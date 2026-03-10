Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm, đảng Dân chủ dẫn trước trong cuộc thăm dò mới

Cuộc khảo sát của NBC News cho thấy sự giảm sút trong tỷ lệ ủng hộ ông Trump và đảng Dân chủ đang dẫn trước trong cuộc đua kiểm soát Quốc hội trước bầu cử 2026.

Một cuộc thăm dò dư luận toàn quốc gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm, trong khi hình ảnh tổng thể của cả hai đảng chính trị lớn đều đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.

Theo cuộc thăm dò gần nhất của NBC News được công bố hôm 9/3, tỷ lệ ủng hộ công việc của ông Trump trong cử tri đã đăng ký là 44%, giảm 3 điểm phần trăm so với tháng 3/2025, trong khi tỷ lệ không ủng hộ ông đã tăng lên 54%.

Với chưa đầy một năm nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, cuộc thăm dò cũng cho thấy đảng Dân chủ đang dẫn trước đảng Cộng hòa với tỷ lệ 50% so với 44% về sự lựa chọn của cử tri đối với việc kiểm soát Quốc hội, làm tăng thêm sự bất ổn cho chiến dịch tranh cử sắp tới.

Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 27/2 đến 3/3, đối với 1.000 cử tri đã đăng ký, với sai số cộng hoặc trừ 3,1 điểm phần trăm. Kết quả cho thấy trong khi ông Trump duy trì lợi thế tương đối về vấn đề an ninh biên giới, tỷ lệ ủng hộ ông đang chịu áp lực ở các mức độ khác nhau về kinh tế, chính sách nhập cư và cách xử lý cuộc xung đột với Iran.

Các cuộc thăm dò cho thấy 44% người được hỏi "hoàn toàn ủng hộ" hoặc "phần nào ủng hộ" hiệu quả hoạt động của ông Trump, giảm so với 47% vào tháng 3 năm ngoái; ngược lại, 54% "không tán thành", tăng so với 51% trong cùng kỳ năm ngoái. Các kết quả thăm dò trung bình khác cho thấy xu hướng tương tự: theo dữ liệu thăm dò trung bình từ công ty phân tích bầu cử Decision Desk HQ, tỷ lệ ủng hộ của Trump hiện tại là 43,1%, trong khi tỷ lệ không là 54,4%.

Trong những tháng gần đây, chính quyền Trump đã phải đối mặt với những khó khăn chính trị về một số vấn đề, bao gồm phản ứng dữ dội chống lại các chính sách nhập cư cứng rắn, tranh cãi xung quanh việc xử lý các hồ sơ liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, và chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong một số cuộc bầu cử năm ngoái.

Mặc dù vậy, ông Trump vẫn duy trì được sự ủng hộ về một số vấn đề nhất định. Các cuộc thăm dò cho thấy 53% người được hỏi ủng hộ hiệu quả hoạt động của ông về an ninh biên giới; 44% ủng hộ chính sách nhập cư. Trong bối cảnh xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran, 41% ủng hộ cách ông xử lý vấn đề Iran.

Đối với chính quyền Trump, vấn đề cấp bách nhất vẫn là kinh tế. Các cuộc thăm dò cho thấy 62% cử tri không hài lòng với hiệu quả hoạt động của chính phủ về lạm phát và chi phí sinh hoạt, trong khi chỉ có 36% hài lòng. Gần một nửa (48%) cho rằng các chính sách của ông đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế, 35% cho rằng chúng đã giúp ích, và 16% cho rằng tác động là quá nhỏ.

Chính sách thuế quan đặc biệt không được lòng dân. 55% số người được hỏi cho rằng thuế quan đã gây hại cho nền kinh tế, trong khi chỉ có 33% cho rằng chúng đã mang lại lợi ích.

Tâm lý công chúng về tài chính cá nhân cũng khá bi quan. 38% cho biết tài chính của họ đang xấu đi, 27% nói đã được cải thiện, và 35% cho biết không thay đổi. Đáng chú ý, lạm phát và chi phí sinh hoạt đã trở thành những vấn đề quốc gia quan trọng nhất đối với 48% cử tri.

Để giải quyết chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, chính phủ gần đây đã đưa ra một số biện pháp, bao gồm giảm thuế quan đối với một số mặt hàng thực phẩm, đề xuất các chính sách giảm giá thuốc kê đơn và thiết lập các tài khoản tiết kiệm hưu trí mới cho người lao động không có kế hoạch hưu trí do người sử dụng lao động tài trợ.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy những biện pháp này đã không cải thiện đáng kể nhận thức của cử tri. Về câu hỏi "đảng nào phù hợp hơn để giải quyết các vấn đề kinh tế", cả Dân chủ và Cộng hòa mỗi đảng nhận được 40% sự ủng hộ, theo NBC News, đây là kết quả tệ nhất của đảng Cộng hòa về vấn đề này kể từ tháng 12/2017.

Chính sách nhập cư là một trụ cột chính trong chiến dịch tranh cử và chính quyền của Trump, nhưng những tranh cãi gần đây đã làm lung lay sự ủng hộ dành cho ông. Trong khi 53% người được hỏi ủng hộ các biện pháp an ninh biên giới của ông, thì 54% cử tri bày tỏ sự không hài lòng với chính sách nhập cư nói chung của ông.

Trong khi đó, căng thẳng ở Trung Đông đã leo thang sau các cuộc không kích gần đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã khiến ít nhất 7 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Các cuộc thăm dò cho thấy 54% cử tri không hài lòng với cách xử lý tình hình Iran của chính quyền Trump, trong khi chỉ có 41% bày tỏ sự ủng hộ.

Về tổng thể, 56% cử tri cho rằng Trump đã mang lại "sự thay đổi sai lầm" hoặc "không có sự thay đổi nào cả".

Theo Creaders