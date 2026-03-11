Danh sách tỷ phú Nga 2026 gây bất ngờ: Làn sóng “tỷ phú nông nghiệp” trỗi dậy

Một nửa số người Nga mới gia nhập danh sách những người giàu nhất thế giới đã kiếm được khối tài sản của mình từ sản xuất thực phẩm.

Tạp chí Forbes cho biết Nga đã có thêm 14 tỷ phú USD mới trong năm qua, trong đó có 7 người làm giàu từ lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất thực phẩm, theo bảng xếp hạng Danh sách tỷ phú Thế giới Forbes (Forbes World’s Billionaires List) 2026.

Bảng xếp hạng thường niên công bố hôm 10/3 cho thấy có kỷ lục 155 công dân Nga xuất hiện trong danh sách, bất chấp các lệnh trừng phạt quy mô lớn của phương Tây được áp đặt sau khi xung đột tại Ukraine leo thang vào năm 2022. Tổng tài sản của họ đạt 696,5 tỷ USD – một mức cao kỷ lục khác.

Tuy nhiên, cơ cấu của tầng lớp siêu giàu ở Nga đang thay đổi. Những khối tài sản truyền thống trong lĩnh vực năng lượng và kim loại – vốn từ lâu là nền tảng của sự giàu có ở Nga – giờ đây đang chia sẻ vị trí với một tầng lớp mới được gọi là “tỷ phú nông nghiệp”, những người tận dụng sự tự chủ ngày càng tăng của Nga về lương thực và việc mở rộng xuất khẩu sang các thị trường ở châu Á, châu Phi và Trung Đông.

Trong số những gương mặt mới từ ngành thực phẩm có ông Aleksandr Tkachev, sở hữu khối tài sản 1,8 tỷ USD. Ông là đồng sáng lập và cổ đông kiểm soát của Agrocomplex – một trong những nhà sản xuất nông nghiệp và thực phẩm lớn nhất của Nga. Ông Tkachev từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp Nga từ năm 2015 đến 2018.

Một gương mặt mới khác là ông Vadim Vikulov, sở hữu tài sản 1,5 tỷ USD. Ông kiểm soát Aston, một nhà xuất khẩu nông sản lớn của Nga và là doanh nghiệp quan trọng trong lĩnh vực ngũ cốc và dầu thực vật.

Trong nhóm này, người giàu nhất là ông Vadim Moshkovich với tài sản 2,9 tỷ USD và là gương mặt quen thuộc trong danh sách. Ông kiểm soát Rusagro – một trong những nhà sản xuất thịt lợn và đường lớn nhất của Nga. Ông Moshkovich đã từ chức khỏi hội đồng quản trị công ty vào năm 2022 sau khi bị European Union áp đặt các lệnh trừng phạt cá nhân.

Những gương mặt mới khác trong danh sách năm 2026 đến từ các lĩnh vực như phân bón và than đá, ngành năng lượng, dược phẩm và bất động sản.

Các vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn thuộc về những nhà công nghiệp truyền thống. Ông Alexey Mordashov, ông trùm thép và vàng, lần đầu tiên đứng đầu danh sách tỷ phú Nga với khối tài sản 37 tỷ USD.

Đứng thứ hai là ông Vladimir Potanin của Norilsk Nickel với 29,7 tỷ USD, tiếp theo là ông Vagit Alekperov, cựu giám đốc của Lukoil, với tài sản 29,5 tỷ USD.

Theo RT