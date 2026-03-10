Con trai Bộ trưởng Israel bị thương trong giao tranh gần biên giới Lebanon

Con trai của Bộ trưởng Tài chính Israel bị thương trong vụ tấn công bằng đạn cối gần biên giới Lebanon, khi căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang.

Con trai của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào lực lượng Israel gần biên giới Lebanon, trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah gia tăng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng 10/3, ông Smotrich cho biết một quả đạn cối phóng về phía nhóm binh sĩ Israel đang hoạt động gần khu vực biên giới phía bắc. Vụ tấn công khiến 8 binh sĩ Israel bị thương, trong đó có con trai ông - Benya Hebron.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức tại Knesset tháng 11/2022. Ảnh: Kobi Wolf/Bloomberg.

Theo ông Smotrich, mảnh đạn đã xuyên qua lưng và bụng, gây tổn thương gan trước khi mắc lại gần một mạch máu lớn trong ổ bụng. Binh sĩ này sau đó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

"Nhờ ơn Chúa, mảnh đạn chỉ xuyên qua gan và dừng lại ở thành mạch máu lớn. Nếu mạch máu đó bị tổn thương, tình hình có thể đã nghiêm trọng hơn rất nhiều", ông Smotrich viết.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng dọc biên giới Israel - Lebanon leo thang. Trước đó, ngày 9/3, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã phóng rocket vào các vị trí quân sự của Israel gần khu vực biên giới nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel vào nhiều khu vực tại Lebanon, bao gồm cả vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut.

Các cuộc giao tranh qua biên giới cũng ảnh hưởng đến dân thường ở cả hai phía. Tại miền nam Lebanon, nhiều khu dân cư gần biên giới bị hư hại do các cuộc không kích và pháo kích, khiến một số gia đình phải di tản để tránh giao tranh.

Binh sĩ Israel triển khai lực lượng tại khu vực Thượng Galilee, miền bắc Israel gần biên giới Lebanon ngày 9/3. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, tại miền Bắc Israel, còi báo động thường xuyên vang lên tại các thị trấn biên giới khi rocket được phóng từ Lebanon, buộc người dân phải chạy vào hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mở rộng xung đột sang mặt trận phía bắc của Israel, trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông tiếp tục lan rộng.

Theo AJ