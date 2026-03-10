Thị trường châu Á phục hồi, giá dầu giảm mạnh sau dự báo chiến tranh "kết thúc sớm" của ông Trump

Chứng khoán châu Á tăng mạnh và giá dầu giảm sâu sau khi ông Donald Trump tuyên bố cuộc chiến Trung Đông có thể sớm kết thúc, trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động mạnh.

Chứng khoán châu Á tăng mạnh và giá dầu lao dốc ngay khi thị trường mở cửa giao dịch hôm 10/3, sau một phiên biến động dữ dội của thị trường toàn cầu trong đêm trước đó, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến ở Trung Đông “có thể sớm kết thúc”.

Chỉ số MSCI rộng nhất theo dõi cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoài Nhật Bản) tăng 2,6%, qua đó thu hẹp phần nào các khoản lỗ kể từ khi xung đột bùng nổ. Trong khi đó, hợp đồng tương lai dầu Brent crude giảm tới 10%, rơi xuống dưới 90 USD/thùng khi thị trường mở cửa trở lại.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ biến động nhẹ hơn, với hợp đồng e-mini của S&P 500 giảm 0,2% sau khi đã phục hồi trong phiên đầu tuần.

Những phát biểu của ông Trump đã tạo sự lạc quan vào thị trường, trái ngược với diễn biến tại Iran, nơi phe cứng rắn tập hợp ủng hộ lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei, thể hiện rõ lập trường thách thức.

Những tín hiệu trái chiều này khiến thị trường toàn cầu biến động mạnh trong hôm đầu tuần: giá dầu ban đầu tăng vọt và chứng khoán Phố Wall lao dốc, trước khi phục hồi mạnh sau phát biểu của ông Trump và các thông tin mới cho thấy Washington có thể nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với năng lượng của Nga.

Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG Group ở Sydney, nhận định: “Dù tất cả những điều này đã giúp giảm bớt phần nào sự hoảng loạn trong ngắn hạn, nhưng vẫn khó dung hòa với nhận định rằng cuộc xung đột đã ‘gần như hoàn tất’”.

Ông nói thêm rằng việc Tổng thống Trump giảm bớt giọng điệu cứng rắn — từ yêu cầu đầu hàng hoàn toàn sang tuyên bố nhiệm vụ “gần như hoàn tất” — là diễn biến tích cực có thể giúp trấn an thị trường châu Á trong phiên giao dịch hiện tại.

Sau đợt bán tháo hôm đầu tuần, tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại khi xuất hiện dấu hiệu gia tăng chấp nhận rủi ro từ các nhà đầu tư cá nhân. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng vọt 3,6%, trong khi chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng mạnh 6,4%.

Mức tăng quá nhanh đã buộc Sàn giao dịch Hàn Quốc phải kích hoạt cơ chế “sidecar” – biện pháp tạm dừng giao dịch chương trình trong 5 phút – sau khi hợp đồng tương lai tăng hơn 5%.

Tuy nhiên, bối cảnh thị trường vẫn rất căng thẳng khi quân đội Iran cảnh báo sẽ tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa, cho thấy lập trường thách thức tiếp tục leo thang.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cảnh báo: nếu Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz, nước này sẽ bị Mỹ tấn công “mạnh gấp 20 lần so với trước đây”.

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ cũng phục hồi sau khi giá dầu tăng vọt hôm đầu tuần làm dấy lên lo ngại lạm phát và thúc đẩy kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương châu Âu có thể thắt chặt chính sách tiền tệ vào cuối năm nay.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2,3 điểm cơ bản xuống còn 4,109%, khi các nhà giao dịch lùi dự báo về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch Tool của CME Group, lần cắt giảm đầu tiên hiện được dự đoán sẽ không diễn ra trước tháng 7.

Các nhà phân tích của ING Group cho rằng lợi suất trái phiếu vẫn đang ở mức đáng lo ngại. Trong ghi chú gửi khách hàng, họ viết rằng lợi suất danh nghĩa có thể giảm nhẹ do hoạt động đảo chiều giao dịch, nhưng khó có khả năng xảy ra một đợt tăng mạnh mang tính cấu trúc đối với trái phiếu.

“Chúng ta vẫn còn phải đối mặt với những xung lực lạm phát rõ ràng, và nền kinh tế tuy suy yếu nhưng chưa sụp đổ”, các nhà phân tích nhấn mạnh.

Chỉ số U.S. Dollar Index, đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, đã xóa sạch toàn bộ mức tăng của tuần trước và giảm 0,1% xuống còn 98,79.

Giá vàng giảm nhẹ 0,1% xuống còn 5.133,55 USD, tiếp tục dao động trong biên độ giao dịch của tuần qua. Trong khi đó, thị trường tiền mã hóa gần như đi ngang. Bitcoin tăng 0,2% lên 69.127,60 USD, còn Ethereum giảm 0,4% xuống 2.018,69 USD.

Theo Reuters