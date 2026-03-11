Motorola trình làng điện thoại mới có màn hình "vượt" S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max

Hai smartphone mới của Motorola có thiết kế mỏng, camera độ phân giải cao và tích hợp nhiều tính năng AI. Tần số quét màn hình của bộ đôi này cũng cao hơn nhiều so với các flagship như Galaxy S26 Ultra hay iPhone 17 Pro Max.

Motorola vừa ra mắt hai mẫu smartphone mới tại thị trường Việt Nam là Signature và Edge 70.

Theo hãng, các thiết bị được phát triển nhằm mở rộng danh mục sản phẩm ở phân khúc trung và cao cấp, đồng thời tích hợp thêm các tính năng trí tuệ nhân tạo trên smartphone.

Motorola Signature hướng tới phân khúc cao cấp

Motorola Signature được định vị ở phân khúc cao cấp với thiết kế thân máy dày 6,99 mm. Máy sử dụng khung nhôm chuẩn hàng không, kết hợp mặt lưng hoàn thiện dạng vải twill hoặc linen nhằm tạo khác biệt so với các smartphone sử dụng mặt lưng kính thông thường.

Mặt lưng vải twill hoặc linen kết hợp khung nhôm chuẩn hàng không tạo dấu ấn thiết kế riêng cho Motorola Signature. Ảnh: Motorola.

Thiết bị trang bị màn hình Extreme AMOLED kích thước 6,78 inch, độ phân giải Super HD, tần số quét 165 Hz và độ sáng tối đa 6.200 nit. Thông số này cao hơn nhiều flagship hiện nay như Samsung Galaxy S26 Ultra hay iPhone 17 Pro Max, vốn thường có màn hình 120 Hz và độ sáng khoảng 2.000-3.000 nit.

Về cấu hình, Motorola Signature sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Máy tích hợp hệ thống tản nhiệt gel kết hợp lưới đồng nhằm duy trì nhiệt độ ổn định khi chạy các tác vụ nặng.

Ảnh chụp bằng Motorola Signature cho độ tương phản cao và vùng tối sạch, giúp khung hình có chiều sâu hơn.

Hệ thống camera gồm bốn cảm biến 50 MP. Camera chính sử dụng cảm biến Sony LYTIA 828 hỗ trợ quay video Dolby Vision. Camera tele tiềm vọng Sony LYTIA 600 cho phép zoom quang học 3x và zoom kỹ thuật số tối đa 100x. Ngoài ra còn có camera góc siêu rộng kiêm macro và camera trước 50 MP.

Thiết bị được trang bị pin silicon carbon dung lượng 5.200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 90 W và sạc không dây 50 W. Máy cũng đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H và khả năng kháng nước bụi IP68/IP69.

Motorola cho biết thiết bị tích hợp trợ lý moto ai, hỗ trợ tối ưu hình ảnh khi chụp và quay video, đồng thời bổ sung các tính năng như tóm tắt thông báo, ghi nhớ nội dung trên màn hình và gợi ý thao tác dựa trên ngữ cảnh sử dụng.

Xiaomi 17 là một trong những đối thủ đáng chú ý của Motorola Signature ở mảng camera. Ảnh: Xiaomi.

Với mức giá khoảng 22,9 triệu đồng tại Việt Nam, Motorola Signature cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu smartphone cao cấp như Samsung Galaxy S26 (từ 22,9 triệu đồng), Xiaomi 17 (từ 26,9 triệu đồng) hay Oppo Find X9 (từ 22,9 triệu đồng). Tuy nhiên, Motorola vẫn phải cạnh tranh về mức độ phổ biến thương hiệu và hệ sinh thái phần mềm so với các hãng đã có thị phần lớn tại Việt Nam.

Motorola Edge 70 tập trung vào thiết kế mỏng

Bên cạnh phiên bản cao cấp, Motorola cũng giới thiệu Motorola Edge 70 ở phân khúc tầm trung. Máy có thiết kế siêu mỏng với độ dày 5,99 mm, sử dụng khung nhôm và mặt lưng hoàn thiện lấy cảm hứng từ sợi nylon.

Motorola Edge 70 có độ dày chưa đến 6 mm. Ảnh: Motorola.

Thiết bị đạt chuẩn độ bền MIL-STD-810H và hỗ trợ kháng nước bụi IP68/IP69. Màn hình của máy sử dụng tấm nền POLED kích thước 6,67 inch với độ phân giải 1,5K và tần số quét 144 Hz.

Motorola Edge 70 được trang bị bộ xử lý Snapdragon 7 Gen 4, RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Hệ thống camera gồm ba cảm biến 50 MP, trong đó camera chính hỗ trợ chống rung quang học OIS và quay video 4K. Camera góc siêu rộng có góc nhìn 120 độ và hỗ trợ chụp macro.

Thiết bị sử dụng pin silicon carbon dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 68 W và sạc không dây 15 W.

Motorola Edge 70 sử dụng khung nhôm kết hợp mặt lưng hoàn thiện lấy cảm hứng từ sợi nylon. Ảnh: Motorola.

Tương tự phiên bản cao cấp, Motorola Edge 70 cũng tích hợp trợ lý moto ai với các tính năng hỗ trợ chụp ảnh, chỉnh sửa hình ảnh và quản lý thông tin. Máy chạy Android 16 với giao diện gần với Android gốc và hỗ trợ nhiều nền tảng AI như Gemini, Copilot và Perplexity.

Ở mức giá khoảng 12,9 triệu đồng, Motorola Edge 70 nằm trong nhóm smartphone tầm trung cạnh tranh với các thiết bị như Oppo Reno 15F (11,9 triệu đồng), realme 15 Pro (12,9 triệu đồng) hay Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (13 triệu đồng).