ứng dụng KHCN và CĐS.

Đối với sản phẩm giải pháp công nghệ mới, Đà Nẵng đã phê duyệt cấp phép thử nghiệm có kiểm soát có thời hạn đối với 2 sản phẩm; xác nhận hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST cho 45 doanh nghiệp, tổ chức để được hưởng ưu đãi về thu.

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo cho 14 tổ chức, doanh nghiệp; công nhận 2 đối tác chiến lược lĩnh vực vi mạch bán dẫn, AI (FPT, Marvell).

Đã xác nhận 16 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) để được hưởng ưu đãi về thuế.

Bố trí hỗ trợ mặt bằng cho 39 doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng đã chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các Khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung để thu hút nhà đầu tư chiến lược vi mạch bán dẫn, AI, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc, sinh sống…

Hiện Đà Nẵng đã đầu tư hạ tầng và hình thành 3 khu CNTT tập trung, cùng chính sách thu hút lấp đầy và tiếp tục xúc tiến đầu tư Dự án Không gian sáng tạo phường Hòa Xuân và Dự án Khu CNTT Đà Nẵng Bay.

Đà Nẵng cũng đã xây dựng mô hình liên minh giữa chính quyền - các trường đại học - trung tâm nghiên cứu - doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành bán dẫn và AI, trong đó, Đại học Bách khoa Đà Nẵng được giao nhiệm vụ dẫn dắt mạng lưới “Trung tâm đào tạo xuất sắc và nhân tài” cho khu vực miền Trung.

Trong năm qua, Đà Nẵng cũng đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (DSAC) làm đầu mối kết nối nhà trường - doanh nghiệp - chuyên gia quốc tế; ký hợp tác, hình thành liên minh 7 Trường đại học (6 trường trên địa bàn và trường Phenikaa).

Mời chuyên gia nước ngoài tổ chức cập nhật công nghệ mới cho giảng viên; hình thành Liên minh trường Đại học và TP để tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực cho hơn 500 học viên là kỹ sư đã ra trường.

Trong năm 2025, các trường đại học đã mở thêm ngành thiết kế vi mạch bán dẫn và AI và tuyển sinh thêm gần 1.000 sinh viên; qua đó hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 5.000 kỹ sư vi mạch, hướng đến xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm công nghệ cao của Việt Nam.

Tháng 7/2025, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã khánh thành Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia dùng chung “Cơ điện tử và Ứng dụng” có vốn đầu tư 40 tỷ đồng, với mục tiêu: Nghiên cứu và phát triển công nghệ cơ điện tử, tự động hóa.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ; và Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ứng dụng, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Đây là phòng thí nghiệm trọng điểm đầu tiên tại Đà Nẵng, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ của khu vực miền Trung, đồng thời tạo nền tảng cho hợp tác quốc tế và phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 TP Đà Nẵng Tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57 TP Đà Nẵng nhấn mạnh thành phố cần thẳng thắn góp ý, nhìn thẳng vào những kết quả đạt được cũng như những tồn tại để khắc phục những bất cập, tồn tại; đồng thời gợi mở, khuyến khích những giải pháp cần làm để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của Nghị quyết 57 đặt ra đối với công tác phát triển KHCN, ĐMST và CĐS. Mang lại hiệu quả thiết thực trong phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã đẩy mạnh ứng dụng Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) để theo dõi, giám sát, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ tại Nghị quyết 57, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW năm 2025 (về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị), đảm bảo hoạt động thông suốt mô hình tổ chức Chính quyền địa phương 2 cấp thông qua các ứng dụng dùng chung, bản đồ thể chế để giám sát các chỉ tiêu được giao; tham mưu bố trí kinh phí để các phường, xã chủ động và kịp thời mua sắm trang thiết bị…

Đối với đầu tư phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đến nay trên địa bàn có 3 Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST; 12 vườn ươm; 3 không gian sáng chế; 8 không gian làm việc chung; 3 không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng-Seoul, Đà Nẵng-Singapore, Đà Nẵng-Vùng Vịnh lớn Trung Quốc; 6 quỹ đầu tư khởi nghiệp, 10 câu lạc bộ khởi nghiệp ở các trường Đại học, cao đẳng và hơn 20 cơ sở, trường đại học tham gia tích cực vào hệ sinh thái, ước tính khoảng 200 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Với những nỗ lực này, Đà Nẵng đã góp mặt trong danh sách top 1.000 thành phố tiêu biểu toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp theo xếp hạng của Trung tâm Nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu StartupBlink.

Năm 2025, thành phố Đà Nẵng tăng 130 bậc, vươn lên thứ 766 trong sách top 1.000 thành phố tiêu biểu toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp; đồng thời được chứng nhận “Hệ sinh thái tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam” do StartupBlink đánh giá…

Đến 2030, vào top 50 đô thị thông minh uy tín toàn cầu

- Trong quá trình triển khai, Đà Nẵng gặp phải những khó khăn, vướng mắc gì? Đà Nẵng có đề xuất, kiến nghị gì không?

- Cơ bản là thuận lợi, do có sự hỗ trợ từ Trung ương, chỉ đạo sát sao của Thành uỷ, UBND TP đối với công tác ứng dụng KHCN, ĐMST và CĐS.

Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu KHCN chỉ mới giải quyết vấn đề trước mắt của doanh nghiệp, ngành, địa phương; số nhiệm vụ KHCN có quy mô lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, có khả năng đột phá để tạo ra các sản phẩm chủ lực cho thành phố chưa nhiều.

Tính bền vững và việc nhân rộng kết quả nghiên cứu tại một số nhiệm vụ chưa cao; một số nhiệm vụ nếu không được tiếp tục hỗ trợ kinh phí từ Nhà nước sẽ không được duy trì.

Đối với công tác chuyển đổi số, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành chưa hoàn thiện; các bộ, ngành chưa công bố các nền tảng số thống nhất, dùng chung, chưa hướng dẫn địa phương phương án, lộ trình số hóa, chuẩn hóa, hoàn thiện dữ liệu trên các nền tảng số của bộ, ngành theo tinh thần Nghị quyết số 214 năm 2025 của Chính phủ (Ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

Đến nay, các bộ ngành vẫn chưa hoàn thành ban hành Kế hoạch, phương án, lộ trình triển khai các nền tảng số dùng chung, gây khó khăn trong đề xuất, lập và triển khai thực hiện xây dựng các ứng dụng, nền tảng ở địa phương.

Về hạ tầng số, tính đến nay, thành phố còn 10 thôn lõm sóng và 11 cụm dân cư lõm sóng (các địa phương này thuộc địa bàn vùng núi của tỉnh Quảng Nam cũ), trong đó có 10 thôn chưa có điện, hạ tầng chưa đồng bộ, các đơn vị, địa phương và người dân khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và các dịch vụ cơ bản của chuyển đổi số.

Nguyên nhân chính là do địa hình phức tạp, khó khăn trong xây lắp hạ tầng điện lưới, cáp quang đến các thôn bản, cần nguồn lực đầu tư lớn từ các doanh nghiệp điện lực, viễn thông.

Về ứng dụng, nền tảng số, một số hệ thống ứng dụng dùng chung đôi lúc chưa hoạt động ổn định; một số bộ, ngành chưa ban hành Kế hoạch, lộ trình triển khai xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung triển khai từ Trung ương đến địa phương.

Do đó, địa phương gặp nhiều khó khăn trong xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng; gây nguy cơ chồng chéo, lãng phí nguồn lực đầu tư.

- Về định hướng trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ làm gì để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57?

- Năm 2026, Đà Nẵng sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ban Chỉ đạo 57 TP giao; đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng mô hình “Chính quyền số - Đô thị thông minh - Nền hành chính hiện đại”, tiên phong triển khai các mô hình mới, tạo động lực tăng trưởng kinh tế 2 con số theo hướng bền vững; đưa Đà Nẵng vào Top 5 địa phương dẫn đầu về chỉ số giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh; hướng đến mục tiêu trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế, phấn đấu đạt Top 50 bảng xếp hạng đô thị thông minh uy tín toàn cầu vào năm 2030.

Cụ thể: Đưa vào hoạt động Phòng thí nghiệm kết hợp sản xuất quy mô nhỏ công nghệ đóng gói tiên tiến vi mạch bán dẫn Lab-Fab, Tòa nhà ICT và ICT2 Khu Công viên phần mềm số 2; khởi công xây dựng Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng; hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo cấp quốc gia tại Đà Nẵng.

Sẽ có tối thiểu 40 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 250 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tối thiểu 70% nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố triển khai theo cơ chế đặt hàng; hoàn thành 100% nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố được quản lý.

100% nhiệm vụ có kế hoạch triển khai ứng dụng/thương mại hóa và chỉ tiêu đo lường (hiệu quả, phạm vi áp dụng, thời hạn đưa vào sử dụng) kèm cơ chế theo dõi sau nghiệm thu.

Triển khai thêm ít nhất 2 sản phẩm thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); hoàn thành thử nghiệm bản sao số đô thị và phương tiện bay không người lái trên địa bàn.

Về chuyển đổi số, sẽ phủ sóng mạng 5G cho tối thiểu 95% dân số; trong đó khu công nghệ cao, khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin, công viên phần mềm, khu thương mại tự do, cảng biển đạt 100%; hoàn thành xóa vùng lõm sóng, thiếu điện; chính thức triển khai dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp trên địa bàn; hoàn thành nâng cấp, mở rộng hạ tầng mạng WAN/MAN đến toàn bộ hệ thống chính trị thành phố.

Bên cạnh đó, hoàn thành đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng Trung tâm dữ liệu thành phố, hạ tầng điện toán đám mây đáp ứng nhu cầu mở rộng, triển khai các hệ thống thông tin, nhu cầu phát triển dữ liệu lớn, hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo trong các bài toán về chính quyền số, đô thị thông minh và các mô hình kinh tế số mới; thu hút đầu tư thêm 1 Trung tâm dữ liệu AI.

Hoàn thành số hóa 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên các nền tảng số dùng chung của bộ, ngành.

Hoàn thành chỉnh lý, số hóa 100% hồ sơ, tài liệu có giá trị lưu trữ cao; 100% văn bản, hồ sơ công việc tại cấp thành phố và cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước) và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ để giải quyết công việc.

Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính lần lượt đạt tối thiểu 100% và 70%; tối thiểu 90% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần;

Tối thiểu 30% thủ tục hành chính giải quyết phi địa giới hành chính có phát sinh hồ sơ thực tế.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%; tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 95%.

100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số, nhất là kỹ năng phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; tối thiểu 60% người dân trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số trên nền tảng VNeID.

Đặc biệt, trong năm 2026, mỗi xã phường sẽ được đầu tư mỗi đơn vị 2 tỷ đồng/năm để phát triển KHCN và CĐS nhằm hoàn thành hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết 57 đã đặt ra.

- Xin cảm ơn ông!