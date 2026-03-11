Cảnh hiếm ở Dubai: Tiêm kích F-16 lao theo UAV cảm tử Iran, bắn hạ bằng pháo thay vì tên lửa

Video tại bãi biển Al Mamzar ở Dubai cho thấy tiêm kích F-16 của UAE truy đuổi UAV Shahed-136 của Iran giữa làn sóng tấn công tên lửa và UAV trên khắp vùng Vịnh.

Đoạn video ghi lại tại bãi biển Al Mamzar cho thấy một tiêm kích F-16E/F Fighting Falcon của Không quân Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang truy đuổi gắt gao một máy bay không người lái (UAV) tấn công một lần Shahed-136 của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Chiếc F-16 mang theo 2 tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM, nhưng dường như đang tiếp cận mục tiêu ở cự ly gần nhằm cố gắng bắn hạ bằng pháo trên máy bay. Kết quả cuối cùng của cuộc chạm trán vẫn chưa được xác định.

Iran đã tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ trong khu vực Vịnh Ba Tư có sự hiện diện của Không quân Mỹ. Các mục tiêu bao gồm các cơ sở tại Arab Saudi, Qatar, Kuwait và Bahrain, cũng như Jordan ở phía bắc.

Căn cứ không quân Al Dhafra – nơi triển khai các phi đội chiến đấu của Mỹ và Pháp – nằm trong số những mục tiêu chính. Iran được cho là đã đạt được những thành công đáng kể khi phá hủy các radar cảnh báo tên lửa, gây thiệt hại ước tính hơn 3 tỷ USD cho hệ thống radar của các đối thủ.

Máy bay không người lái tấn công dùng một lần Shahed-136. Ảnh: MW.

Có giá khoảng 20.000 USD, mẫu UAV Shahed-136 được đánh giá cao nhờ khả năng áp đảo hệ thống phòng không đối phương. Chi phí của nó chưa tới 2% so với giá của tên lửa không đối không chủ lực của F-16 UAE là AIM-120 AMRAAM.

Việc kho tên lửa phòng không của UAE bị hao hụt, cùng với việc các radar phòng thủ quan trọng bị phá hủy – bao gồm radar AN/TPY-2 radar trị giá khoảng 700 triệu USD của hệ thống phòng không THAAD – có thể khiến nước này phải phụ thuộc nhiều hơn vào tiêm kích để bảo vệ không phận trước các đòn tấn công của Iran.

Các trực thăng tấn công AH-64 Apache cũng đã được triển khai trong nhiệm vụ phòng không nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng drone của Iran, dù tốc độ hạn chế khiến chúng khó có thể bảo vệ diện rộng.

Máy bay chiến đấu F-16D của Không quân UAE trang bị tên lửa AIM-9. Ảnh: MW.

Nỗ lực của chiếc F-16 trên bầu trời Almamzar nhằm bắn hạ mục tiêu bằng pháo có thể xuất phát từ mệnh lệnh tiết kiệm các tên lửa dẫn đường radar đắt tiền. Chiếc tiêm kích có thể đã sử dụng hết các tên lửa tầm nhìn trực tiếp AIM-9 Sidewinder – loại có giá khoảng 800.000 USD mỗi quả – để tấn công các mục tiêu khác trước đó.

Các nỗ lực bắn hạ UAV Shahed-136 bằng pháo không phải là điều chưa từng xảy ra. Phi công của Không quân Ukraine được cho là đã nhiều lần thực hiện cách này, dù tiềm ẩn rủi ro đáng kể và đôi khi gây ra các tai nạn chết người. Phi công tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ cũng từng làm tương tự sau khi cạn kiệt kho tên lửa không đối không.

Những hạn chế của tiêm kích trong việc bắn hạ số lượng lớn UAV giá rẻ đã thúc đẩy sự quan tâm ngày càng tăng đối với việc tích hợp các loại vũ khí mới, bao gồm các pod rocket dẫn đường laser và thậm chí trong tương lai là vũ khí năng lượng định hướng, nhằm tạo ra phương thức hiệu quả hơn để đối phó mối đe dọa này.

Dù Không quân UAE sở hữu số lượng tiêm kích rất lớn và mật độ hệ thống phòng thủ tên lửa thuộc hàng cao nhất so với quy mô lãnh thổ, những khó khăn trong việc bảo vệ các căn cứ lớn và mục tiêu chiến lược trước các cuộc tấn công của Iran đã đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng về hiệu quả triển khai các khí tài này.

Trong khi Iran đã leo thang sử dụng các phương tiện lướt siêu vượt âm nhằm vào các mục tiêu ở Israel, nước này đáng chú ý vẫn chưa dùng chúng để tấn công UAE. Một khả năng là khoảng cách ngắn hơn khiến việc bão hòa phòng thủ bằng số lượng lớn tên lửa và drone giá rẻ trở nên thực tế hơn.

