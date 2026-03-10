Văn hóa xem mắt ở đô thị nhỏ Trung Quốc: Giống luyện thi và ăn lẩu băng chuyền

Những năm gần đây, văn hóa mai mối xem mắt ở các thị trấn nhỏ tại các huyện thường xuyên được bàn luận nhiều trên mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc. Theo Visual China (Thị giác chí), đối với nhiều người trẻ ở lại quê nhà để phát triển sự nghiệp, thử thách lớn nhất trong cuộc sống thường không phải là thi tuyển công chức hay thi tuyển vào cơ quan nhà nước, mà chính là việc mai mối.

Trong môi trường xã hội cộng đồng gắn bó chặt chẽ, mọi người đều quen nhau, hôn nhân không chỉ là lựa chọn tình cảm mà giống như một cuộc sát hạch về điều kiện tương hợp. Các yếu tố như tuổi tác, có làm trong hệ thống nhà nước hay không? có nhà và xe ô tô hay không? hoàn cảnh gia đình…đều được đặt lên “bàn cân mai mối” để so sánh kỹ lưỡng. Những người lớn tuổi, họ hàng và bà mối giống như “giám thị”, thúc giục những người đến tuổi kết hôn sớm nộp “bài thi hôn nhân”, khiến nhiều người trẻ cảm thấy áp lực lớn.

Quan hệ chồng chéo: xem mắt giống “ăn lẩu băng chuyền”

Trong thị trường hẹn hò xem mắt ở các thị trấn, phố huyện, một đặc điểm nổi bật là vòng quan hệ xã hội chồng chéo rất nhiều. Vì dân số hạn chế, những người cùng độ tuổi thường làm quen nhau thông qua bạn học, đồng nghiệp hoặc người thân giới thiệu, khiến tỷ lệ “trùng đối tượng xem mắt” rất cao.

Có cư dân mạng ví von rằng: “Yêu đương ở thị trấn, phố huyện giống như ăn lẩu băng chuyền, xoay đi xoay lại vẫn là những gương mặt quen”. Đôi khi, người bạn vừa gặp trong buổi hẹn hò xem mắt có thể là người yêu cũ của bạn bè, người được đồng nghiệp giới thiệu, hoặc thậm chí là bạn của người yêu cũ.

Phụ nữ công chức, viên chức là đối tượng khó lấy chồng nhất ở các đô thị nhỏ. Ảnh: Sohu.



Ban đầu nhiều người trẻ cảm thấy ngượng ngùng khó xử về điều này, nhưng sau nhiều lần xem mắt thì dần quen, vì ở địa phương nhỏ rất khó tránh khỏi việc chia sẻ cùng một vòng quan hệ xã hội.

Tiến độ kết hôn rất nhanh

Tốc độ tiến tới hôn nhân trong các buổi xem mắt ở thị trấn, phố thị cũng thường nhanh chóng khiến người ta ngạc nhiên.

Có người sau khi trúng tuyển vào hệ thống nhà nước chỉ vài tháng đã đính hôn. Cũng có người gặp mặt lần đầu đã nhanh chóng xác định quan hệ yêu đương, thậm chí hôm sau đã bàn chuyện cưới xin.

Trong vòng xã hội quen biết, thông tin lan truyền rất nhanh về công việc, thu nhập, hoàn cảnh gia đình…đều có thể trở thành chủ đề bàn tán, bình phẩm của họ hàng và bạn bè, khiến nhiều người cảm thấy thiếu sự riêng tư và sự tôn trọng.

Xem mắt giống “ôn luyện thi”: Có luyện đề, chiến lược, “bí quyết”

Tuy nhiên, trong thị trường xem mắt cũng tồn tại sự bất bình từ cả hai phía. Một số phụ nữ phản ánh tình trạng đối tượng xem mắt không chú ý chăm sóc ngoại hình, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, hành vi ngượng ngập trong lần gặp đầu…

Trong khi đó, nhiều nam giới lại phàn nàn chi phí xem mắt quá cao (cho bà mối, trung tâm mai mối), đặc biệt có những nơi tiền sính lễ rất lớn, khiến chi phí kết hôn trở thành gánh nặng.

Có trường hợp một người đi xem mắt hàng trăm lần trong nhiều năm, tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng vẫn không tìm được đối tượng phù hợp, dẫn đến cảm giác thất bại kéo dài.

Trong bối cảnh đó, nhiều người trẻ bắt đầu coi việc xem mắt giống như “chuẩn bị luyện thi”. Họ: “luyện đề” bằng cách gặp nhiều người, so sánh điều kiện, chia sẻ “chiến lược xem mắt” trên mạng xã hội. Ví dụ: cách cải thiện ngoại hình, cách thể hiện sự ổn định và đáng tin cậy khi trò chuyện, thậm chí cùng lúc tiếp xúc với nhiều đối tượng để tăng khả năng thành công.

Một số người gọi quá trình này là “bí quyết xem mắt”, cho thấy ở một số nơi, hôn nhân đã trở thành mục tiêu cần lập kế hoạch và chiến lược.

Các cô gái sau 25 tuổi đã bị coi là bước vào thời kỳ "đồng hồ đếm ngược". Ảnh: Sina.



Lo lắng về tuổi tác và “ưu tiên ổn định”

Tuy nhiên, dưới áp lực và lo lắng, cũng có người kết hôn vội vàng chỉ để hoàn thành “nhiệm vụ cưới xin”: Một số người vội vã kết hôn với đối tượng mới quen, nhưng vì thiếu nền tảng tình cảm nên sau khi cưới không hợp nhau, cuối cùng dẫn đến ly hôn.

Trong thị trường hôn nhân cấp huyện, “đồng hồ tuổi tác” là khái niệm phổ biến: Sau 25 tuổi được xem là bước vào “đếm ngược kết hôn”; nếu quá 30 tuổi, số đối tượng phù hợp giảm rõ rệt. Điều này làm tăng thêm sự lo lắng, dẫn đến sự vội vã kết hôn.

Công việc ổn định vẫn là yếu tố quan trọng. Sự ổn định nghề nghiệp, việc làm vẫn được coi trọng trong thị trường hôn nhân ở thị trấn, phố huyện. Các nghề như: công chức nhà nước, nhân viên biên chế sự nghiệp…vẫn được xem là điều kiện “giá trị cao”. Khi tìm đối tượng cho con cái, nhiều gia đình cũng đặt yếu tố này lên hàng đầu.

Đồng thời, cha mẹ có lương hưu ổn định hay không cũng được xem là chỉ số đánh giá áp lực tài chính trong tương lai. Vì nhiều người trẻ giỏi thường chọn ở lại các thành phố lớn, nên thị trường hôn nhân ở các thị trấn cũng dần xuất hiện tình trạng mất cân bằng cung – cầu.

Các nhà quan sát cho rằng trong môi trường coi trọng sự ổn định và ghép điều kiện, hôn nhân thường được xem như một cách giảm rủi ro trong cuộc sống.

Tuy nhiên, mô hình hôn nhân quá chú trọng điều kiện cũng khiến nhiều người cảm thấy tình cảm bị gạt ra bên lề, trở thành điều kiện thứ yếu. Làm thế nào để cân bằng giữa áp lực thực tế và tình cảm cá nhân đang trở thành một bài toán lớn của giới trẻ ở các thị trấn, phố huyện Trung Quốc.

Theo Chinatimes