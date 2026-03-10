Mỹ và Israel tấn công hơn 5.000 mục tiêu, tân lãnh tụ tối cao của Iran bị thương

Chiến sự tại Trung Đông tiếp diễn với các cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran trong ngày 9/3.

Rạng sáng 10/3 (theo giờ Việt Nam), xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến mới liên quan đến Iran, Israel và các lực lượng vũ trang trong khu vực. Trong khi Mỹ và Israel tuyên bố đạt nhiều tiến triển quân sự trong chiến dịch nhằm vào Iran, giao tranh và căng thẳng cũng lan rộng sang Lebanon và Iraq, kéo theo khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.

Ông Trump: Chiến dịch quân sự đạt nhiều kết quả, có thể kết thúc sớm

Phát biểu tại họp báo ở Doral, bang Florida ngày 9/3, Tổng thống Donald Trump cho rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã đạt nhiều kết quả nhưng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại họp báo ở Doral, bang Florida (Mỹ) ngày 9/3. Ảnh: Getty.

"Chúng ta đã thắng theo nhiều cách, nhưng vẫn chưa đủ", ông nói, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi "kẻ thù bị đánh bại hoàn toàn". Theo ông Trump, trong 9 ngày qua, Mỹ và Israel đã thực hiện một trong những chiến dịch quân sự phức tạp và mạnh mẽ nhất từng được chứng kiến.

Ông cho biết lực lượng hai nước đang tập trung tấn công năng lực sản xuất máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran. Các cơ sở sản xuất UAV đã bị tấn công liên tiếp sau khi Washington xác định được nhiều địa điểm sản xuất.

Tổng thống Mỹ nói năng lực tên lửa của Iran hiện chỉ còn khoảng 10% so với trước đây, trong khi phần lớn sức mạnh hải quân của nước này đã bị đánh bại. Chỉ riêng trong ngày 9/3, Mỹ và Israel đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào hơn 5.000 mục tiêu, trong đó có nhiều mục tiêu quân sự lớn.

Một số mục tiêu quan trọng, bao gồm các cơ sở hạ tầng như hệ thống điện, vẫn chưa bị tấn công và có thể được giữ lại cho các chiến dịch tiếp theo. Khi được hỏi về thời điểm kết thúc chiến sự, ông Trump cho biết cuộc chiến có thể chưa kết thúc ngay trong tuần này, nhưng sẽ "rất sớm" chấm dứt.

Tân lãnh tụ tối cao của Iran bị thương

Tại Iran, tình hình chính trị nội bộ cũng thu hút sự chú ý khi nước này công bố lãnh tụ tối cao mới là Ayatollah Mojtaba Khamenei sau khi lãnh tụ trước đó Ali Khamenei thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel cuối tháng 2.

Theo truyền hình nhà nước Iran ngày 9/3, tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã bị thương trong cuộc xung đột, tuy nhiên, mức độ thương tích chưa được công bố.

Ông Mojtaba Khamenei, lãnh tụ tối cao mới của Iran. Ảnh: Daily Post.

Trước đó, Hội đồng Chuyên gia Iran gồm 88 thành viên ngày 8/3 đã bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới của đất nước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo Iran con trai kế nhiệm cha ở vị trí lãnh đạo tối cao.

Trong ngày 9/3, hàng trăm nghìn người dân đã xuống đường tại thủ đô Tehran để bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo mới và kêu gọi đoàn kết quốc gia trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẵn sàng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra các cáo buộc về một vụ tấn công tên lửa nhằm vào nước này.

Giao tranh lan rộng, Lebanon đối mặt khủng hoảng nhân đạo

Xung đột tại Trung Đông đang lan rộng sang nhiều quốc gia trong khu vực. Tại Lebanon, lực lượng Hezbollah ngày 9/3 tuyên bố đã phóng rocket vào một vị trí quân sự của Israel gần thị trấn biên giới Houla, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel vào nhiều khu vực tại nước này, bao gồm cả vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut.

Khói lửa bốc lên sau một cuộc không kích của Israel tại khu vực phía nam Beirut, Lebanon. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, căng thẳng cũng gia tăng tại Iraq khi nhóm vũ trang Saraya Awliya al-Dam cùng ngày tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Victoria trong khuôn viên sân bay Baghdad.

Trước đó, trong tuần đầu tháng 3, các vụ tấn công bằng UAV cũng nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ và một khách sạn tại thành phố Erbil, thuộc khu vực người Kurd ở miền bắc Iraq.

Song song với các cuộc giao tranh, chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon đang gây ra hậu quả nhân đạo nghiêm trọng. Theo số liệu do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) công bố ngày 9/3, gần 700.000 người tại Lebanon đã phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có khoảng 200.000 trẻ em.

Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel tính đến ngày 9/3 đã khiến ít nhất 486 người thiệt mạng, bao gồm 83 trẻ em.

Mỹ - Nga trao đổi giải pháp ngoại giao, Anh khẳng định quyền tự quyết quân sự

Trong bối cảnh chiến sự lan rộng, ngày 9/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm được Điện Kremlin mô tả là "thẳng thắn và mang tính xây dựng".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm ngày 9/3 trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang. Ảnh: Getty.

Theo phía Nga, ông Putin đã đưa ra một số đề xuất nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và ngoại giao nhanh chóng cho cuộc xung đột với Iran. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình Ukraine cũng như tác động của căng thẳng địa chính trị đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Trong khi đó, tại châu Âu, ngày 9/3, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định việc triển khai quân đội Anh là quyết định thuộc về chính phủ Anh. Ông nhấn mạnh mọi quyết định quân sự phải dựa trên "giá trị, nguyên tắc và lợi ích tốt nhất của nước Anh", sau khi bị chỉ trích vì không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để tiến hành tấn công Iran, ngoại trừ các hoạt động mang tính phòng vệ.

Tổng hợp