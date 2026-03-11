Tổng bí thư: Báo Nhân Dân phải nhanh về phản ứng, sâu về phân tích, hiện đại về công nghệ

Sáng 11/3, Tổng bí thư Tô Lâm đến thăm, làm việc với tập thể cán bộ chủ chốt Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 75 năm ngày báo ra số đầu (11/3/1951 – 11/3/2026).

Tại buổi làm việc, Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh báo cáo tình hình hoạt động của tòa soạn và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết 75 năm là chặng đường đáng tự hào của Báo Nhân Dân. Đây không chỉ là dịp tri ân các thế hệ người làm báo mà còn là thời điểm để nhìn thẳng vào yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, áp lực mới, thời cơ mới, nhất là làm rõ, Báo phải làm gì, đổi mới thế nào, đi đầu ở những lĩnh vực nào.

Theo Tổng bí thư, trong tiến trình cách mạng Việt Nam, Báo Nhân Dân luôn giữ vị trí đặc biệt với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Báo đã giữ vững bản lĩnh chính trị, chuẩn mực nghề nghiệp và vị thế của một tờ báo Đảng ở tuyến đầu mặt trận tư tưởng, đồng thời có nhiều nỗ lực đổi mới về nội dung, hình thức, công nghệ và chuyển đổi số.

Tổng bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày Báo Nhân Dân 75 năm đồng hành cùng đất nước. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng bí thư nhấn mạnh báo chí cách mạng nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng không thể làm theo cách cũ. Báo phải làm đúng, làm mạnh, làm chuẩn, làm sắc và thuyết phục; không chỉ là cơ quan ngôn luận mà còn phải là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa của Đảng.

“Báo phải trở thành một trung tâm tư tưởng, trung tâm chính luận, có khả năng định hướng nhận thức xã hội; đúng về chính trị, chắc về nghiệp vụ, sắc về tư duy, nhanh về phản ứng, sâu về phân tích, hiện đại về công nghệ và gần gũi về ngôn ngữ”, Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư đề nghị Báo Nhân Dân tập trung hơn vào những nội dung tuyên truyền lớn, chiến lược như con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đi sâu vào các vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền về văn hóa, con người, đạo đức xã hội, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực ứng xử, lối sống, ý thức công dân; nâng chất lượng tuyên truyền về đối ngoại.

Báo cũng cần nâng cao chất lượng tuyên truyền đối ngoại, đồng thời coi đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, cách làm cần đổi mới, chủ động dẫn dắt dư luận, giữ tính chiến đấu và tính xây dựng.

Báo phải coi đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ trung tâm, nhưng cách làm phải đổi mới mạnh mẽ. Phải xây dựng lực lượng nòng cốt về đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng và trên báo chí chính luận một cách bài bản hơn; hình thành một lực lượng có khả năng phản ứng nhanh, có dữ liệu, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, với giới nghiên cứu lý luận, giới luật học, an ninh, quốc phòng, công nghệ và truyền thông.

Tuy nhiên, cách làm cần đổi mới, chủ động dẫn dắt dư luận, giữ tính chiến đấu và tính xây dựng. Theo Tổng bí thư, Báo Nhân Dân cần tiếp tục đẩy mạnh mô hình truyền thông đa phương tiện, cần tiếp tục đi mạnh hơn và có nhịp điệu riêng, chuẩn mực riêng, vị thế riêng.

Tổng bí thư cũng yêu cầu tòa soạn giữ nghiêm kỷ luật nghề nghiệp, không để xảy ra tình trạng quảng cáo trá hình, tô hồng vô nguyên tắc, làm mờ ranh giới giữa thông tin chính trị - xã hội với lợi ích nhóm, lợi ích thương mại. Phải xây dựng đội ngũ thật mạnh, nhất là những cây bút chính luận, bút chiến, bình luận và lực lượng làm báo trong môi trường số.

Cùng với đó, Báo cần chú trọng xây dựng đội ngũ, đặc biệt là những cây bút chính luận, bình luận có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lý luận sắc bén và hiểu sâu thực tiễn.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Báo Nhân Dân. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Tổng bí thư đề nghị Báo Nhân Dân tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí lớn và các cơ quan tham mưu của Đảng trong việc xây dựng chương trình tuyên truyền lớn, phản ứng nhanh trước các vấn đề phức tạp của xã hội.

Báo cũng cần tập trung xây dựng các tuyến bài và chuyên đề lớn hướng tới các sự kiện quan trọng như Đại hội XIV của Đảng, 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam hay 40 năm thực hiện Cương lĩnh.

Tổng bí thư bày tỏ tin tưởng với bề dày truyền thống và đội ngũ tâm huyết, Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục giữ vững vị thế của tờ báo Đảng hàng đầu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt tập thể những người làm Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết những chỉ đạo của Tổng bí thư là định hướng quan trọng để tòa soạn tiếp tục triển khai chiến lược phát triển trong bối cảnh truyền thông số thay đổi nhanh chóng.

Ông khẳng định đội ngũ người làm Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao nghiệp vụ và phát huy truyền thống của báo Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.